L'oroscopo del 4 marzo sarà caratterizzato da momenti gioiosi e da altri meno spensierati. Alcuni segni potranno godere di soddisfazioni lavorative importanti, mentre altri saranno più concentrati sulle questioni amorose. Per avere un quadro più chiaro dell'influenza astrale, sarà necessario osservare le diverse posizioni planetarie. Spiccheranno le seguenti:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Scorpione

Mercurio, Giove, Saturno in Acquario

Marte e Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 4 marzo, con la conseguente classifica zodiacale.

Oroscopo di giovedì 4 marzo: i segni meno fortunati

Bilancia (12° posto): cuore e parole andranno in due direzioni opposte. Vorreste dire tante cose, ma vi fermerete a un livello superficiale. Anche se sarà un comportamento legato al timore del rifiuto, ciò potrebbe ritorcersi contro di voi e contro la vostra serenità sentimentale. Dovrete trovare un equilibrio con voi stessi e imparare a gestire meglio emozioni grandi come l'amore.

Acquario (11° posto): la convinzione di essere nel giusto, vi causerà alcuni problemi a livello sentimentale. Il partner cercherà di farvi cambiare idee, ma non riuscirà a instaurare un dialogo soddisfacente. L'oroscopo di domani suggerisce di non chiudervi in voi stessi e di riflettere sulla situazione. Forse, riuscirete a immedesimarvi in un nuovo punto di vista e a dare un altro significato alla realtà circostante.

Ariete (10° posto): rispetto alla giornata precedente, ci sarà una piccola evoluzione, ma ancora dovrete faticare per lasciarvi alle spalle questo brutto periodo. Sarà importante appoggiarvi a persone degni di fiducia. La lealtà sarà un requisito indispensabile, così come la sincerità e l'altruismo. Vi sentirete poco adatti al lavoro che avete scelto, ma sarà solo un pensiero momentaneo.

Cancro (9° posto): avvertirete un piccolo cambiamento in voi, vi sentirete maggiormente energici e sarete più propensi ad affrontare la giornata nel modo giusto. A livello relazionale, però, farete fatica a mettervi nei panni dell'ascoltatore. Lo stress lavorativo vi renderà pochi ad adatti al ruolo di consigliere. In amore, ci saranno alti e bassi, ma alla fine tutto si risolverà e la serenità tornerà a essere la protagonista.

Al centro della classifica: i segni mezzani

Vergine (8° posto): avrete a che fare con una persona che vi metterà molto sotto pressione. Le sue pretese saranno difficilmente accettabile e per questo potrebbero scoppiare delle discussioni. Vi farete prendere dalla rabbia e perderete la vostra lucidità mentale. L'oroscopo consiglia di tentare di mantenere il controllo in modo da non dare all'altro armi da usare contro di voi.

Scorpione (7° posto): verrete coinvolti in una situazione alla quale non vorrete partecipare. Non sarete pronti a prendere le difese di nessuno perché preferirete rimanere concentrati sulle questioni che vi staranno a cuore. Questo comportamento potrebbe causare una piccola frattura tra voi e i vostri amici, però, per fortuna, riuscirete a farvi perdonare.

Basterà, semplicemente, rendere chiare le vostre ragioni.

Toro (6° posto): sarete caratterizzati per la vostra forza d'animo. Anche se la giornata non inizierà nel modo migliore, eviterete di arrendervi e continuerete a lottare. Il rapporto con il partner si rivelerà davvero molto positivo. Avrete modo di parlare con lui e di metterlo al corrente delle vostre preoccupazioni. Riceverete risposte sensate ai vostri dubbi e questo vi renderà molto più sereni.

Sagittario (5° posto): ci saranno tante novità in ambito romantico. Esprimerete al massimo le vostre emozioni e potrete interagire serenamente con il partner. Avrete molte cose di cui discutere e il futuro sarà una vostra priorità. Forse, la situazione lavorativa sarà un po' stressante, ma con un po' di pazienza riuscirete a superare anche questo ostacolo.

La vostra personalità ne uscirà rafforzata.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo del 4 marzo

Gemelli (4° posto): forse, non sarete molto soddisfatti della vostra vita amorosa, ma il lavoro andrà a gonfie vele. Sarete in grado di prendere in mano ogni situazione e di trovare le strategie più adatte. I vostri sforzi verranno riconosciuti e questo vi darà grande soddisfazione. Forse, dovrete lavorare un po' sui rapporti interpersonali per perfezionare le vostre doti relazionali.

Pesci (3° posto): potreste imbattervi in una persona che avrà tutte le carte in regola per conquistare il vostro cuore. Dal punto di vista emotivo, vi sentirete subito coinvolti e anche l'altro sembrerà ricambiare. Sarà un qualcosa di rapido e inaspettato, che cambierà il corso di questa giornata.

Dal punto di vista lavorativo, farete del vostro meglio per emergere, ma ancora non raggiungerete il massimo delle potenzialità.

Capricorno (2° posto): allegria e ottimismo caratterizzeranno questo 4 marzo. Il rapporto con il partner sarà ricco di passione e di dolcezza. Potrebbe essere il momento giusto per far evolvere la vostra relazione sentimentale. Forse, riceverete una proposta di lavoro inaspettata. Starà a voi prendere la decisione giusta, ma sarà fondamentale non esagerare con la prudenza.

Leone (1° posto): finalmente, riuscirete a ritrovare il sorriso. Vi caricherete di un'energia tutta nuova e affronterete la giornata con ottimismo. Sarete comprensivi con gli amici, ma consapevoli del ruolo che avrete nel gruppo. Sul posto di lavoro, vi porrete degli obiettivi molto ambiziosi.

Forse, ci vorrà un po' di tempo per realizzarli tutti, ma non vi arrenderete.