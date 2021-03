L'Oroscopo del fine settimana 13 e 14 marzo ha in serbo qualcosa di interessante per ciascun segno zodiacale. Sabato è attesa la Luna Nuova in Pesci, mentre domenica l'astro argenteo sarà nella casa dell'Ariete. C'è chi avrà una tregua, chi potrà togliersi una soddisfazione e chi dovrà rallentare. Approfondiamo al volo le previsioni astrali del weekend.

Previsioni astrologiche weekend: dall'Ariete al Cancro

Ariete - Per trascorrere un sereno weekend dovrete mettere da parte il rancore, la rabbia e le avversioni. L'aspetto planetario riservato a queste 48 ore permetterà di chiudere ogni contenzioso e recuperare quelle energie perse in settimana.

State correndo un po' troppo, le stelle invitano a prendersi una bella pausa e a lasciare andare alcune questioni.

Toro - Vi aspetta un fine settimana sereno e qualitativamente buono. Una certa notizia potrebbe giungere a scompigliare un po' il solito trantran, ma una scossa vi saprà ridestare. Presto riceverete quelle risposte o quei risultati che attendete da tempo. Sabato sera pieno di emozioni, inoltre, chi è a dieta si lascerà andare alla golosità.

Gemelli - Sabato favorevole ai progetti, ai sogni e alla fantasia, la Luna in Pesci agevolerà i conti e le revisioni, per cui non dovrete farvi troppe premure. Trionferà anche l'amore in questo splendido weekend, anche se qualcuno potrebbe spingersi un po' troppo oltre. Conversazione inaspettata.

Cancro - L’Oroscopo dice che avrete un fine settimana di secco recupero. La vostra mente non risulterà più offuscata e tutti i problemi cominceranno a scemare. La settimana corrente vi risucchierà molte energie, per cui fareste bene a riposare il più possibile e a trascorrere il tempo in attività ricreative e stimolanti.

Oroscopo fine settimana 13-14 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone - In queste 48 ore sarete molto affascinanti, per cui potrete fare conquiste a volontà. Avete imparato a sorridere con gli occhi e proprio loro saranno le vostre armi vincenti. Via libera al relax assoluto, specie se durante la settimana non avrete fatto altro che correre avanti e indietro destreggiandovi tra mille mansioni.

Vergine - Chi è senza un'occupazione, non desidera nient'altro che mettersi in gioco, ma in questo weekend sarà meglio rivedere alcuni progetti personali: qualcosa non torna. Qualcuno si potrebbe mettere in contatto con voi. Sfruttate la Luna di sabato per effettuare delle cure o iniziare alcune terapie.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 13 e 14 marzo vi applaudono. Avrete un weekend in crescendo in cui tutto andrà nel verso giusto. Vi toglierete una piccola soddisfazione e risulterete caparbi e vincenti: chi la dura la vince! Il partner potrebbe essere incappato in un periodo molto duro, perciò cercate di stargli vicino ma senza risultare soffocanti.

Scorpione - In questo weekend avrete modo e tempo per fare chiarezza in alcuni aspetti della vostra vita che attualmente vi premono addosso.

Sarà bene riordinare l'abitazione e fare il bucato, specie se durante la settimana non avete avuto tempo per farlo. Prendetevi cura del vostro corpo, ultimamente lo state trascurando.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Non tutti i giorni della settimana sono andati come sperato, per fortuna in queste 48 ore otterrete la tanto agognata tregua. Saranno due giornate favorevoli in cui la fortuna vi supporterà. Avrete modo di sperimentare qualcosa di nuovo e che farà colpo sugli altri. Cercate di riposare e di dormire a sufficienza.

Capricorno - Dopo una così interessante settimana, avrete più tempo per voi stessi. Sfruttate questo weekend per riorganizzare l'abitazione e riconfigurare gli spazi. Avrete modo di sistemare i conti e di sfornare nuove idee e soluzioni vincenti.

Date più retta all'istinto e meno alla ragione, specie se da tempo vi sembra di camminare in tondo e senza risconti significativi.

Acquario - L'amore è nell'aria da diverso tempo, infatti qualcuno sta vivendo appieno una nuova storia. Questo fine settimana sorriderà alle neo-coppie ma anche a coloro che sono innamorati e vorrebbero approcciare la persona interessata. In famiglia spesso vi sentite incompresi, ma forse siete voi ad avere la testa tra le nuvole.

Pesci - In certe cose occorrerà avere più pazienza ed essere perseveranti. Sabato vincente e pieno di riscontri, anche se forse non avrete molto spazio d'azione. Non perdete tempo a guardare cosa fanno gli altri, anzi pensate a voi stessi. Una certa ferita è in via di guarigione, presto il cuore dei single tornerà a battere all'impazzata.