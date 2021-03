L'oroscopo di martedì 2 marzo denota una giornata particolarmente turbolenta per i nati sotto il segno Cancro. I nativi del Sagittario intanto potrebbero avere delle risposte, mentre i Vergine saranno indecisi. Approfondiamo nel dettaglio cosa prevedono gli astri per tutti e 12 i segni dello zodiaco.

Oroscopo 2 marzo degli ultimi quattro segni in classifica

12° in classifica Cancro: la giornata non comincia nel migliore dei modi. I nati sotto questo segno si sentono un po' incerti dal punto di vista sentimentale. Se state mettendo in discussione un amore, valutate bene prima di prendere decisioni affrettate.

Sul lavoro potreste fare fatica a concretizzare un accordo.

11° in classifica Bilancia: attenzione alle provocazioni. Nella giornata odierna potrebbero sorgere delle incomprensioni in campo professionale. Se ricoprite incarichi di leadership potreste sentire un po' la terra tremare sotto i piedi. In amore ci sarà una leggera ripresa per le relazioni a rischio.

10° in classifica Ariete: l'Oroscopo del 2 marzo vi esorta a prendere una posizione. Per troppo tempo siete andati avanti senza schierarvi e questo non sarà più possibile. Sia in campo sentimentale sia in quello professionale sarà necessario esprimere il vostro punto di vista e chiarire come la pensate.

9° in classifica Vergine: è giunto il momento di prendere una decisione. Molti di voi si troveranno dinanzi un bivio che potrebbe costarvi una scelta tra amore e lavoro.

Questo è il periodo delle emozioni forti, del bianco o del nero, del dentro o fuori, non ci saranno mezze misure da adottare.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno potrebbero sentirsi sul filo del rasoio. Per molti di voi è giunto il momento di cambiare radicalmente la propria vita. Le emozioni sono confuse e contrastanti.

Cercate di non essere troppo impulsivi e ponderate bene i pro e i contro prima di prendere delle decisioni.

7° in classifica Leone: l'amore non è certamente al top in questo periodo, ma lo stesso non può dirsi per il lavoro. Dal punto di vista professionale potrebbero arrivare delle belle soddisfazioni, specie se siete dei liberi professionisti.

6° in classifica Toro: la settimana è cominciata in modo abbastanza positivo, ma nella giornata odierna potrebbe sorgere qualche intoppo.

Non lasciatevi sopraffare dallo sconforto perché nei prossimi giorni potreste restare spiazzato da un evento inatteso.

5° in classifica Gemelli: in amore siete timorosi. Molti dei nati sotto questo segno mostreranno una certa fatica a lasciarsi andare nelle relazioni, specie quelle appena nate. Il motivo risiede, probabilmente, nella paura di soffrire o di ripetere delle situazioni passate. Ricordate, però, che non sempre le brutte esperienze sono destinate a ripetersi.

Oroscopo dei primi quattro segni

4° in classifica Pesci: incontri interessanti per i nati sotto questo segno. Ad ogni modo, l'oroscopo del 2 marzo vi esorta a fare attenzione e a non fidarvi di chiunque. In campo professionale, invece, dovete essere un po' più organizzati.

3° in classifica Acquario: in amore ci saranno giorni molto piacevoli per coloro i quali sono vincolati ad un rapporto duraturo.

Un po' di turbolenze, invece, per le relazioni appena nate. Quando vi trovate all'inizio di una conoscenza siete spinti ad "analizzare" chi avete di fronte e questo potrebbe creare dei malumori.

2° in classifica Capricorno: una sorpresa inaspettata potrebbe rallegrare la vostra giornata. Proprio nel momento in cui non ci credevate più potrebbe arrivare un nuovo amore o una proposta lavorativa. Siate di larghe vedute.

1° in classifica Scorpione: momento di rivalsa e riscatto per quanto riguarda l'amore. Dopo aver attraversato delle settimane un po' burrascose dal punto di vista sentimentale, adesso è giunto il momento di guardare avanti. Anche nel lavoro potrebbero risolversi in positivo alcune questioni in sospeso.