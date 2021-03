Gli astri illumineranno la giornata del 3 marzo con la loro influenza. Amore, amicizia e lavoro si fonderanno fino a definire i ritmi di ciascun segno zodiacale. L'Oroscopo di domani si concentrerà sulle emozioni e sui rapporti con il partner. Per avere un quadro dettagliato, sarà necessario osservare la mappa celeste. Le posizioni planetarie principali saranno le seguenti:

Sole, Venere e Nettuno in Pesci

Luna in Scorpione

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario

Marte e Urano in Toro

Plutone in Capricorno

Di seguito, tutti i dettagli sull'oroscopo del 3 marzo e la conseguente classifica.

Oroscopo del 3 marzo: i segni meno fortunati

Cancro (12° posto): per il momento, la fortuna si volterà dall'altra parte e guarderà altrove. Sarete costretti ad affrontare una giornata poco soddisfacente dal punto di vista emotivo. Il partner non riuscirà ad abbattere le vostre barriere e voi vi sentirete incompresi. Il lavoro vi offrirà nuovi stimoli, ma per sfruttarli al meglio dovrete elaborare una strategia più adatta.

Ariete (11° posto): il vostro umore non sarà dei migliori. Ci saranno delle situazioni che non riuscirete a mandare giù e non perderete occasione per farlo notare. Purtroppo, alcuni rapporti s'incrineranno e dovrete impegnarvi molto nel caso vogliate farli tornare quelli di un tempo. In amore, non sarete disposti ad assecondare il partner.

Preferirete mantenere le distanze.

Bilancia (10° posto): lo stress diventerà molto pressante. La complessità del lavoro vi spingerà a mettere in dubbio le vostre scelte. Avrete paura di aver commesso un errore, ma una persona fidata riuscirà a tranquillizzarvi. In amore, cercherete una persona che possa comprendere la vostra emotività. Non sarà facile, soprattutto in questo periodo, ma nelle prossime settimane qualcosa potrebbe cambiare.

Pesci (9° posto): avrete bisogno di spensieratezza e novità. Non vorrete più rispettare la routine quotidiana perché vorrete creare una frattura con il passato. In amore, non vi sentirete abbastanza presi in considerazione. Farete, al partner, un discorso a cuore aperto, nella speranza che possa comprendere le vostre esigenze. Potrete verificare i risultati solo nei giorni successivi.

I segni zodiacali al centro della classifica

Leone (8° posto): dovrete abituarvi ad una situazione del tutto imprevista. Non sarà facile modificare i vostri ritmi quotidiani, ma la motivazione non vi mancherà. Avrete voglia di realizzare tante cose e di intraprendere un ricco percorso di crescita. Il lavoro sarà altalenante, ma sarà fondamentale rimanere concentrati. Per raggiungere determinati obiettivi ci vorrà del tempo.

Toro (7° posto): avrete bisogno di amore e non vi vergognerete delle vostre emozioni. Proverete ad attirare l'attenzione della persona amata, ma ci saranno degli imprevisti che vi saranno d'ostacolo. Il destino, però, avrà altri piani in serbo per voi. Se attenderete con pazienza, avrete modo di vivere emozioni davvero intense.

Sul lavoro, la concentrazione sarà carente.

Scorpione (6° posto): i vostri sogni saranno vivaci e ricchi di colori. Immaginerete di vivere in un mondo con infinite possibilità e, per questo, sarà difficile accettare la realtà circostante. Sarà un momento di grande riflessione per voi. Dovrete prendere delle decisioni importante, ma avrete paura di compiere errori irreparabili. L'oroscopo vi consiglia di seguire il cuore.

Acquario (5° posto): dovrete essere pronti a svolgere un duro lavoro. Vi verrà chiesto di mettere in pratica le vostre capacità e di non mostrare segni di insicurezza. Temerete di non fare abbastanza, ma la situazione potrebbe avere dei risvolti imprevisti. In amore, sarete molto legati al partner e proverete a creare un clima di pace e armonia.

Il contatto con la natura vi riempirà il cuore di gioia.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo del 3 marzo

Capricorno (4° posto): le vostre scelte avranno delle ripercussioni molto importanti, ma potrete stare tranquilli perché sarete perfettamente in grado di gestire la situazione. Non vi perderete d'animo e vi farete guidare da grinta e determinazione. Il partner vi darà meno attenzioni di quelle desiderate, ma saprete come sistemare le cose: sarà impossibile resistervi.

Sagittario (3° posto): non vi accontenterete di essere lodati e stimati sull'ambiente di lavoro, perché vorrete esserlo anche in ambito personale. Cercherete conferme nel prossimo e le risposte che vi verranno date vi lasceranno sorpresi. Potrete ritenervi soddisfatti di voi stessi, anche se non smetterete mai di cercare la perfezione.

Attenzione a non esagerare.

Vergine (2° posto): dopo alcuni giorni un po' burrascosi, finalmente, ritroverete la serenità. Sarete pronti ad osservare il mondo da un nuovo punto di vista e ad accantonare vecchie discussioni. Mostrerete maggiore disponibilità in famiglia, anche se non tutti saranno disposti a perdonarvi. Con un po' di pazienza, potrete riconquistare il cuore delle persone care.

Gemelli (1° posto): non vi riterrete fortunati, ma Cupido, senza ombra di dubbio, sarà dalla vostra parte. Scoccherà la sua magica freccia e darà vita a un rapporto dolcissimo tra voi e il partner. Il feeling di coppia sarà evidente anche a persone sconosciute e non vedrete l'ora di trascorrere del tempo insieme. Non sarà importante l'attività che sceglierete, vi basterà guardare l'uno negli occhi dell'altro.