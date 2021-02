L'Oroscopo dell'amore per domenica 14 febbraio rivela ottimi propositi per le coppie del Leone, del Cancro e del Capricorno. Piccole difficoltà, invece, per Acquario e Sagittario. Novità in arrivo per le coppie e per i single dello Scorpione. Scopriamo in dettaglio cosa rivelerà l'oroscopo dei dodici segni zodiacali per la giornata di San Valentino.

Oroscopo del 14 febbraio, giorno di San Valentino: da Ariete a Vergine

Ariete: non lasciate nulla al caso, cercate di interpretare meglio i segnali del vostro partner, siate più attenti anche ai dettagli più piccoli. A volte siete troppo disinvolti anche quando il vostro lui o la vostra lei si aspetta “qualcosa di più” da parte vostra.

Toro: la passionalità non è di certo un aspetto che manca al vostro rapporto, tuttavia dovete curare l'aspetto comunicativo. Ricordate sempre che, nella coppia, il dialogo è importante soprattutto se ci sono delle incomprensioni o delle questioni da risolvere con il vostro partner.

Gemelli: dovete cercare di essere più comprensivi nei confronti del vostro partner. Non guardate soltanto alle vostre esigenze, anche quelle della vostra o del vostro compagno sono importanti. State più attenti ai suoi interessi, questo contribuirà a rafforzare il vostro rapporto.

Cancro: siete in ottima sintonia con il vostro lui o la vostra lei soprattutto quando dimostrate la vostra totale disponibilità. Venitevi sempre incontro l'uno con l'altro, l'impegno per costruire un rapporto solido e duraturo deve provenire da entrambi.

Leone: l'aria di San Valentino porterà buoni propositi per le coppie del Leone. Venere vi tramanderà buona luce e anche gli astri saranno a vostro favore: sfruttate questa occasione per preparare un'interessante sorpresa per il vostro o la vostra partner.

Vergine: avete da poco iniziato un percorso del tutto nuovo con il vostro partner e siate entusiasti di conoscere ogni lato e ogni aspetto di questa nuova vita insieme.

Però dovete ricordarvi anche dei lati negativi: non è sempre tutto “rose e fiori”.

Previsioni zodiacali del 14 febbraio, da Bilancia a Pesci

Bilancia: questo sarà un San Valentino decisamente da attenzionare. Il vostro partner si aspetta qualcosa di nuovo da parte vostra, sicuramente qualcosa di speciale e atteso da diverso tempo. Starà a voi decidere se questo è il momento giusto per dedicargli un gesto di particolare importanza.

Scorpione: novità in arrivo per le coppie dello Scorpione. Questo giorno sarà da dedicare totalmente alla coppia ma soprattutto dovete cercare di impegnarvi sull'aspetto romantico: ogni dettaglio sarà importante per rendere la vostra serata ancora più speciale.

Sagittario: l'interesse deve essere reciproco e quando un sentimento non viene ricambiato allo stesso modo è necessario riflettere sulle finalità della vostra relazione. Cercate di capire se è arrivato il momento di sistemare qualche problema di coppia oppure di concludere definitivamente una storia d'amore.

Capricorno: questo sarà decisamente un San Valentino positivo per le coppie del Capricorno. Giove e Saturno vi aiuteranno ad incrementare passionalità nella coppia e questo vi darà modo di essere ancora di più in sintonia con il vostro partner.

Anche per i single potrebbero esserci interessanti novità in arrivo.

Acquario: ultimamente sembra che qualcosa si sia spento con il vostro partner. Avete perso quasi del tutto l'interesse ma purtroppo non a causa vostra. Avete molta creatività e fantasia: per questo siete bravi a sorprendere il vostro partner ma vi aspettate anche un certo impegno da parte sua soprattutto se si tratta di questioni per voi importanti.

Pesci: non fatevi illudere dalle 'belle ciglia' o da un 'falso sorriso', l'anima gemella non arriva all'istante, a volte è necessario aspettare. Non soffermatevi sulla prima buona impressione, tutte le persone nascondono dei lati negativi che non emergono al primo appuntamento ma che si rivelano soltanto con il tempo.