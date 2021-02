L'Oroscopo di lunedì 1 marzo preannuncia una giornata di netta ripresa per i nati sotto il segno del Toro. I nati sotto al segno del Capricorno e dell'Acquario, invece, vivranno delle ore di stallo, mentre per i nativi dello Scorpione comincia una rinascita. Approfondiamo di seguito i dettagli relativi a tutti i 12 segni zodiacali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Cancro: i nati sotto questo segno perdono terreno. La settimana sarà un po' impegnativa e caratterizzata da qualche malumore, già da questa giornata. Specie dal punto di vista sentimentale potreste sentirvi messi in discussione e la cosa non vi farà affatto piacere.

Sul lavoro, invece, dovete pensare a un piano B.

11° in classifica: Ariete: dopo un fine settimana abbastanza promettente, questo lunedì sarà sottotono. Non vi sentite al top della vostra forma fisica e questo potrebbe rendervi un po' nervosi. In amore evitate di cedere alle provocazioni.

10° in classifica Leone: è un periodo di valutazioni in campo sentimentale. Se siete impelagati in una relazione che non vi rende pienamente soddisfatti, forse è il caso di fare qualcosa per generare un'inversione di rotta. negli affari valutate bene i pro e i contro se state per cimentarvi in un nuovo progetto.

9° in classifica Capricorno: la situazione lavorativa sta andando verso un miglioramento, tuttavia, l'oroscopo del 1 marzo annuncia che dovrete prestare attenzione a qualche piccolo impedimento.

Se le cose non filano lisce, vuol dire che vale la pena lottare per ottenere i vostri obiettivi. Prendete gli intoppi come opportunità per dimostrare quanto valete.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Acquario: non è una giornata né particolarmente positiva né negativa. Ad ogni modo, se avete molti impegni da portare a termine, cercate di agire seguendo un piano.

In campo lavorativo è opportuno fare una cernita delle persone che vi stanno attorno. Non tutti sono sinceri.

7° in classifica Bilancia. Se state trascurando le vostre amicizie, cercate di rimediare. Talvolta vi lasciate prendere dagli impegni professionali o sentimentali e tendete a mettere da parte questa sfera. Non fate passi falsi nel lavoro e in amore siate meno polemici.

6° in classifica Vergine: non è il momento giusto per dare luogo a cambiamenti radicali. Godetevi le piccole soddisfazioni del momento e non fate i passi troppo più lunghi delle vostre gambe. In amore ritornerà la quiete dopo qualche momento di sgomento.

5° in classifica Gemelli: questa settimana comincerà con qualche piccola prova da superare in campo professionale. Mantenete la calma e riuscirete a lasciare tutti senza parole, forse anche voi stessi. In amore bisogna essere intraprendenti. Le relazioni che durano da parecchio tempo potrebbero aver bisogno di un pizzico di novità.

Oroscopo 1 marzo: i segni più fortunati

4° in classifica Scorpione: dopo aver attraversato un mese di febbraio parecchio turbolento, adesso è giunto il momento di guardare avanti e di gettarsi il passato alle spalle.

Sia che si tratti della fine di una storia d'amore o di un'amicizia o di un lavoro, adesso è giunta l'ora di essere audaci. Il mese che è appena cominciato è promettente per voi.

3° in classifica Pesci: i nati sotto questo segno, secondo l'oroscopo del 1 marzo, stanno vivendo un momento molto soddisfacente, sia dal punto di vista professionale sia personale. Cercate solamente di non essere troppo idealisti, come spesso vi capita.

2° in classifica Sagittario: giornata molto interessante per quanto riguarda il lavoro e i progetti futuri. Potreste ricevere una notizia che cambierà la vostra vita o potrebbero arrivare delle risposte che attendevate con ansia. In amore vi sentite sereni e appagati; se, invece, siete single, non farete fatica a trovarvi a vostro agio con un nuovo spasimante.

1° in classifica Toro: grande recupero per i nati sotto questo segno. Se fino ad ora avete tribolato per riuscire a ottenere delle gratifiche in campo professionale, adesso è il momento di raccogliere solo soddisfazioni. In amore c'è ancora qualche aspetto da rivedere, ma la situazione è sicuramente più distesa rispetto alle settimane precedenti.