Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda su Rete4 dal 18 al 24 maggio 2026 rivelano che per Manuel ci saranno delle sorprese, alcune gradevoli, altre un po' meno. Per quanto riguarda Lope, invece, la sua missione al palazzo dei Duchi de Carril verrà scoperta, cosa che comprometterà considerevolmente la sua posizione. Angerla prenderà un'importante decisione in merito al suo futuro a La Promessa, mentre Curro mostrerà a Pia e Vera delle informazioni che potrebbero compromettere notevolmente le indagini sulla gioielleria Llop.

Le anticipazioni de La Promessa fino al 24 maggio: Manuel apprende una brutta notizia, poi viene spiazzato da Tono

Nelle prossime puntate de La Promessa ci sarà un acceso confronto tra Martina e Catalina. La prima si lamenterà con l'altra per essere stata totalmente estromessa da ogni tipo di trattativa per la stesura del contratto. Leocadia prenderà il controllo azionario dell'azienda di Manuel, e quando quest0ultimo lo scoprirà rimarrà molto turbato. Successivamente, poi, Tono attirerà Manuel nell'hanger, dove lo sorprenderà facendogli vedere le modifiche apportate al motore dell'aereo. In un secondo momento, poi, Manuel scoprirà che ad avere un ruolo fondamentale in questo cambiamento sia stata Enora, così deciderà di assumerla per collaborare al suo progetto.

Lope verrà scoperto durante la missione al palazzo dei Duchi de Carril

Su di un altro versante, poi, Maria Fernandez seguirà i suoi sentimenti e deciderà di darsi l'ultima possibilità con Samuel. Nello specifico, la donna si aprirà con lui confessandogli i suoi pensieri e le sue sensazioni. Tra Catalina e Martina il clima continuerà ad essere molto teso. Lope, dal canto suo, continuerà nella sua pericolosa missione al palazzo dei Duchi de Carril. La situazione si comprometterà nel momento in cui il protagonista verrà scoperto dapprima dalla moglie del duca e, successivamente, anche da Jacinto.

Angela resta alla tenuta, Curro mostra a Pia e Vera una notizia importante

Romulo ed Emilia, finalmente, potranno celebrare la loro unione grazie alla presenza di Padre Agapito.

Angela, poi, deciderà di rimanere a La Promessa, rinunciando all'idea di trasferirsi in Svizzera, in modo da stare vicino a Curro e affrontare insieme a lui i momenti di difficoltà. Curro prenderà visione di un'informazione molto importante che potrebbe compromettere il corso delle indagini sulla gioielleria di Llop, e comunicherà tutto a Pia e Vera. Tutti daranno per scontato che Ricardo sarà il sostituto di Romulo, ma l'arrivo di un nuovo candidato potrebbe cambiare le carte in tavola.