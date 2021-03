L'Oroscopo di domani 17 marzo ha già messo la "quinta marcia", pronto a stilare le classifiche sui segni fortunati e quelli con presunte difficoltà. Il prossimo mercoledì intanto, in analisi principalmente i comparti inerenti amore e lavoro riguardanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Nella sestina appena citata si nascondono senz'altro i segni più fortunati del giorno. Scopriamo chi, tra questi, potrà beneficiare dell'appoggio concreto degli astri e chi invece dovrà attendere nuovi eventi.

In bella mostra in questa parte della settimana lo spettacolare tris astrale formato da Sole, Venere e Nettuno, portatore d'amore a single e coppie.

Ovviamente, a fare la parte del leone, secondo quanto specificato nell'oroscopo del giorno, saranno in primis gli amici della Vergine in periodo da cinque stelle. In risalita l'amore per coloro dell'Ariete, anche se negli altri comparti dovranno tenere una certa concentrazione. Giornata spettacolare soprattutto per i nativi del Toro: la Luna nel segno, in congiunzione a Urano daranno una grossa mano sia nei sentimenti che nel campo lavorativo.

Al contrario, le previsioni astrologiche di mercoledì non portano buone nuove a coloro nativi in Leone, preventivati in giornata da "ko".

Classifica stelline (parziale) primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

3° posto - ★★★: NESSUNO;

4° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 17 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 17 marzo al segno dell'Ariete prevede possa maturare una giornata semplice, vivibile ed a tratti anche abbastanza ben organizzata. In amore, vi sentirete più dolci e più sereni grazie agli ottimi influssi della Luna, nel periodo presente nel comparto adiacente al vostro segno: avrete voglia di dimostrare il vostro affetto alle persone che vi circondano, magari riempiendole di pensieri e attenzioni gentili, soprattutto alla vostra dolce metà.

Le stelle permetteranno di esprimere al meglio parole e gesti: tutto il rapporto ne troverà vantaggio. Single, la Luna oltre a ricaricare le batterie, canalizzerà tutta la vostra energia in azioni azzeccate e decisive. Si prevedono molto presto competizioni leali, iniziative audaci in amore, soprattutto se siete impegnati in una nuova conquista. Prossimamente una ventata di passionalità sarà proprio quello che ci vuole per alleviare questi giorni così tristi.

Nel lavoro, non potreste iniziare meglio la giornata. Sarà piena di soddisfazioni e di iniziative: avrete energie a volontà e spirito da vendere. Molte delle vostre proposte verranno accettate da colleghi e superiori.

Toro: ★★★★★. In arrivo un mercoledì bilanciato. La giornata di metà settimana offrirà ottimi spunti per migliorare ogni tipo di rapporto. In amore, un benefico vento renderà effervescente l'atmosfera di coppia, favorendo momenti di intensa felicità. Le premesse sono dunque ottime. A fare da sfondo a giornate positive con nuove concezioni di vita pronte a farsi strada. Passione e romanticismo a go go per tutti coloro che hanno già una vita affettiva serena: le piccole complicità con il partner diventeranno il codice segreto con il quale esprimere all'altro l'immensità del vostro sentimento.

Single, si prevede un felice susseguirsi di occasioni promosse da buoni aspetti astrali. Sarete più aperti, dinamici e comunicativi del solito e questo alzerà di molto le vostre quotazioni in campo sociale. In molti casi riscuoterete interesse negli ambienti più disparati ed il vostro fascino non passerà certo inosservato. Nel lavoro, sarete sulla cresta dell'onda. Vivrete un momento positivo: gli astri saranno benevoli con voi, però bisogna anche ammettere che state facendo la vostra bella parte: bravi! Senza strafare, cogliete pure ogni occasione favorevole.

Gemelli: ★★★★. Giornata buona, anche se in certi momenti potrebbe essere paragonata ad una "sottotono" (ma non è affatto così). Comunque, valutata nelle predizioni di mercoledì come abbastanza semplice da governare, il periodo non mancherà di restituire piccole ma importanti soddisfazioni.

L'amore, se non da questo momento, prossimamente procederà a vele spiegate, grazie agli ottimi influssi astrali. Nel frattempo sappiate coltivare il sentimento che vi unisce al partner con estrema attenzione e dedizione, sforzandovi di rendere anche le piccole cose perfette. Single, il notturno satellite renderà sprazzi di buona allegria, momenti spensierati e altri vogliosi di inventarsi qualcosa da condividere prossimamente con gli amici di sempre. In testa avete sempre quel famoso viaggetto che sapete: progetto che coltivate da qualche tempo e che molto presto riuscirete a realizzare. Nel lavoro infine, sarà un buon inizio soprattutto se lavorate alle dipendenze altrui. L'ambiente professionale e il rapporto con i colleghi saranno ottimi: scatteranno meccanismi di reciproca collaborazione, il che vi vedrà coinvolti in prima persona.

Oroscopo e stelle di mercoledì 17 marzo

Cancro: ★★★★. Mercoledì giornata all'insegna del relax e, in qualche caso, anche improntata alla buona meditazione. Per quanto riguarda la tendenza generale, le stelle favoriranno una visione filosofica delle situazioni, preferendo a volte dare sostegno al lato scherzoso delle cose al posto del mero litigare per un nonnulla. In amore, non potrete di certo lamentarvi: sia la Luna che Venere, in aspetto semi-armonico, potranno favorire brevi momenti di felicità. La vostra curiosità sentimentale sarà inoltre appagata da nuovi interessi, logicamente da fare con il partner: possibilità di approfondire il legame di coppia. Single, una una grande intuizione sarà l'arma speciale a cui affidarsi per essere vincenti.

La curiosità stuzzicherà la vostra mente, così da affrontare ogni cosa con risolutezza. In ogni caso, cercate di non dare troppo ascolto ad amici e conoscenti ma fate le cose seguendo il vostro buon intuito. I risultati saranno apprezzabili. Nel lavoro, approfittate del cielo positivo per portare a termine quei progetti da tempo rimandati. Date una sferzata di novità alla vostra attività: mosse giuste per aumentare i guadagni.

Leone: ★★. Giornata di mezza settimana classificata dalle stelle con la sigla (sicuramente poco gradita) del "ko". In generale, sentirete fortissimo il bisogno di stabilità, di tranquillità e di certezze ma, nello stesso momento, vi accorgerete di non riuscire a raggiungere quegli obiettivi che vi eravate prefissati. In amore, ci potrebbero essere fulmini e lampi a causa delle congiunzioni astrali poco favorevoli.

In questo periodo sarebbe meglio uscire presto da casa per andare a fare spese o per lavoro, eviterete certamente di gettare benzina sul fuoco. Sapete bene che in molti avete il partner "col dente avvelenato": se oserete tirare fuori l'ascia di guerra, non saranno di certo rose e fiori, e lo sapete... Single, la Luna potrebbe gettare il vostro cuore nel mare dei ricordi: sarà forte il richiamo del passato! Avrete molto presto nuovi terreni da tastare, ovviamente sul fronte sentimentale. In molti vi chiederete che fare davanti alla possibilità di un'avventura: la risposta la potrete trovare solo interrogando voi stessi e non lasciando al fato tale responsabilità. Nel lavoro, potrebbe essere un po' negativo questo mercoledì a causa di una forma fisica poco brillante e di un quadro astrale non troppo favorevole.

Nonostante ciò, sensibilità, intelligenza e chiarezza d'idee vi aiuteranno presto a superare ogni problema.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 17 marzo, predice a molti del segno una giornata ottima, semplificata nelle incombenze da stelle affabili e certamente di parte. Le cinque stelle della buona fortuna serviranno soprattutto in ambito amoroso: non dovrebbero registrarsi situazioni negative. In questa giornata le stelle sapranno portare un maggiore affiatamento tra voi e il partner: preparatevi a tante ore di dolce intesa. È in giornate come questa che potreste riiniziare a credere nella forza dell’amore. La vita, quando meno ve lo aspettate, regala sempre nuove emozioni o nuove prospettive di crescita. Single, sarà una giornata molto positiva, gioiosa ed effervescente.

Grazie a tanti pianeti amici riuscirete a dare un indirizzo positivo e costruttivo a tutte le cose che farete. Insomma, vivrete in uno stato di grazia che capita raramente, approfittatene per realizzare quei progetti che vi premono dando solidità alle convinzioni. Nel lavoro, il cielo odierno donerà opportunità e intuizioni preziose da cogliere e sfruttare. Basterà guardarsi dentro e fare ordine in voi stessi per cominciare a risolvere problemi e situazioni intricate. Non lasciatevi scappare un colpo di fortuna, abbiate il coraggio di afferrarlo. Le vostre idee saranno apprezzate ed avrete un po' di pace dopo tutto l'impegno sin qui svolto.

