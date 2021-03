L'Oroscopo settimanale dal 29 marzo al 4 aprile 2021 è pronto a svelare le previsioni astrali con le pagelle della settimana prossima riguardante gli ultimi sei segni (ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci).

Prima di continuare, come d'abitudine facciamo un piccolo resoconto della situazione. Iniziamo con l'anticipare quali saranno i segni con i voti migliori della settimana sotto esame: al 'top' risulta il Capricorno (voto 10), subito dopo troviamo il Sagittario (voto 9) e poi lo Scorpione (voto 8). Un periodo a rilento invece, si prospetta ai nativi dell'Acquario (voto 6) e dei Pesci (voto 6).

Prima di passare al dunque analizzando il responso rilasciato dall'oroscopo, ci preme dare info sui prossimi transiti astrali. Questa settimana in arrivo vedremo la Luna entrare in Scorpione, di seguito farà visita al Sagittario e poi stazionerà in Capricorno fino a lunedì 5 aprile.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni della settimana da lunedì fino a domenica 4 aprile. e poi svelare la classifica finale completa per tutti i segni.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. Settimana da godere in tranquillità e con un pizzico di fantasia. L'inizio della settimana sarà ben equilibrato, poi andrà a rilento nel centro settimana con la parte finale decisamente ottima. Domenica potrete contare sula classica giornata super-fortunata, dichiaratamente considerata come "top del giorno.

Ottime le giornate di lunedì 29 marzo e sabato 3 aprile, tutte a cinque stelle. Sul medesimo piano o giù di lì, troveremo a quattro stelle le giornate di martedì 30 e venerdì 2 aprile. Il giro di boa settimanale si prevede tutto in salita: iniziamo con mercoledì, segnato con un pessimo 'sottotono', passando poi a giovedì segnato con due stelline. Calma, ce la potete fare benissimo, intanto godetevi la parte buona della settimana.

Il responso:

Top del giorno domenica 4 aprile;

domenica 4 aprile; ★★★★★ lunedì 29, sabato 3;

★★★★ martedì 30, venerdì 2;

★★★ mercoledì 31 marzo;

★★ giovedì 1°aprile 2021.

♏ Scorpione: voto 8. In arrivo una settimana bella e tranquilla. L'oroscopo porta in primo piano la giornata di martedì 30 marzo, segnata con la 'top del giorno': in ingresso nel segno, proprio martedì, una meravigliosa Luna nel segno.

La buona sorte continua poi con quelle di lunedì 29, mercoledì 31 marzo e giovedì 1 aprile segnate da cinque stelline. Non male nemmeno il giorno segnato in calendario con venerdì 2 aprile, indicato dall'Astrologia con quattro stelle. In affanno risulterà invece il primo giorno di weekend, indicato con tre stelle; invece la giornata da 'ko' la porterà domenica 4 aprile.

La scaletta da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 30 marzo - Luna nel segno;

martedì 30 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ lunedì 29, mercoledì 31, giovedì 1;

★★★★ venerdì 2 aprile;

★★★ sabato 3 aprile;

★★ domenica 4 aprile 2021.

♐ Sagittario: voto 9. Settimana davvero formidabile per i rapporti di amicizia e le relazioni familiari, un po' meno quei rapporti di coppia con problemi conclamati. Partendo dalla giornata più bella, giovedì 1 aprile, gli astri ritengono possa essere la vostra 'top del giorno'.

A dare una grossa spinta alle relazioni affettive la presenza nel segno di una conturbante Luna. La positività settimanale prosegue con le cinque stelle di mercoledì 31, venerdì 2, sabato 3 aprile: arriveranno tante belle novità e pure qualche soldino non messo in conto! Stabili e sufficientemente positive le giornate a quattro stelle di martedì 30, domenica 4 aprile, a differenza di lunedì 29 marzo che segnerà solo tre stelline.

La scala di valori attribuita alla settimana:

Top del giorno giovedì 1° aprile - Luna nel segno;

giovedì 1° aprile - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 31, venerdì 2, sabato 3;

★★★★ martedì 30, domenica 4;

★★★ lunedì 29 marzo.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 10. Ancora in positivo l'oroscopo della settimana per la maggior parte di voi del segno.

Il periodo si prefigura come uno tra i migliori in assoluto per quanto riguarda questa parte dell'anno. Partiamo subito ad elencare i giorni migliori: sabato 3 aprile una meravigliosa Luna in Capricorno aprirà le porte ai sentimenti: gongolate, sarete al 'top'! Per eventuali ripieghi amorosi, per situazioni delicate in ambito famigliare o nelle amicizie, da preferire martedì 30, giovedì 1, domenica 4 aprile, tutte considerate a cnque stelle. Invece leggermente impacciate risulteranno lunedì 29, mercoledì 31, venerdì 2 aprile, da considerare a quattro stelle.

Il responso astrologico espresso con le stelline:

Top del giorno sabato 3 aprile - Luna nel segno;

sabato 3 aprile - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 30, giovedì 1, domenica 4;

★★★★ lunedì 29, mercoledì 31, venerdì 2.

♒ Acquario: voto 6.

In programma una settimana 'bollente' nel comparto affettivo. L'oroscopo mette in risalto le giornate di lunedì 29, martedì 30 marzo, entrambe valutate molto positive, quindi sottoscritte da cinque stelline fortunate. Altresì, portatrici di serenità potrebbero essere le giornate a quattro stelle di mercoledì 31, giovedì 1 e domenica 4 aprile. Parlando invece di negatività giornaliera, venerdì 2 aprile sarà da tre stelle, poi il sabato a seguire relativo al 3 aprile arriverà la giornata da 'ko'.

Le stelle della prossima settimana:

★★★★★ lunedì 29, martedì 30;

★★★★ mercoledì 31, giovedì 1, domenica 4;

★★★ venerdì 2 aprile ;

★★ sabato 3 aprile.

♓ Pesci: voto 6. Settimana poco utile pre risolvere problemi o mettere in sicurezza rapporti interpersonali in avaria.

Il periodo in analisi vedrà tra le giornate migliori in assoluto venerdì 2 e domenica 4 aprile, in questo caso indicate a cinque stelle: massima positività a garanzia della quotidianità. Da sfruttare al meglio, anche se potrebbero presentarsi situazioni al limite della sopportabilità, lunedì 29, giovedì 1 e sabato 3 aprile, indicate con le quattro stelline della normalità: siate ben disposti ad accettare un cambiamento inatteso. Invece poche chance di ribaltare situazioni al limite, martedì 30 e mercoledì 3 marzo, rispettivamente indicate con tre e due stelle da 'ko'.

La settimana da lunedì a domenica:

★★★★★ venerdì 2 e domenica 4;

★★★★ lunedì 29, giovedì 1, sabato 3;

★★★ martedì 30 marzo;

★★ mercoledì 31 marzo 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

In primissimo piano la classifica della settimana da lunedì 29 marzo a domenica 4 aprile, pronta da consultare.

Come sempre la scaletta con i voti è valida per l'intero comparto zodiacale, ossia dall'Ariete fino a Pesci.

Diciamo subito che il segno al "top" per la prossima settimana sarà il Capricorno. A seguire, ovviamente al secondo posto sarà meritatamente il Sagittario, poi tutti gli altri a seguire.

La classifica settimanale:

1° posto - Capricorno , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Sagittario, voto 9;

3° posto - Vergine e Scorpione, voto 8;

4° posto - Cancro, Leone e Bilancia, voto 7;

5° posto - Ariete, Gemelli, Acquario e Pesci, voto 6;

6° Toro, voto 5.

Il resoconto dell'oroscopo settimanale dal 29 marzo al 4 aprile finisce qua. La prossima classifica settimanale interesserà il periodo compreso tra il 5 e l'11 di aprile.