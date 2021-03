Per la giornata di lunedì 8 marzo 2021 ci sarà una grandissima creatività da parte dei segni di aria, in particolare l'Acquario, anche se anche il Leone avvertirà una certa influenza positiva per quel che riguarda le idee da mettere “in scena” sul lavoro.

Prendersi cura della mente dovrà essere al primo posto per i nati sotto il segno della Vergine, esattamente come per il segno dell'Ariete.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo di lunedì e la relativa classifica.

Idee per Acquario

1° Leone: la mattina di lunedì comincerà nel migliore dei modi con qualche affare che sarà prolifico di guadagni e di qualche progetto che desiderate avviare da molto tempo a questa parte.

Le amicizie saranno propense al dialogo.

2° Scorpione: avrete a che fare con una riappacificazione con il partner che darà vita ad un lungo periodo di grande intesa sia passionale che romantica. Sarete anche molto coinvolgenti nelle faccende di famiglia.

3° Acquario: le vostre idee saranno fra le migliori che possano passare per la vostra squadra lavorativa, e non sarà un peso significativo per voi coinvolgere i colleghi per poter fare insieme qualcosa di grande e soddisfacente per tutti.

4° Bilancia: il settore affaristico vivrà una bellissima stagione produttiva e soddisfacente, e ogni cosa potrebbe davvero girare per il verso giusto. Un cambio di look sarà esattamente ciò che ci vorrà per far tornare il buon umore.

Tregua per Capricorno

5° Toro: questo inizio settimana si rivelerà molto più positivo di quello che credevate, grazie soprattutto alla fiducia che il partner riporrà in voi ma soprattutto a un affare che vi farà guadagnare abbastanza rapidamente.

6° Capricorno: avrete ancora qualche ora di tregua e di pausa prima di cominciare un lungo periodo lavorativo pieno di carica, di idee decisamente più interessanti del solito ma anche di una intesa lavorativa ai massimi livelli.

7° Sagittario: avrete poca voglia di addossarvi responsabilità che potreste benissimo procrastinare, ma questa non si rivelerà purtroppo una buona mossa a lungo termine.

Potreste “scivolare” su un incarico di poco conto.

8° Ariete: avrete un po' di noia a livello di routine, e questo potrebbe costituire una sorta di penalizzazione nei confronti della vostra solita carica energetica. Un po' di attività fisica sarà di grande aiuto sia per la mente che per il corpo.

Cancro impaziente

9° Gemelli: avrete qualche problema sul fronte lavorativo, tanto che inizialmente potreste sentirvi spaesati nonostante avrete ben chiaro cosa sarà necessario fare.

Il settore familiare potrebbe darvi qualche piccola preoccupazione.

10° Cancro: anche se avvertirete la vostra relazione prendere una strada giusta, ancora non vedrete i segnali che già state attendendo per poter mandare avanti una relazione che è rimasta in fase di stallo troppo a lungo.

11° Vergine: nostalgici. Le vicende del passato potrebbero ripresentarsi nella vostra testa e impedirvi di pensare lucidamente, soprattutto alle cose che ora come ora hanno assunto una certa importanza.

12° Pesci: proprio non riuscirete a partire per il verso giusto, perché avrete della stanchezza in eccesso che non vi permetterà di fare anche la cosa più insignificante. Sul posto di lavoro però potreste apparire svogliati.