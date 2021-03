La terza settimana di marzo si avvicina sempre più al termine del suo essere. L'Oroscopo di questo periodo afferma che il weekend che sta per sopraggiungere potrebbe essere portatore d'importanti novità per la maggior parte dei segni zodiacali. A doversi confrontare con un celere cambiamento saranno coloro nati sotto il segno dell'Acquario, mentre l'Ariete potrà godersi in totale tranquillità questo nuovo fine settimana. Nonostante i continui mutamenti e le varie restrizioni, le giornate trascorreranno nel migliore dei modi per i nativi del Sagittario, che saranno continuamente pervasi dall'amore e dalla passione.

Questo che sta per arrivare, invece. Sembra essere un periodo di ripresa per chi è nato sotto il segno della Vergine, costretto a dover faticare il doppio per riuscire a mostrarsi allo sguardo attento del capo o di un eventuale esaminatore.

Di seguito l'oroscopo nel dettaglio per ogni singolo segno zodiacale.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - questo segno zodiacale è considerato tra i più favoriti di tutto il periodo, specialmente per quanto riguarda l'ambito sentimentale e relazionale. Farsi degli amici non è complicato, così come non è difficile riuscire ad attirare l'attenzione della "persona giusta" e scoprire in lei una vera anima gemella. L'amore ha quindi deciso di unirsi alla fortuna e donare giornate fantastiche ai nativi di questo segno.

Toro - nuove notizie continueranno ad aggiungersi a quelle già sopraggiunte in questa terza settimana del mese, ma non tutte saranno così positive come ci si potrebbe aspettare. Gli astri hanno deciso di continuare a elargire il proprio favore a coloro nati sotto questo segno, ma secondo l'oroscopo alcuni hanno preferito voltarsi per donare la propria attenzione ad altro.

Riuscire a conciliare gli orari di lavoro con i propri impegni non è semplice, ma comunque non impossibile.

Gemelli - qualche astro ha abbandonato il segno e le ripercussioni di questa azione non sembrano voler tardare ad arrivare. Qualche turbolenza si è già avvertita nei giorni appena trascorsi e potrebbe essere solo un piccolo avvertimento di ciò che il weekend ha in serbo per i nativi.

Chi ha spalle abbastanza robuste potrebbe essere in grado di affrontare ogni avversità a testa alta.

Cancro - la fortuna, secondo quanto previsto dall'oroscopo di questo terzo weekend di marzo, non accenna a volere abbandonare chi è nato sotto a questo segno zodiacale. Le giornate che stanno per sopraggiungere continueranno a portare con sé la gioia e la felicità già avvertite durante l'inizio della settimana. La vicinanza della famiglia e delle persone amate non può che ampliare i sentimenti appena citati.

Leone - attenzione a non strafare sul posto di lavoro. Le tensioni che potrebbero crearsi all'interno dell'ambito professionale potrebbero non essere così semplici da gestire e lo stress, con il suo continuo innalzarsi, non aiuta di certo a ristabilire quell'equilibrio andato perduto.

Spesso è necessario prendersi qualche giorno di pausa pur di non mandare in fumo tutto il lavoro svolto.

Vergine - chi è nato sotto questo segno, secondo le previsioni dell'oroscopo, si prepara ad affrontare un periodo non solo di semplice di ripresa, ma di rinascita. In passato ci si è ritrovati a dover combattere pur di riuscire a raggiungere gli stessi obiettivi che altri magari raggiungevano con facilità e spesso ci si è ritrovati a voler quasi abbandonare tutto. Questo nuovo weekend, invece, permette di riequilibrare le energie interiori e riprendere in mano la propria vita.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - sfortunatamente per i nativi non tutti gli sforzi compiuti saranno ricompensati. In ambito lavorativo il datore di lavoro, o il supervisore, non avrà sempre gli occhi puntati verso questo segno zodiacale e non si accorgerà di tutti i sacrifici che ha dovuto compiere per riuscire a migliorare il lavoro e portare benefici all'azienda.

La vicinanza delle persone care aiuterà a rallegrare le prossime giornate, ricompensando dovutamente ciò che non tutti sono in grado di apprezzare.

Scorpione - un accumulo eccessivo di stanchezza potrebbe palesare i propri sintomi proprio durante questo nuovo weekend del mese e impedire ai nativi di portare a compimento i propri obiettivi. Secondo quanto consigliato dall'oroscopo, l'unico modo per riuscire a ridimensionare la comparsa dei sintomi legati alla stanchezza, e a un abbandono piuttosto celere delle energie fisiche e mentali, è quello di ritagliarsi qualche attimo di completo relax in solitudine.

Sagittario - la passione ha deciso di avvolgere completamente questo segno zodiacale, permettendogli di godersi appieno i frutti che il vero amore ha seminato lungo il cammino.

Riuscire a rendere felice il partner, facendolo sorridere e rallegrando quelle giornate considerate buie, non sarà un'impresa ardua e aiuterà a rafforzare il rapporto di coppia e la fiducia che l'uno ripone nell'altro.

Capricorno - ottime notizie sembrano essere in arrivo anche per coloro nati sotto questo segno. Un periodo migliore di questo, secondo le previsioni dell'oroscopo, non potrebbe esistere. La settimana è già nata nel migliore dei modi e non può di certo tramontare in maniera diversa. Attenzione a non trascurare la famiglia, il loro calore sarà sempre presente e non si affievolirà facilmente.

Acquario - come già anticipato, l'oroscopo di questo terzo weekend di marzo prevede l'arrivo di un profondo cambiamento per tutti coloro nati sotto a questo segno zodiacale.

Il mutamento in questione è già iniziato da qualche giorno, ma la parte più drastica subentrerà a breve, quando la vita e gli avvenimenti che si presenteranno lungo il cammino faranno comprendere che non tutto ciò che si ha è realmente necessario per il futuro. Qualcosa, purtroppo, dovrà essere messa da parte.

Pesci - sentimenti come la gioia e la felicità continueranno a farsi strada nell'oscurità portata da alcune situazioni spiacevoli, riuscendo così a riportare il sorriso sulle labbra di chi è nato sotto questo segno. Riuscire a godersi le gioie della vita non è sempre facile, ma con la compagnia giusta anche le tenebre più profonde si affievoliranno.