Inizia il weekend per i 12 segni zodiacali. Scopriamo in particolare come andrà la giornata di venerdì 26 febbraio 2021 e come le posizioni dei pianeti potranno andare a modificare la situazione astrologica di ognuno. Di seguito le previsioni con lavoro, salute e amore dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in campo sentimentale in questa giornata di venerdì 26 febbraio la situazione non sarà semplice da gestire, potreste vivere dei momenti di nervosismo. Per quel che riguarda il settore lavorativo non è un periodo negativo ma dovrete impegnarvi al meglio affinché le cose vadano nel verso migliore.

Toro: in campo amoroso potrebbero esserci delle complicazioni, che dovrete riuscire a gestire al più presto.

Per quel che riguarda il lavoro non mancheranno occasioni.

Gemelli: in amore evitate le complicazioni, è un periodo particolarmente conflittuale in particolare con il partner. Nel lavoro alcune situazioni andranno affrontate con maggiore chiarezza.

Cancro: in campo lavorativo è un momento di maggiore stabilità per il segno, potete fare delle scelte interessanti. In amore attenzione alle possibili crisi, verificate al meglio il vostro rapporto sentimentale.

Leone: in questa giornata i nati sotto questo particolare segno dovranno ricercare maggiori certezze, è possibile infatti che ci siano dei cambiamenti. In amore vivete il vostro sentimento senza precludervi nulla.

Vergine: possibili discussioni in campo sentimentale. Nel lavoro dovrete impegnarvi al meglio affinché l'impegno che mettete nei vostri progetti sia anche rapportato al compenso economico.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: i nati sotto il settimo segno zodiacale dovranno ricercare maggiore serenità in queste giornate. Nel lavoro possibili pensieri vi distraggono da ciò che è più importante. Per quel che riguarda il lato sentimentale, vivete al meglio le vostre emozioni per capire cosa desiderate.

Scorpione: nel lavoro potreste sfruttare delle opportunità, ma cercate di non esagerare.

A livello sentimentale con Venere contraria qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto. Attenzione quindi al rapporto con il partner, cercate di mantenere la tranquillità.

Sagittario: in campo lavorativo non manca energia, potete fare delle scelte interessanti. Sta iniziando un lento recupero. Con la luna in buon aspetto, belle anche le emozioni che potrete vivere.

Capricorno: Luna nel segno in questo weekend, vivrete al meglio i vostri rapporti sentimentali. Nel lavoro sentite sentite l'esigenza di nuove esperienze.

Acquario: nel lavoro se ci sono degli accordi da confermare, questo è il momento più giusto per farlo. In amore riflettete bene prima di scegliere la strada da percorrere.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale questa giornata sarà caratterizzata da stanchezza, cercate di non agitarvi. In amore provate a mantenere la situazione sotto controllo.