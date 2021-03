L'oroscopo della giornata di giovedì 4 marzo prevede una vita lavorativa meno frenetica per i nativi sotto il segno del Leone, grazie in particolare a Marte favorevole, che regalerà una buona dose di energie, mentre Venere continuerà a sostenere i nativi di Toro e Capricorno in amore. Lo Scorpione avrà parole molto dolci da dedicare alla persona che ama, mentre la Vergine faticherà un po’ ad esprimere ciò che prova.

Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 4 marzo 2021.

Previsioni oroscopo giovedì 4 marzo 2021 segno per segno

Ariete: un po’ nervosetti in questa giornata, ma dentro di voi sapete benissimo quello che provate.

In amore dunque potreste anche sforzarvi un po’ di amare la vostra anima gemella. In fin dei conti, non vi ha fatto niente di male. Previsti dei miglioramenti da domani. Se siete single un atteggiamento un po’ meno estroverso potrebbe essere efficace. In ambito lavorativo l'impegno da parte vostra non manca, e con l'aiuto di Marte, oltre quello di Giove, Saturno e Mercurio, curerete al meglio le vostre mansioni. Voto - 7

Toro: Venere continuerà a sostenervi dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo. Ciò nonostante la Luna sarà ancora in opposizione, quindi cercate di essere abbastanza precisi con il partner, soprattutto per evitare incomprensioni. Se siete single se a volte è vero che in amore vince chi fugge, a volte invece basterà semplicemente venirsi incontro.

Nel lavoro anche se questo non vi assiste, non rallentate, e continuate a proporre i vostri progetti. Voto - 7-

Gemelli: l'arrivo di Marte nel vostro segno capita proprio nel momento giusto. Secondo l'oroscopo del 4 marzo, dal punto di vista professionale, sarete più rapidi ed efficienti con le vostre mansioni, soprattutto se siete nati nella prima decade, merito anche di Giove e Saturno.

In amore ci vorrà un po’ di tempo prima che la situazione tra voi e il partner si sistemi, dunque abbiate pazienza e non causate litigi. Se siete single dovrete assumervi le vostre responsabilità quando commettete un errore. Voto - 7-

Cancro: configurazione astrale ottima in questa giornata. Per chi lavora in proprio potrebbero esserci delle interessanti opportunità da tenere in forte considerazione.

Attenzione solamente alle energie che potrebbero calare un po’ ora che Marte non è più così favorevole. In amore riuscirete ad intenerire per bene il partner solo con lo sguardo, grazie a Venere che vi rende irresistibili. Se siete single e ancora non riuscite ad essere al centro dei suoi pensieri, presto la situazione cambierà. Voto - 8

Leone: la vita lavorativa tenderà a essere meno frenetica e un po’ più calma rispetto al solito. Marte nel segno vi darà tante energie, da sfruttare per studiare e capire al meglio la situazione in cui vi trovate, e cercare di risalire la china. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà la Luna in quadratura al momento, per cui attenzione a non dover ricominciare da capo dopo i passi in avanti che fatto con il partner.

Voi single non siate troppo estroversi, o rischierete di essere solamente fastidiosi. Voto - 7-

Vergine: l'oroscopo di giovedì prevede la Luna in sestile per i nativi del segno. Ciò nonostante questa Venere in opposizione vi mette in difficoltà, rendendo difficile comunicare quello che sentite nel vostro cuore, e non solo per chi è già impegnato, ma anche i cuori solitari, che tenderanno a chiudersi un po’. Ricordatevi però che la chiave per sbloccarvi è il dialogo. In ambito lavorativo gli obiettivi che inseguite non sono così lontani, ciò nonostante le energie potrebbero iniziare a mancarvi, dato che Marte sarà in quadratura. Voto - 6+

Bilancia: arrivano i rinforzi a partire da questa giornata per i nativi del segno. Marte in trigono dal segno dei Gemelli sarà di grande aiuto nel prossimo periodo.

Non tanto in ambito lavorativo, dove metterete il turbo, e raggiungerete ottimi risultati dalle vostre mansioni. In amore ci metterete più impegno per provare a stupire e rendere felice la vostra anima gemella, grazie anche ad un pizzico di originalità. Se siete single mente e cuore saranno rivolti verso una cosa sola, e voi sapete cosa. Voto - 8,5

Scorpione: sfera sentimentale meravigliosa in questa giornata, con la Luna in congiunzione e Venere in ottimo aspetto che vi renderanno irresistibili. Avrete modo di essere dolcissimi con la vostra anima gemella, sussurrando parole davvero romantiche. Se siete single potrebbe finalmente nascere qualcosa tra voi e la persona che vi piace. In ambito lavorativo per la prima volta dopo tanto tempo, vedrete le cose dal lato positivo e risalire la china non sarà un'impresa impossibile.

Voto - 8,5

Sagittario: sicuramente l'influenza negativa di Venere non sta aiutando molto, soprattutto in ambito sentimentale. Ciò nonostante, secondo l'oroscopo, se riuscite a gestire al meglio le vostre emozioni, potrebbe non essere una giornata così pessima. Se siete single per delle novità davvero interessanti bisognerà aspettare un po’. Settore professionale in lieve calo ma ancora promettente per voi nativi del segno. Se da una parte avrete Marte opposto, dall'altra ci saranno ancora astri come Giove, Saturno e Mercurio a darvi una mano con le vostre mansioni. Voto - 6,5

Capricorno: oroscopo di giovedì positivo dal punto di vista sentimentale, merito della buona posizione di Venere e della Luna. In amore voi single avrete un forte desiderio di competizione, ma soprattutto di trovare qualcuno che riesca a far battere forte il vostro cuore.

Se avete una relazione fissa non ci sarà bisogno di aspettarsi grandi rinnovamenti per essere felici insieme al partner. Nel lavoro cercherete di allontanare la noia tenendovi impegnati in diverse iniziative, considerato anche che Marte non è più favorevole e un po’ di pigrizia potrebbe farsi sentire. Voto - 8

Acquario: piccole incomprensioni in amore secondo l'oroscopo della giornata di giovedì 4 marzo, ma sarete in recupero. Da domani infatti la Luna tornerà a sostenervi, dunque non prendetevela con il partner per questioni di poco conto. Se siete single sarete in cerca di tenerezza. Per quanto riguarda il settore professionale vi sentirete più energici, merito anche di Marte in trigono dal segno dei Gemelli. In ogni caso, sarete inarrestabili, e nessun collega svolgerà così bene le vostre mansioni come voi.

Voto - 7,5

Pesci: ottimo momento per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie a Venere in congiunzione al vostro cielo, assieme alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione. Il vostro rapporto con il partner migliora giorno dopo giorno, e voi non potrete chiedere di meglio. Se siete single vi attendono piacevoli momenti, con amici o familiari, dunque usate tutta la vostra tenerezza. Per quanto riguarda il lavoro fate un po’ d'attenzione alle energie, in quanto Marte adesso sarà in quadratura, e potrebbe rallentarvi un po’. Voto - 8-