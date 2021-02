L'oroscopo della giornata di lunedì 1° marzo prevede alcune complicazioni in amore per i nativi sotto il segno dell'Ariete, che si ritroveranno la Luna in opposizione, mentre Gemelli dovrà cercare di reagire in positivo in amore, sfruttando questa Luna favorevole. Scorpione andrà avanti in ambito professionale senza troppe aspettative, mentre Venere in quadratura per il segno del Sagittario porterà tensione o agitazione con il partner. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 1° marzo 2021 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 1° marzo 2021 segno per segno

Ariete: giornata sottotono per voi nativi del segno, a causa della Luna in opposizione che in amore potrebbe mettervi un po’ d'agitazione.

Cercate di gestire al meglio le vostre emozioni, evitando di dire qualcosa che magari non pensate davvero. Se siete single non perdetevi in storie d'amore che non arriveranno da nessuna parte. Meritate di meglio. Per quanto riguarda il lavoro con Giove e Mercurio in buon aspetto, vi darete da fare con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 6,5

Toro: gli affari di cuore procederanno molto bene per voi cuori solitari secondo l'oroscopo, ora che Venere vi sta dando grande supporto. Se avete una relazione fissa e nell'ultimo periodo non vi siete sentiti particolarmente a vostro agio con il partner, adesso potrete recuperare, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo dovrete evitare gli errori di distrazione e lavorare con maggior serietà, considerato anche che Giove e Mercurio vi creano qualche difficoltà.

Voto - 7

Gemelli: secondo l'oroscopo della giornata di lunedì 1° marzo dovrete saper cogliere le opportunità e approfittare di questa Luna in trigono dal segno amico della Bilancia per non avere problemi in amore. Venere infatti si trova in quadratura e vi darà parecchio filo da torcere nel prossimo periodo. Se siete single nulla è perduto ancora e se vi siete dichiarati, ma le cose non sono andate bene, potreste avere ancora una possibilità.

In ambito lavorativo invece avrete una mentalità piuttosto espansiva, con la voglia di allargare i vostri orizzonti e fare buoni affari. Voto - 7-

Cancro: previsioni astrali leggermente sottotono a causa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. In amore dunque l'intesa di coppia potrebbe scendere un po’, ma non a livelli così bassi, dunque non preoccupatevi più di tanto e amate il partner al meglio.

Se siete single invece corteggiate pure, ma non è questo il momento di dichiararsi. Settore professionale tutto sommato discreto, grazie anche alle tante energie da spendere sui vostri progetti. Voto - 7,5

Leone: inizierà molto bene la settimana, e anche il mese di marzo per voi nativi del segno, almeno dal punto di vista sentimentale. La Luna infatti si troverà in sestile dal segno della Bilancia e vi darà una mano con la vostra relazione di coppia. Se siete single ci sarà qualche tiepido miglioramento all'orizzonte, dunque non perdete la speranza e aprite il vostro cuore. In ambito lavorativo in questa giornata riuscirete ad avere un buon controllo delle vostre mansioni. Non ci saranno risultati da far gridare al miracolo, ma un piccolo miglioramento non vi dispiacerà.

Voto - 7,5

Vergine: questa Venere di colpo negativa vi lascia un po’ disorientati e confusi. La Luna se ne è andata dal vostro segno e, adesso, dovrete cavarvela da soli in amore. L'intesa tra voi e il partner ancora non è male, dunque meglio preservare il vostro rapporto. Se siete single sarete particolarmente onesti, anche con chi amate. Per quanto riguarda il lavoro non ci saranno grandi problemi, ma non aspettatevi risultati eccezionali. Voto - 6,5

Bilancia: ottimo inizio di settimana per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Potrete contare sul sostegno della Luna in congiunzione che in amore vi permetterà di fodere di un'ottima intesa di coppia. Se siete single troverete un grande abbraccio, un sentimento nei confronti di una persona in particolare, vedendo aprirsi prospettive molto interessanti.

In ambito lavorativo sarete determinati ed impegnati e non vi lascerete andare a impegni inutili. Voto - 8+

Scorpione: settore professionale che procederà senza particolari problemi secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Questo cielo al momento è piuttosto favorevole nei vostri confronti, dunque continuate su questa strada. in amore l'intesa di coppia migliora giorno dopo giorno, e ci sarà più chiarezza e determinazione nel vostro rapporto. Se siete single il periodo sembra piuttosto adatto per farsi avanti. Voto - 8,5

Sagittario: oroscopo di lunedì che vi metterà in difficoltà dal punto di vista sentimentale a causa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Potrebbe esserci infatti un po’ d'agitazione o tensione nel vostro rapporto, fareste meglio a non irritare più di tanto il partner.

Se siete single potreste non essere più così assetati d'amore. Discreto invece il settore professionale, almeno lì qualche soddisfazione arriverà grazie alla buona posizione di Giove e di Mercurio. Voto - 6,5

Capricorno: inizio di settimana un po’ sottotono per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, colpa della Luna in quadratura. Nulla di grave, sarà solo una situazione di passaggio tra voi e il partner. Cercate dunque di non farci così tanta attenzione. Se siete single datevi pure un'occhiata in giro. Potreste scoprire o apprezzare qualcosa di nuovo, o ammirarla sotto una nuova luce. In ambito lavorativo vi verranno offerti nuovi incarichi che, se presi per il verso giusto, potrebbero entusiasmarvi. Voto - 7+

Acquario: giornata di ripresa per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo, grazie alla Luna che si troverà in trigono dal segno della Bilancia.

Il vostro bisogno di conforto emotivo dunque si farà sentire e in questa giornata lo ritroverete nella compagnia del partner. Se siete single le stelle sapranno darvi il giusto consiglio su come agire con chi vi piace. In ambito lavorativo avrete modo di mettere in pratica tutte le vostre abilità ed ottenere risultati più che soddisfacenti. Voto - 8-

Pesci: sarete particolarmente irresistibili grazie a Venere in congiunzione, ma secondo l'oroscopo di lunedì, la Luna opposta potrebbe rendervi un po’ difficili da gestire, non solo se avete una relazione stabile, ma anche voi single. Sarà solo un periodo passeggero, tempo che la Luna si trovi in una posizione migliore, ma per il momento cercate di non sentirvi superiori a nessuno. Discreto invece il settore professionale, grazie in particolare a Marte in sestile dal segno del Toro che vi metterà a vostro agio con i vostri incarichi.

Voto - 7+