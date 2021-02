Il weekend è alle porte, ma prima di poter finalmente beneficiare di queste due giornate di relax e tranquillità, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di venerdì. Sono 24 ore positive per i Pesci, grazie a Venere nel segno, che porta serenità, armonia e amore. Anche il Toro può fare affidamento sugli influssi positivi della stella dell'amore, così come i Gemelli. Bilancia bene il lavoro. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del 26 febbraio per tutti i segni dello zodiaco, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo di venerdì 26 febbraio

Ariete: potrebbe essere una giornata stressante per il segno, alle prese con questioni pratiche e burocratiche da risolvere. Le stelle consigliano di non lasciarsi prendere dalla tensione, meglio mantenere alta la concentrazione ed evitare i passi falsi.

Toro: con Venere in posizione amica, questa giornata di rivela interessante e positiva, per l’amore e i rapporti interpersonali. Bene anche il lavoro e le trattative.

Gemelli: gli influssi positivi di Venere in Pesci, nutrono l’amore e favoriscono gli incontri di tipo sentimentale. Al contrario per quanto riguarda la sfera lavorativa e il fisico, è bene rallentare. Qualcuno potrebbe accusare qualche fastidio psicosomatico, come mal di stomaco o emicrania.

Cancro: una Venere splendente e bellissima porta novità e buon umore alla vostra giornata.

È un ottimo momento per quanto riguarda i rapporti con gli altri, ma potrebbero esserci degli attriti con un ex. Ok il fisico.

Leone: l’oroscopo di venerdì 26 febbraio lascia prevedere una giornata faticosa ed impegnativa per il segno, ancora alle prese con questioni legali o economiche da sistemare. Bene l’amore, c’è armonia e passione, anche gli incontri sono favoriti.

Vergine: sono 24 ore faticose per i nativi del segno che devono scontrarsi con l’opposizione di Venere. In amore e nei rapporti con gli altri potrebbero nascere delle agitazioni, scegliete con cura le parole da usare. Cautele per il fisico. Ok il lavoro.

Bilancia: Venere pratica e professionale aiuta ad allargare la propria rete di contatti, favorendo la nascita di nuove conoscenze o collaborazioni.

Serenità in amore. Ottima la forma fisica.

Scorpione: Venere bella protegge l’amore e al contrario invita ad essere cauti per quanto riguarda la sfera salutare. Qualcuno infatti potrebbe accusare un calo di energie o dei malesseri fisici. Attenzione alla guida!

Sagittario: il consiglio dell'oroscopo per la giornata di venerdì 26 febbraio è quello di continuare a credere e a investire nelle proprie capacità. È il momento di puntare in alto, le stelle vi sostengono e vi accompagnano lungo la via del successo. Amore sereno e romantico.

Capricorno: una Venere gentile invita il segno ad ascoltare il proprio cuore. È il momento di dare ascolto alla propria voce interiore e di agire per cercare di raggiungere la propria felicità, soprattutto in amore.

Acquario: Venere affarista aiuta a concludere affari e acquisti interessanti durante le prossime 24 ore. Sono favoriti soprattutto coloro i quali lavorano nel settore immobiliare, bancario i gestiscono un’azienda. Serenità in amore. Ok il fisico.

Pesci: l’ingresso di Venere nel cielo del segno ha dato un’importante spinta all’amore, che riacquista energia e forza. Anche gli incontri sono favoriti e le stelle proteggono le relazioni che nascono in questo momento. È un buon periodo per gli affari, ma prima di lanciarvi in nuove scommesse assicuratevi di aver ben organizzato il lavoro da svolgere.