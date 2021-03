Il mese di marzo è ormai giunto al termine e l'ultimo weekend sta per arrivare. L'Oroscopo di questo periodo, ovvero quello che va da venerdì 26 a domenica 28 marzo, preannuncia l'arrivo di giornate interessanti per alcuni tra i segni zodiacali, come nel caso dell'Ariete che si ritroverà pervaso da una insolita fortuna che abbraccerà e ravviverà i sentimenti verso il partner (e ovviamente non si tratterà di una storia a senso unico). I nati sotto al segno dei Gemelli, invece, saranno controllati dallo sguardo positivo della fortuna che non si limiterà esclusivamente all'ambito sentimentale, ma si espanderà un po' in tutti i campi, dal lavoro allo studio.

Una situazione diversa sembra toccare alla Bilancia, favorita durante i giorni ormai trascorsi e leggermente crucciata in questo ultimo weekend del mese, così come i nativi dell'Acquario, che dovranno prepararsi ad affrontare un fine settimana in preda al nervosismo ed allo stress. Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per tutti i 12 segni zodiacali.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come è già stato anticipato, coloro nati sotto al segno dell'Ariete si ritroveranno a dover affrontare un weekend pieno di energia positiva e non poco fortunato in ambito sentimentale. Ogni relazione e storia amorosa proseguirà nella giusta direzione, riuscendo a ravvivare i sentimenti provati da entrambi i partner in maniera autonoma e fornendo quel tocco di vitalità in più che sembrava esser stato perduto con il proseguire dei giorni.

Toro - giornate fortunate si ergono all'orizzonte anche per coloro nati sotto a questo segno zodiacale. La gioia e la serenità riempirà ogni attimo della vita e non abbandonerà il Toro neanche con l'arrivo della nuova settimana. Il weekend in questione, l'ultimo per quanto riguarda il mese di marzo, si farà portatore di novità interessanti e in grado di portare il sorriso sulle labbra quasi con naturalezza.

Gemelli - anche per il segno dei Gemelli l'oroscopo prevedere l'arrivo di giornate interessanti e fortunate, ma non esclusivamente relegate ad una eventuale storia d'amore. In ambito lavorativo non dovrebbero nascere alcun tipo di problematiche, così come nello studio si dovrebbe essere in grado di raggiungere gli obiettivi nel minor tempo possibile.

Attenzione però a riuscire a conciliare il tempo libero con gli impegni lavorativi: non sempre sarà possibile ritagliarsi qualche attimo di tempo per le proprie passioni.

Cancro - attenzione a quelle piccole scintille che potrebbero nascere all'interno della vita di coppia e portare all'esplosione di discussioni non preventivate. La quiete e l'equilibrio creato con il proprio partner saranno messe a dura prova durante questo fine settimana, complice anche la chiusura forzata decisa dal governo e l'obbligo di restare all'interno delle proprie abitazioni. Attenzione a non esagerare con i toni, poiché anche un amore vero potrebbe subirne le conseguenze.

Leone - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, questo nuovo weekend del mese non sarà così gioioso come il resto della settimana appena trascorsa.

Per riuscire a trovare un equilibrio perfetto, o quasi, con il partner si dovrà sudare un bel po', così come in ambito lavorativo ci si ritroverà a doversi confrontare con persone non altamente qualificate ed in grado di portare confusione.

Vergine - per quanto riguarda questo segno zodiacale, il fine settimana che sta per sopraggiungere si fa portatore di gioie e serenità in grado di rallegrare l'intero periodo in questione. Secondo l'oroscopo, sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale, probabilmente maggiormente in quest'ultimo ambito, ci si dovrà preparare ad accogliere novità interessanti.

Oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - per quanto riguarda questo segno zodiacale, l'oroscopo non sembra essere in grado di anticipare giornate fortunate proprio a causa della posizione opposta di alcuni astri.

Qualche piccolo rallentamento sul lavoro porterà ad un innalzamento non troppo eccessivo dei livelli di stress, mentre il partner si premurerà di creare situazioni piacevoli e in grado di distendere i nervi.

Scorpione - il livello di energia accumulato sta per raggiungere ormai il suo limite e le prospettive per la nuova settimana che sta per nascere iniziano a farsi sempre più interessanti. Chi è in grado di organizzare il proprio lavoro saprà già come muoversi, mentre chi non ne ha la possibilità non si farà di certo cogliere impreparato, ma dovrà comunque prendersi del tempo per riuscire ad organizzare le proprie idee e ciò che va fatto. Meglio godersi le prossime giornate, prima di cimentarsi nuovamente sul lavoro.

Sagittario - le anticipazioni dell'oroscopo di questo fine settimana si fanno portatrici di novità positive ed interessanti per coloro nati sotto al segno del Sagittario.

L'ultimo weekend del mese continuerà a portare ondate di sentimenti positivi a questo segno zodiacale e niente e nessuno riuscirà a mettere a tacere quel sorriso naturale che ne verrà fuori.

Capricorno - qualche piccolo rallentamento in ambito lavorativo potrebbe cogliere di sorpresa i nativi del Capricorno e rendere le prossime giornate non poco movimentate. Riuscire a rimettersi in paro con il lavoro suonerà come una sfida vera e propria ed occuperà la maggior parte del tempo. La domenica sarà l'unico giorno in cui le energie verranno ricaricate completamente e si potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Acquario - secondo l'oroscopo di questo ultimo weekend del mese di marzo, il nervosismo potrebbe non volere abbandonare il segno dell'Acquario neanche durante le giornate di sabato e domenica, rendendo sempre più complicate le relazioni interpersonali.

Qualche battibecco potrebbe nascere all'interno dell'ambito lavorativo e della vita di coppia, portando ad un continuo innalzarsi dei livelli di stress.

Pesci - lo stress e il nervosismo attaccheranno anche coloro nati sotto al segno dei Pesci, rendendo questo weekend non proprio fortunato. Anche questo segno zodiacale dovrà lottare per riuscire a mantenere i toni quanto più amichevoli possibile nei confronti delle persone che gli stanno attorno. Sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale si dovranno stringere i denti fino al nascere della nuova settimana.