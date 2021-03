L'Oroscopo di sabato 20 e domenica 21 marzo è pronto a rivelare come si concluderà questa settimana. In questo weekend entrerà in scena l'attesa primavera, che si prevede ricca di eventi. Sabato la Luna sarà in Gemelli, mentre domenica, all'ora di pranzo, l'astro transiterà nel Cancro portando lucidità a quest'ultimo segno zodiacale. Amore, lavoro, salute, soldi, scopriamo come andrà a finire questa settimana attraverso le seguenti previsioni degli astri segno per segno.

L'oroscopo del weekend dall'Ariete al Cancro

Ariete - Chiude i battenti il lungo inverno che vi ha messo a dura prova. La primavera partirà proprio sabato 20 marzo e porterà con sé la voglia di normalità e di stare più tempo all'aria aperta.

Chi vive in zone tranquille e vicine al verde, svagherà la mente passeggiando nella natura. Volere è potere, perciò se ci sono dei sogni non lasciateli ammuffire nel cassetto. Queste 48 ore porteranno armonia e sorrisi anche per quelle coppie che si erano allontanate.

Toro - Primavera, tempo di pensare alla vostra salute sia fisica che mentale. Finalmente chiuderete i conti con l'apatia e il grigiore invernale. Stando all'oroscopo, questo sarà un fine settimana in crescendo. I sentimenti di quelle coppie che hanno attraversato un periodo turbolento, usciranno rafforzati dalla tempesta. Sarà possibile sfruttare al meglio questo weekend e recuperare terreno perso. Cercate di rivedere i conti e di sistemarli, chiarite ogni briciola di dubbio e non permettete a nessuno di sciuparvi l'umore.

Gemelli - Si prospettano due liete giornate. Dopo aver nutrito fin troppi dubbi e aver fatto tanti cambiamenti, vi renderete conto che non è troppo tardi. Forse c'è qualcosa che non comprendete e vi ponete mille domande, ma le risposte potrebbero giungere proprio in queste 48 ore. Sabato in compagnia di pizza e programma tv, domenica da trascorrere nel relax assoluto.

Potreste risentire delle vecchie amicizie.

Cancro - Sarà un fine settimana ricco di colpi di scena, a dirlo è l'oroscopo del 20-21 marzo. La vostra forma mentale risulterà più lucida del solito, per cui non vi tirerete indietro davanti alle sfide che vi si porranno davanti. Dei nuovi lavori o delle proposte stanno per cambiarvi la vita, ma chiaramente tutto dipenderà dall'impegno che ci metterete.

Bene l'amore, ma attenzione ai vostri pensieri instabili.

Previsioni astrali del weekend, dal Leone allo Scorpione

Leone - Stando alle previsioni astrali, nel fine settimana avrete a che fare con degli alti e bassi. La primavera non è un periodo facile per voi che tendete ad esserne allergici. Tra confusione mentali e sbalzi umorali, in queste 48 ore sarà facile perdere le staffe. Qualcuno si sentirà molto spossato e assonnato, per cui un appuntamento o un certo impegno rischierà di saltare. Non remate controcorrente, abbracciate il vostro mood e lasciate fare al destino.

Vergine - Chi lavora non si sente granché sicuro. Siete reduci da un difficile periodo che ha messo a dura prova la vostra sicurezza e quella di chi amate. C'è stata una grossa perdita che ancora oggi faticate ad accettare.

Comunque sia, in queste 48 ore qualcuno potrebbe venire in vostro aiuto mostrandovi il cammino migliore da percorrere. Riflettete attentamente prima di prendere delle decisioni e non agite impulsivamente. Il nervosismo vi spingerà a mangiare un po' più del solito.

Bilancia - Profumano di sentimenti e di amore le previsioni delle stelle di questo fine settimana. Non ci sono dubbi che dentro di voi coltivate una certa sofferenza, però non lo date a vedere. Finalmente, però, in queste 48 ore vuoterete il sacco e vi sbarazzerete di ogni problema. Una crisi di pianto sa essere liberatoria talvolta. Qualcuno trascorrerà il weekend godendosi le proprie passioni o passeggiando nella natura, lontano da occhi indiscreti. Si prevedono fuoco e fiamme all'interno delle relazioni, la passione tornerà a divampare come un tempo.

Scorpione - A breve sarete sottoposti ad un esame o un'operazione, ma in questo fine settimana avrete modo di staccare la spina e azzerare ogni preoccupazione. Chi ha dei figli, dovrebbe prestarli più attenzione dato che sembrano esserci delle sofferenze in atto. Un matrimonio o una convivenza ha rischiato di rovinarsi irreparabilmente, tuttavia in queste 48 ore riuscirete a capire cosa volete veramente fare. Dovrete essere più insistenti nel perseguimento dei vostri sogni, non arrendetevi proprio ora che siete vicini al traguardo.

Oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - I vostri desideri e sogni saranno al centro della scena in queste 48 ore che promettono novità e risvolti inaspettati. Le cose gireranno nel verso giusto, perciò sarà bene non sprecare il weekend in alcun modo.

Chi potrà permetterselo si rilasserà attraverso una lunga maratona di serie tv, mentre altri saranno impegnati a gestire la casa e la famiglia oppure a lavorare. Siete un segno stacanovista. Siete soliti puntare al massimo, ma per arrivare alle stelle occorre mettercela tutta senza fermarsi mai.

Capricorno - Prendetevi cura della vostra pelle in questo weekend, soprattutto perché durante la settimana non avete avuto un solo istante per voi stessi. Sarà un sabato sensuale per le coppie innamorate ma anche per i cuori solitari che avranno modo di approfondire una nuova conoscenza o per vivere una trasgressione in più. Sono tempi difficili, ma passeranno.

Acquario - In questo fine settimana vi porrete un paio di domande sulla vostra vita sentimentale o privata.

Magari state rimettendo tutto in discussione perché desiderate tutt'altro rispetto a ciò che già avete. Qualcosa non vi soddisfa o vi reca disturbo, in tal caso cercate di correre ai ripari e di trovare un rimedio efficace. La vostra mente sarà altrove, ma se lavorate, cercate di non causare pasticci. Possibili discussioni in famiglia o con il partner.

Pesci - Sabato e domenica sarete parecchio impegnati nel lavoro o nello studio. Chi è in pensione si sente annoiato e finito, ma non è così. Dovrete cercare di darvi da fare attraverso nuovi lavori o passioni. La lettura vi salverà dalla monotonia. Riceverete novità e pettegolezzi. Un ammiratore segreto vi penserà intensamente, ma se siete già in una relazione consolidata, cercate di non tenere il piede in due scarpe.