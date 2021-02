La giornata del 24 febbraio si presagisce molto interessante per lo Scorpione, che ha la possibilità di concentrarsi sulla sfera lavorativa, dove può ottenere molto: è il momento ideale per avanzare una proposta o candidarsi per una posizione lavorativa, le stelle favoriscono anche le vendite. Per il Leone sarà bene restare con i piedi ben saldi per terra, l'Acquario si riscopre ottimista e per i Pesci si riaccende la passione.

Di seguito l'Oroscopo completo per amore, lavoro e salute di mercoledì 24 febbraio 2021 per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di mercoledì 24 febbraio 2021 per tutti i segni

Ariete: il presagio delle stelle lascia prevedere una giornata interessante soprattutto per quanto riguarda gli affari e la sfera pratica. Chi ha dei progetti, delle trattative o delle vendite da concludere può agire proprio durante le prossime 24 ore.

Toro: l’oroscopo di mercoledì 24 febbraio 2021 lascia prevedere una giornata impegnativa per il segno che potrebbe avere delle questioni legali o finanziari da risolvere. Il consiglio è quello di agire con cautela e di chiedere consiglio a qualcuno di competenza.

Gemelli: è una giornata interessante, il segno recupera per quanto riguarda il fisico ritrovando le energie, la positività e la forma fisica. Anche la qualità dei rapporti interpersonali migliora e per coloro i quali ne sono alla ricerca si possono trovare dei chiarimenti.

Cancro: questa giornata potrebbe iniziare in maniera decisamente sottotono, per qualcuno infatti potrebbero presentarsi degli imprevisti, come un guasto da riparare o un pagamento in ritardo. Serenità in amore. Cautela per il fisico.

Leone: il consiglio dell’oroscopo per la giornata di mercoledì 24 febbraio 2021 è quello di essere razionali e di agire con lucidità, soprattutto in ambito pratico.

Dunque è meglio tenere i piedi per terra ed evitare i voli pindarici. Alti e bassi per il fisico.

Vergine: sono 24 ore interessanti per il segno che ha l'opportunità di allargare la propria rete di contatti, stringere interessanti conoscenze o collaborazioni. Anche gli incontri sentimentali sono favoriti e le stelle proteggono le relazioni che nascono in queste ultime giornate di febbraio.

Bilancia: potrebbe essere una giornata faticosa per il segno che per fortuna può fare affidamento sull’aiuto di una persona di fiducia. In amore potreste apparire distanti e il partner potrebbe fraintenderne le motivazioni. Non alzate un muro tra voi e il coniuge, mostrarvi aperti al dialogo.

Scorpione: il segno ha un solo obiettivo durante queste ore, quello di restare concentrato sulla carriera e prepararsi a riscuotere i frutti del lavoro precedentemente svolto. Amore sottotono. Va meglio il fisico.

Sagittario: è l’amore il grande protagonista di queste 24 ore, la passione si riaccende e anche la sessualità è in crescita. Le stelle favoriscono gli incontri e proteggono le relazioni che nascono in questo periodo che, potrebbero rivelarsi importanti per il futuro.

Energia e forza non mancano al segno, così come anche la voglia di fare.

Capricorno: Venere sensuale e romantica lascia prevedere una giornata all’insegna della passione e del sentimentalismo. In amore e in ambito lavorativo potreste apparire un po’ distratti, rimandate al giorno seguente gli appuntamenti e le questioni importanti.

Acquario: Il consiglio delle stelle per la giornata di mercoledì 24 febbraio 2021 è quello di non soffermarsi alla prima impressione ma di guardare avanti con positività e ottimismo. Bene rapporti interpersonali, l’amore e la famiglia. Cautela per il fisico, meglio evitare gli sforzi.

Pesci: sono 24 ore molto interessanti e soddisfacenti per la carriera, qualcuno infatti potrebbe ricevere una proposta vantaggiosa oppure ottenere una promozione.

La passione si riaccende e l’amore si nutre di romanticismo. Bene il fisico.