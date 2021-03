L'oroscopo di giovedì 18 marzo darà molta importanza ai sentimenti. Alcuni segni zodiacali saranno totalmente presi dal partner, mentre altri preferiranno dedicarsi alla vita in famiglia. Per avere un quadro completo dell'influenze astrali di domani sarà necessario osservare la mappa celeste. Tra le posizioni planetarie principali spiccheranno le seguenti:

Sole, Mercurio, Venere e Nettuno in Pesci

Luna e Urano in Toro

Marte in Gemelli

Giove e Saturno in Acquario

Plutone in Capricorno

Ecco tutte le caratteristiche dell'Oroscopo di domani 18 marzo, con la conseguente classifica, dal dodicesimo al primo posto.

Previsioni zodiacali del 18 marzo 2021: i segni meno fortunati

Toro (12° posto): il lavoro vi metterà sotto pressione e vi spingerà ad agire senza riflettere. Tenderete a commettere degli errori a causa della troppa emotività. Anche in amore sarete avventati e farete fatica ad accettare eventuali rifiuti. L'oroscopo di domani consiglia di trovare un modo per sfogare lo stress e per interagire più serenamente con gli altri.

Acquario (11° posto): avrete la sensazione di essere bloccati in un labirinto senza via di uscita. Sarete indecisi sulle vostre prossime mosse e preferirete chiedere consiglio alle persone care. Purtroppo, gli aiuti esterni non riusciranno a risolvere i vostri problemi. Dovrete far fronte a tutta la vostra determinazione per tornare alla vita di sempre.

Pesci (10° posto): il partner sarà così preso dai suoi problemi da lasciare poco spazio per voi. Vi sentirete trascurati e non avrete paura di farlo notare. Il vostro corpo manderà dei segnali inequivocabili, ma per ora dovrete accontentarvi. L'oroscopo consiglia di provare a dare vita a una dolce atmosfera romantica: una cenetta gustosa e un buon film saranno perfetti.

Scorpione (9° posto): la routine quotidiana inizierà a starvi stretta e avvertirete la necessità di rivoluzionare le carte in tavola. Non sarà facile introdurre delle novità, ma se vi dedicherete a nuove passioni, tutto potrebbe cambiare. In amore, troverete una persona pronta ad ascoltarvi, ma ci saranno ancora delle incomprensioni da risolvere.

I segni zodiacali al centro della classifica di domani

Ariete (8° posto): sul lavoro dovrete affrontare degli imprevisti che potrebbero rivoluzionare questa giornata. L'oroscopo consiglia di mantenere il sangue freddo e di non perdere mai la lucidità. Potrete fare affidamento sui colleghi, ma attenzione a non rivelare troppo di voi, perché ciò vi si potrebbe ritorcere contro. Il partner sarà un supporto fondamentale.

Gemelli (7° posto): il partner sarà molto esigente nei vostri confronti. Vi chiederà presenza e collaborazione, ma sarà poco comprensivo riguardo ai vostri impegni. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a fagli comprendere il vostro punto di vista. Forse, ciò non porterà subito a dei risultati evidenti, ma nei prossimi giorni le cose potrebbero cambiare.

Cancro (6° posto): sarete determinati a ottenere il massimo sul posto di lavoro. Impiegherete ogni risorsa per riuscire a realizzare i vostri sogni. Sarà fondamentale non perdere le speranze e continuare a lottare perché la svolta sarà molto vicina. In amore, vi sentirete molto vicini al partner e non tarderete a correre in suoi aiuto, se necessario.

Vergine (5° posto): riceverete una notizia che migliorerà il vostro umore e che vi consentirà di riprendere in mano la quotidianità. Avrete delle nuove responsabilità, ma questo non vi peserà perché saprete di poter essere utili a qualcuno. In famiglia, ci sarà qualche piccola discussione, ma niente di grave: tutto si risolverà nel giro di poco tempo.

I segni zodiacali più fortunati secondo l'oroscopo del 18 marzo

Sagittario (4° posto): gli hobby occuperanno gran parte della vostra giornata. Non sarete pigri, ma avrete bisogno di prendervi una pausa dagli impegni quotidiani. Sarà una strategia vincente perché vi consentirà di tornare in forma e di affrontare nuove sfide. Non sarete immuni all'amore, soprattutto quando Cupido scaglierà la sua freccia.

Leone (3° posto): la vostra energia non passerà inosservata. Riuscirete a contagiare tutti con la vostra positività e allegria. Avrete sempre il sorriso sulle labbra e gli altri non potranno fare a meno di apprezzare la vostra compagnia. In famiglia, forse, dovrete provare a essere un po' più tolleranti in modo da non alterare il clima domestico.

Capricorno (2° posto): affronterete le difficoltà a testa alta. Non vi farete intimorire dagli imprevisti perché troverete il modo di trasformarli in opportunità. Il lavoro darà una scossa positiva alla vostra quotidianità e vi consentirà di porvi degli obiettivi concreti. In amore, la situazione rimarrà stabile, ma il partner potrebbe richiedere qualche attenzione in più.

Bilancia (1° posto): niente riuscirà a scalfire il vostro spirito romantico. Non riuscirete a fermare i battiti del cuori davanti al partner e vi sentirete completamente catturati da lui. Farete di tutto per far funzionare le cose, anche nei momenti più difficili. Un amico speciale vi sarà accanto per tutta la giornata e vi infonderà tanto coraggio.