Cosa prevede l’Oroscopo di domani giovedì 18 marzo? La Luna sarà ancora in Toro fino a fine serata, ma sul far della mezzanotte l'astro transiterà nella casa dei Gemelli. C'è chi programmerà le vacanze estive, chi si occuperà delle faccende domestiche, chi dovrà uscire e chi invece sarà impegnato con il proprio lavoro. Scopriamo al volo le previsioni dello zodiaco di questa giornata.

Previsioni astrologiche 18 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Questa giornata potrebbe non andare nel verso giusto, a quanto pare un imprevisto rischierà di complicarvi le cose. Cercate di non prendervela troppo perché al più presto qualcosa attorno a voi cambierà e sarete chiamati a prendere una decisione determinante.

Toro - Questo periodo pieno di ansia e agitazione presto passerà e sarà soltanto un lontano ricordo. In giornata avrete tutto l'occorrente per trascorrere del tempo di qualità e in compagnia delle vostre passioni o di chi volete bene. Apprenderete una certa notizia e reagirete di conseguenza.

Gemelli - Un legame di vecchia data è ancora nei vostri pensieri, forse un ex o una persona di famiglia che non vedete più da tempo. Aspettatevi un giovedì in cui sognare in grande e chiudere i conti con ciò che non funziona più. Nel 2020 avete affrontato un sacco di cambiamenti, ma ancora non è finita.

Cancro - L’Oroscopo del 18 marzo vi vedrà alle prese con del lavoro e/o faccende domestiche. Vi state occupando di tutto voi, ma così non va bene! Sfruttate questo giovedì per riprogrammare l'agenda e delegare delle mansioni.

Con il partner di sempre c'è una distanza da colmare.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Attriti con un familiare, un collega o il partner. Le stelle invitano a fare chiarezza e a fugare ogni dubbio. Occuparvi delle vostre passioni vi aiuterà a reagire, ma non dovete porvi dei limiti. Ultimamente, per colpa del nervosismo e dello stress, state esagerando con il mangiare.

Vergine - Anche se questo giovedì potrebbe partire con qualche ritardo, il resto della giornata risulterà gradevole. Vi siete appassionati a qualcosa, forse ad una nuova trasmissione televisiva? Comunque sia, in giornata avrete modo di dedicarvi a ciò che più vi sta a cuore.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 18 marzo invitano a chiedere aiuto perché sarete fin troppo pieni di impegni e stress.

Le coppie dovranno cercare di accorciare la distanza che si è venuta a creare e lo dovranno fare prima che sia troppo tardi.

Scorpione - Giornata dedicata alle pulizie. Avrete tanta energia e questo vi consentirà di far andare tutto a buon fine. L'ispirazione non vi mancherà, specie se lavorate da casa o vi occupate dei figli/nipoti piccoli. Riuscirete a fare colpo con un semplice sguardo!

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Anche se le uscite sono centellinate, cercate di non starvene troppo tempo chiusi in casa. Combattete le vostre paure e diffidate delle false amicizie. Le stelle vi mettono in guardia dalle azioni sconsiderate: non agite a cuor leggero.

Capricorno - Una persona potrebbe mettersi in contatto con voi oppure potreste ricevere una determinata notizia.

Ad ogni modo, lavorate sulla vostra concentrazione perché tendete a distrarvi con troppa facilità.

Acquario - Giornata in cui vi toglierete un sassolino dalla scarpa. Tutti i nodi verranno al pettine e vi renderete conto che l'erba del vicino non è poi così verde. Questo 2021 riserverà numerosi colpi di scena, ma già entro la fine della primavera uscirete dal tunnel.

Pesci - Viaggi o vacanze in vista per l'estate 2021 e questa sarà la giornata giusta per programmare ogni cosa! L'amore di coppia farà scintille mentre i single dovranno aspettare ancora un bel po' di tempo prima di conoscere qualcuno di interessante.