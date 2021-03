Emozioni e crescita interiore saranno le vere protagoniste dell'Oroscopo del 2 marzo. Gli astri influenzeranno l'ambito sentimentale, lavorativo e sociale di ciascun segno zodiacale. Per avere un quadro chiaro, sarà necessario osservare la mappa celeste di domani. In particolare, potranno essere notate le seguenti posizioni planetarie:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Bilancia

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte e Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito tutti i dettagli dell'oroscopo di domani 2 marzo, con la conseguente classifica dal dodicesimo al primo posto.

Oroscopo del 2 marzo 2021: i segni meno fortunati

Toro (12° posto): sarete un po' troppo arroganti sul posto di lavoro. Pretenderete di ottenere determinate cose e non accetterete un "no" come risposta. Questo potrebbe mettervi sotto una cattiva luce, soprattutto agli occhi dei colleghi di lavoro. Il partner avrà qualcosa da ridire sul vostro comportamento e non condividerà la condotta adottata. Attenzione a non farvi influenzare negativamente dall'esterno e a non seguire consigli errati.

Pesci (11° posto): avvertirete una piccola frattura all'interno del legame di coppia. Non riuscirete a comprendere, completamente, il partner e le vostre parole non avranno alcun effetto su di lui. Dovrete cercare delle strategie migliori, ma nel frattempo sarà necessario concentrarvi anche sul lavoro e sulle amicizie.

Farete fatica a gestire gli eventi imprevisti, soprattutto quelli che comportano l'esposizione pubblica. Il confronto con un amico potrebbe esservi d'aiuto.

Acquario (10° posto): vi verrà chiesto di sacrificarvi per il lavoro. Dovrete togliere tempo al partner e alla vostra vita sociale. Non sarete molto felici e farete di tutto per ribellarvi. La vostra testardaggine, sebbene positiva in alcune occasioni, in questa circostanza non farà altro che aggravare il tutto.

Ricordate di motivare le richieste effettuate e di non pretendere cose che non potranno essere concesse. Ci sarà qualche piccola discussione con il partner.

Capricorno (9° posto): rispetto al giorno precedente, sarete più consapevoli delle vostre risorse e, di conseguenza, aumenteranno anche le vostre aspettative per il futuro. Sarete degli ottimi partner, perché saprete immedesimarvi nell'altro, ma preferirete fuggire davanti alle discussioni.

Non vorrete rischiare di rovinare il rapporto di coppia, però, forse, non sarà la strategia giusta. Sul posto di lavoro, un collega, in particolare, potrebbe farvi perdere la pazienza.

Classifica zodiacale di martedì 2 marzo: i mezzani

Vergine (8° posto): non avrete alcun controllo sul vostro stato emotivo. Lo stress sarà talmente forte da spingervi ad avere reazioni brusche. Tenderete a sfogarvi con il partner e gli amici, ma sarà soprattutto la vostra famiglia a farne le spese. L'oroscopo consiglia di intraprendere un percorso di crescita personale, caratterizzato dalla gestione dell'ansia e da attività introspettive. Nei prossimi giorni la situazione migliorerà.

Gemelli (7° posto): non avrete abbastanza fiducia nelle vostre capacità perché una situazione complessa vi metterà a dura prova.

Non sarà facile allontanare i dubbi, ma grazie alla presenza del partner e degli amici, avrete modo di fare grandi miglioramenti. L'oroscopo suggerisce di non allarmarvi e di continuare a impegnarvi. Forse, non sarà il vostro momento, ma prima o poi raccoglierete i frutti desiderati. Fate attenzione ai bugiardi.

Sagittario: (6° posto): sul luogo di lavoro, avrete modo di confrontarvi con diverse opportunità. Sarà fondamentale fare le giuste scelte per non rischiare di mandare a rotoli il vostro impegno. L'oroscopo consiglia di non gettarvi a capofitto nelle situazioni, ma di riflettere attentamente. Il partner vi sarà di grande aiuto, soprattutto perché riuscirà a supportarvi emotivamente e psicologicamente. Le sue parole vi infonderanno una grande energia.

Leone (5° posto): amerete il rischio e non avrete paura di osare. Il giudizio altrui, per voi, non avrà una grande importanza, perché andrete dritti per la vostra strada. Preferirete sbagliare, piuttosto che rinunciare a un sogno in partenza. Dovrete avere un po' di pazienza, ma grazie alla vostra perspicacia, tutto andrà per il verso giusto. In amore, cercherete una persona attiva e dinamica, in grado di offrirvi nuovi stimoli e di trascinarvi nel suo mondo.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di domani 2 marzo:

Bilancia (4° posto): l'ostacolo più grande sarà superare la paura nei confronti del giudizio altrui. Proverete a mostrare la parte migliore di voi, ma vi renderete conto che, nonostante tutti gli sforzi, le chiacchiere ci saranno sempre.

Sarete molto fortunati in ambito romantico perché riuscirete a instaurare un ottimo feeling con il partner. Darete massima importanza alla collaborazione e al rispetto, ma pretenderete di avere anche degli spazi solo per voi.

Ariete (3° posto): avrete molte idee da mettere in pratica e non avrete paura di parlarne sul posto di lavoro. Forse, verrete criticati per la vostra audacia, ma i superiori saranno fieri di voi. Le mansioni sulle vostre spalle potrebbero aumentare e comportare una gestione migliore del tempo. L'oroscopo consiglia di non rimandare mai le cose da fare e di ritagliare lo giusto spazio per ogni attività. Non dimenticatevi di divertirvi e di curare i vostri hobby.

Cancro (2° posto): fantasia e immaginazione saranno le vostre armi migliori.

Amerete perdervi in tutto ciò che vi possa spingere verso la direzione del viaggio. Questo, però, non significherà che perderete il contatto con la realtà, anzi. Sarete totalmente presi dal vostro lavoro e dai progressi che dovrete fare per realizzare i vostri sogni. Il partner condividerà la stessa filosofia di vita e vi dedicherà delle dolcissime parole d'amore.

Scorpione (1° posto): la vostra lealtà vi renderà degli amici perfetti. Sarete sempre pronti a porgere una mano davanti a una richiesta d'aiuto, ma non per questo fingerete di sopportare prese in giro e arroganza. In ogni occasione, saprete tracciare la linea di confine e non avrete paura di farlo. A rendere speciale questa giornata, sarà la presenza del partner. Il suo amore vi farà sentire in cima al mondo e superare qualsiasi ostacolo.