L'ultima settimana del mese di febbraio entra nel vivo per tutti i segni. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 25 febbraio per tutti i nati sotto un particolare segno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore in questa giornata ci sarà più forza da sfruttare. Attenzione però che presto arriveranno delle polemiche a dover gestire. Nel lavoro evitate di fare troppo, anche se vorreste cambiare alcune situazioni.

Toro: per i sentimenti la giornata non sarà dalla vostra parte visto che la Luna è dissonante. Nel lavoro ci vorrà una maggiore volontà per superare alcuni problemi nati da poco.

Gemelli: a livello sentimentale, con la Luna favorevole tutto quello che nasce adesso è importante.

Per i single del segno, i nuovi incontri sono positivi. Nel lavoro, se dovete lanciare qualche nuovo progetto meglio agire con calma.

Cancro: in amore con Venere che inizia un transito importante ci sarà una maggiore energia. A livello lavorativo, se avete ricevuto qualche nuova proposta pensateci bene prima di dire sì.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, momento interessante in amore con la Luna positiva. Nel lavoro non manca qualche nuova occasioni, ma attenzione perché alcuni pianeti sono in opposizione e portano difficoltà.

Vergine: in amore, con l'arrivo della fine del mese la Luna arriverà nel segno e porterà qualcosa di nuovo. Nel lavoro alcuni hanno voglia di un cambiamento.

Previsioni e oroscopo del 25 febbraio 2021: la giornata

Bilancia: a livello amoroso, attenzione a qualche momento di calo visto che la giornata non è dalla vostra parte. Nel lavoro periodo che aiuta coloro che hanno un'attività in proprio.

Scorpione: per i sentimenti momento di maggiore tensione e nervosismo, questo anche per coloro che hanno concluso da poco una storia.

Nel lavoro meglio evitare di far partire qualcosa di nuovo in modo frettoloso, pensateci bene prima di agire.

Sagittario: a livello amoroso con la Luna che si trova in aspetto positivo la giornata sarà dalla vostra parte. Potreste anche ottenere qualcosa in più. A livello lavorativo in queste ore si potrà ripartire e conquistare un ruolo importante.

Capricorno: in amore, momento positivo nei rapporti con gli altri. Attenzione solo ad alcuni momenti di calo. Nel lavoro, se avete voglia di far partire qualcosa di nuovo meglio ragionarci bene e affidarsi solo a persone che sono dalla vostra parte.

Acquario: per i sentimenti con la Luna in opposizione meglio stare attenti nei rapporti di lunga data. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, per questo motivo meglio essere cauti nelle parole.

Pesci: in amore le nuove storie vanno affrontate con una maggiore attenzione. Nel lavoro abbiate maggiore pazienza, anche perché la fine del mese aiuta.