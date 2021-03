L'Oroscopo di domani 10 marzo è pronto a mettere sul piatto le previsioni zodiacali di mercoledì. A risaltare in questa giornata è la presenza della Luna in Acquario, certamente in grado di cambiare lo scenario astrologico dei segni in campo. A rendere bene l'idea su qual è il grado di positività attribuito dagli astri ai singoli segni, la qualità delle effemeridi giornaliere in relazione all'amore e al lavoro. In primo piano risultano essere tre segni, ovviamente indicati tra i più fortunati tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di mettere in chiaro chi avrà un mercoledì positivo e chi, invece, dovrà accontentarsi delle briciole?

Bene, mettiamo subito in chiaro il segno al 'top del giorno', Gemelli. A gongolare, quasi alla pari del suindicato segno di Aria, il Toro, valutato con cinque stelline.

Per quanto riguarda il periodo 'flop' invece, le le previsioni astrologiche di mercoledì annunciano un momento difficile per Ariete e Leone, rispettivamente "sottotono" e "ko". Vediamo di dare maggiore profondità ai singoli segni andando a mettere in evidenza la parte centrale di questa settimana.

Previsioni zodiacali del 10 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 10 marzo al segno dell'Ariete predice un centro settimana 'flop', quindi non come nelle attese. Diciamo che a prevalere quasi su ogni cosa sarà il periodo "sottotono" a cui tanti dovranno far fronte. In amore, dovreste cancellare eventuali incertezze e accettare l'offerta che potrebbe arrivare in modo inaspettato dal vostro partner.

Solo così troverete un giusto equilibrio di coppia: vedrete, così facendo vi renderete senz'altro affascinanti agli occhi della persona che amate. Single, questo mercoledì invita la maggior parte di voi a mettere in mostra tutte le migliori qualità che lo zodiaco vi attribuisce. Qualunque sia il problema, fate ricorso al garbo, alla pazienza e alla tolleranza che tanto vi caratterizzano, vedrete che risolverete se non tutti, almeno parte dei problemi che vi assillano.

Nel lavoro, se vi sentiste un po' giù all'inizio della giornata non vorrà dire che tutto andrà per il verso sbagliato. Avete bisogno solamente di più grinta per affrontare un nuovo giorno, quindi non vi converrà restare indietro per mancanza di coraggio.

Toro: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di mercoledì annunciano bella e convincente la giornata, oltre la media.

Se in certi momenti avrete la sensazione di non essere all'altezza in alcune situazioni, tranquilli, le stelle saranno con voi. In amore tanta positività specialmente in coppia: molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo e godersi una giornata pacifica e serena insieme al partner. La Luna regalerà sensazioni piacevoli e affetti sicuri. Sarà perché è già mercoledì, sarà per i doveri familiari, fatto è che la voglia di accontentare un po' tutti vi renderà disponibili con chi amate. Siate ottimisti e state in compagnia della vostra famiglia, l'unica che vi fa stare veramente bene. Single, nel settore delle amicizie vedrete accadere fatti inattesi e piacevoli, anche grazie ad una vostra iniziativa. Sarà certamente un buon giorno, ottimo anche per esaudire qualche desiderio che avete in mente da un po'.

Nel lavoro, la vostra creatività sarà accentuata ed accresciuta dal cielo odierno. Pensate a delle strategie, elaborate progetti, anche di non immediata attuazione: potrete sempre tenerli di riserva nel cassetto per la prima buona occasione.

Gemelli: 'top del giorno'. Il prossimo mercoledì sarà molto speciale per voi del segno. Vi organizzerete per rendere unica ed indimenticabile la serata, logicamente da vivere insieme alle persone che più amate. In amore, il buonumore è garantito e sarà tutto merito vostro: indipendentemente da ciò che accadrà intorno a voi, riuscirete sempre a sorridere ed a trovare le energie per fare un altro passo avanti verso il futuro, insieme a chi vuole bene. Single, darete il meglio di voi, saprete giocare le vostre carte senza eccedere e senza aver fretta.

L'amore sarà per voi energia pura e forza vitale: tutto ciò renderà la vita serena e degna di essere vissuta. Nel lavoro, simpatia e creatività sosterranno la maggior parte di voi. Non mancherà nemmeno la capacità pratica di realizzare tutto ciò che l'estro suggerisce. Potrete così contare su una giornata feconda di idee e progetti che condurrete in porto con grande soddisfazione.

Oroscopo e stelle di mercoledì 10 marzo

Cancro: ★★★★. In arrivo un giorno buono, a tratti anche un pizzico fortunato e ben disposto a regalare sprazzi di felicità. In amore, se eventualmente foste un po' confusi sul da farsi, tagliate pure la testa al toro ed operate seguendo la solita tabella di marcia. Di certo non sbaglierete! Concentratevi e badate al sodo. In coppia ci sono giornate in cui il passato è in grado di condizionare notevolmente il presente, e pare che per voi questa sia proprio una di quelle.

Tutto ciò che desiderate è avere al vostro fianco un partner forte e passionale, sempre pronto a sorprendervi, anche quando vi ponete in maniera poco carina nei suoi confronti: chissà, la speranza è l'ultima a morire! Single, sollecitati da transiti planetari dinamici, riuscirete ad organizzare con programmi o situazioni divertenti. Sarà senz'altro di vostro gradimento questo mercoledì, animato da un incontro a sorpresa o da occasioni sentimentalmente stimolanti. Non date per scontato una conquista: è vero che siete sicuri di voi stessi, ma un minimo di strategia sarà necessaria. Nel lavoro, esperienza e buona memoria potranno essere carte davvero importanti da giocare al momento opportuno, perché vi permetteranno di non commettere errori.

Leone: ★★.

Questo centro settimana per molti del segno sarà inquadrato assolutamente in modo negativo. La fatica potrebbe ripercuotersi irrimediabilmente sulla vostra vita: il consiglio? Eccolo: rallentare un po' gli attuali ritmi. In amore, tenete a freno lo spirito critico che in questo periodo vi contraddistingue. Se continuate a vedere solo i difetti di quanti vi circondano difficilmente sarete abbastanza disponibili da un punto di vista emotivo per entrare in sintonia con le persone amate. Single, non è il momento di agire! Approfittate di questa fase in cui non si presentano grandi occasioni per fare il punto su che cosa è veramente importante per voi: servirà buon senso per analizzare che cosa vi piace e per dire di no alle cose che ormai non vi interessano più.

Nel lavoro, non prendetevela se l'umore non sarà brillante come sempre o se le cose non girassero nella direzione sperata. Negli affari e nei contatti di lavoro evitate di mostrare eccessiva sicurezza, perché potrebbe rivelarsi la causa di passi falsi.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 10 marzo, indica una giornata in media positiva. In questo caso, viste le quattro stelle della normalità, l'essere un po' guardinghi non farà di certo male. Quindi, nulla di diverso da quanto vissuto finora nella solita routine quotidiana. In campo sentimentale, le coppie di sempre vivranno momenti di grande armonia, malgrado qualche attrito che potrà sorgere per motivi economici: si risolveranno in modo facile e indolore. Dovreste intanto approfittare di ogni attimo per pianificare il futuro insieme a chi amate, che possa però rivelarsi gratificante per entrambi.

Single, la vostra visione della vita sarà molto semplice. Farete di tutto per andare d'accordo con il prossimo e pretenderete che gli altri facciano lo stesso con voi. Potreste ottenere molto di più con le buone maniere, soprattutto cercando di parlare o spiegare agli altri la vostra condizione. Nel lavoro, sarà una buona giornata, sarete attivi e ricchi di spirito d'iniziativa. Oltre a ciò, in questo periodo, avrete anche idee molto chiare su cosa meglio fare e come farlo. Sarete in grado di offrire proposte decisamente allettanti.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 10 marzo.