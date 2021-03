L'oroscopo della giornata di giovedì 18 marzo prevede un po’ di tensione in amore per i nativi sotto il segno del Leone, complice la Luna in quadratura, mentre Bilancia cercherà di godersi quelle piccole cose che rendono bello il proprio rapporto di coppia. Settore professionale promettente per l'Ariete, che potrebbe permettersi un investimento, mentre Scorpione potrebbe essere un po’ insicuro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 18 marzo.

Previsioni oroscopo giovedì 18 marzo 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato stabile per voi nativi del segno.

Non sarà un cielo spettacolare per far esplodere di passione la vostra relazione di coppia, ma almeno vivrete momenti piuttosto discreti. Se siete single sarete incoraggiati a lasciarvi andare e godervi la vita in modo spensierato. Nel lavoro le cose vanno davvero bene al momento, anche senza Mercurio favorevole. Le energie non mancano grazie a Marte, e potrete permettervi un piccolo investimento. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di martedì stimolante per voi nativi del segno, soprattutto dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere in sestile dal segno dei Pesci e alla Luna in congiunzione. Qualche coccola in più con il partner ve la meritate. Se siete single innamorarsi va bene, ma attenti a non cadere in trappole sentimentali. In ambito lavorativo tra i tanti pianeti sfavorevoli, Mercurio non lo è, dunque con un po’ d'impegno, potreste anche riuscire a concludere qualcosa.

Voto - 7,5

Gemelli: settore professionale convincente secondo l'oroscopo di giovedì 18 marzo. Giove, Saturno e Marte vi daranno tutto il loro supporto, attenzione solo a Mercurio in quadratura che potrebbe rendervi un po’ ansiosi. In amore dovrete ancora una volta fare i conti con Venere sfavorevole, ma questo periodo buio sta per terminare. I cuori solitari trovare l'amore non sarà facile, e per prima cosa dovrete sentirvi bene con voi stessi.

Voto - 6,5

Cancro: previsioni astrali di giovedì positive per voi nativi del segno. Tenderete spesso a mostrare i vostri sentimenti, con il partner e con le persone che amate, merito di una splendida Luna in sestile che vi sostiene. Se siete single avrete molto da donare agli altri, e ne sarete davvero entusiasti. In ambito lavorativo dovrete prendere le nuove iniziative con calma, se volete ottenere dei buoni risultati, e volendo, con Mercurio favorevole potreste riuscirci.

Voto - 8-

Leone: oroscopo di giovedì non all'altezza delle vostre aspettative per voi nativi del segno, complice un cielo poco favorevole. La Luna infatti sarà in quadratura dal segno del Toro, dunque attenzione soprattutto a quel che direte o farete nei confronti del partner. I single dovranno cercare di gestire bene la tensione. In ambito lavorativo la situazione comincia a cambiare a vostro favore, ma non è ancora il momento di cantare vittoria. Voto - 6+

Vergine: configurazione astrale che prevede la Luna giocare a vostro favore secondo l'oroscopo del 18 marzo. Non recupererete granché in amore, ma almeno eviterete di fare ulteriori passi indietro. Se siete single attirare gli altri non sarà facile quando vi manca il sorriso. In ambito lavorativo alcune cose stanno per cambiare, e voi dovrete essere pronti a tutto.

Voto - 6,5

Bilancia: giornata molto bella per quanto riguarda i sentimenti. Non ci sarà un cielo così eccezionale, ma più che sufficiente per godersi le piccole cose della vostra relazione di coppia. Se siete single se sorridete sempre e mostrate il vostro ottimismo, risulterete più simpatici a tutti. In ambito lavorativo Giove e Marte non vi faranno mancare energie e buone idee, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8+

Scorpione: oroscopo di giovedì che vi vedrà piuttosto insicuri dal punto di vista sentimentale. Venere sarà sempre meno influente nei vostri confronti, e la Luna in opposizione di certo non aiuterà. Che siate single oppure no, riflettete bene su quello che direte. Per quanto riguarda il lavoro invece non ci saranno grandi difficoltà nei vostri progetti, ma non aspettatevi risultati da primo della classe.

Voto - 6,5

Sagittario: sarete molto presi dallo studio di nuove tattiche in ambito lavorativo secondo l'oroscopo. Giove e Saturno vi spingono a non arrendervi e nonostante qualche astro negativo, cercherete di dare il meglio. In amore ancora dovrete soffrire un po’, considerato che Venere è ancora in quadratura, e la Luna diventerà negativa già da domani. Soltanto un ultimo sforzo e vedrete che tornerà il sereno. Voto - 6,5

Capricorno: fantastica giornata per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Con la Luna in trigono dal segno amico del Toro, assieme a Venere in buon aspetto. Potrete dunque godere di una giornata tranquilla da vivere con il partner, oppure potreste provare a incentivare nuovi progetti di coppia. Se siete single vi sentirete particolarmente energici, soprattutto voi nati nella terza decade.

Nel lavoro non siate restii ad imbattervi in nuovi progetti, perché avrete sicuramente i requisiti adatti per portarli a termine. Voto - 8,5

Acquario: non dubitate di voi stessi nonostante questo cielo al momento non vi aiuti in amore. Secondo l'oroscopo di giovedì, la situazione sarà destinata a migliorare, dunque non smettete di amare il partner con tutto il vostro cuore. Se siete single forse i vostri tentativi sono stati inutili, ma per una volta potrebbe essere qualcuno ad avvicinarsi a voi. In ambito lavorativo questa giornata potrebbe essere molto interessante, dunque rimanete concentrati. Voto - 7-

Pesci: potreste ricevere nuove ed interessanti occasioni voi cuori solitari in ambito sentimentale, da sfruttare per provare a buttarvi in una nuova storia d'amore.

Se avete una relazione stabile saranno momenti abbastanza leggeri e tranquilli per voi e per la vostra anima gemella. Potreste dunque provare a renderli più movimentati. Per quanto riguarda il lavoro con Mercurio al vostro fianco vi sentirete pronti ad affrontare nuove imprese e iniziative, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8