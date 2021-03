L'Oroscopo della settimana dal 15 al 21 marzo 2021 cerca di fare il punto sulla situazione astrale relativa ai primi sei segni. Senza dilungarci troppo, passiamo subito a svelare le previsioni della settimana che sta per iniziare specificando quali saranno i giorni positivi e quelli segnalati con la spunta negativa. Ad infiammare il periodo, secondo quanto estrapolato dall'Astrologia, il transito del Sole in Ariete: per molti, buone le occasioni in campo sentimentale ed economico.

Volendo fare una prima analisi generica sui segni osservati in questo contesto, ovviamente al ''top della settimana'' troviamo senz'altro l'Ariete (voto 10).

Subito dietro al segno di Fuoco figurano i Gemelli (voto 9) e, distaccati di poco, Toro (voto 7) e Cancro (voto 7). Periodo sulla linea della mesta sufficienza intanto per la Vergine (voto 6).

Invece, le previsioni analizzate dall'oroscopo settimanale per il periodo che va da lunedì 15 a domenica 21 marzo preannunciano sotto le attese i prossimi sette giorni per il Leone (voto 5). Passiamo pure agli approfondimenti di rito analizzando dettagliatamente ogni singolo segno, subito dopo aver sottolineato i nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di iniziare a decantare le nuove previsioni astrologiche interessanti l'oroscopo della settimana, come da solita prassi ormai da un pezzo consolidata ci preme sottolineare i prossimi spostamenti della Luna.

A dare inizio alla prima delle tre tappe messe in agenda, sarà la Luna in Toro, presente nel segno di Terra martedì 16 marzo alle ore 11:56. La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo stop venerdì 19 marzo alle ore 0:47, dando origine al passaggio della Luna in Gemelli. L'arrivo infine della Luna in Cancro, preannunciata per domenica 21 marzo, sancirà la chiusura del periodo interessante i transiti lunari.

Per dovere di cronaca, visto anche l'importanza a livello previsionale, ci preme segnalare un movimento astrale in programma per sabato 20 marzo. Curiosi di sapere di cosa si tratta? Ebbene, alle ore 09:37 della mattina assisteremo all'entrata del Sole in Ariete, lasciando dietro le spalle il comparto dei Pesci.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. Settimana a dir poco ''stellare'', con una meraviglioso Sole nel segno in arrivo il giorno 20 di marzo. In questa giornata meritevole di fregiarsi della ''top'', saranno favoriti gli incontri d'amor, le riappacificazioni o qualsivoglia problema sentimentale da rimettere in sesto. Il weekend poi, sarà per molti del segno addirittura fantastico. Infatti, domenica 21 e poi anche lunedì e giovedì, saranno tutti a cinque stelle: aspettatevi qualche bella e grossa sorpresa soprattutto nei rapporti extra familiari o riguardanti le amicizie. Molto buoni anche quelli di martedì 16, mercoledì 17 e venerdì 19 marzo, tutti segnati da quattro ottime stelline.

La scaletta da lunedì a sabato:

Top del giorno sabato 20 marzo - Sole nel segno;

sabato 20 marzo - Sole nel segno; ★★★★★ lunedì 15, giovedì 18 e domenica 21;

★★★★ martedì 16, mercoledì 17 e venerdì 19.

♉ Toro: voto 7.

Le previsioni rilasciate dell'oroscopo per voi nativi sono più che positive. Anche se domenica 21 di fine settimana risulterà non troppo gradito, segnato da due stelle e relativo ''ko''. Vi rifarete ampiamente il 16 di marzo con l'arrivo della Luna nel segno: assicurata la 'top del giorno'. Se non bastasse, il 17 e il 18 marzo potranno essere sfruttati a pieno in quanto segnati da cinque stelline. Un pelino al di sotto di quest'ultime risulteranno le giornate di lunedì 15 e venerdì 19 marzo, tutte a quattro stelle. Sabato d'inizio weekend porterà in dote 3 stelle relative ai periodi ''sottotono''.

La situazione dettagliata espressa dalle stelle:

Top del giorno martedì 16 marzo - Luna nel segno;

martedì 16 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 17 e giovedì 18;

★★★★ lunedì 15 e venerdì 19;

★★★ sabato 20 marzo;

★★ domenica 21 marzo.

♊ Gemelli: voto 9.

Ottime le stelle nel periodo dal 15 al 21 del mese, dall'inizio alla fine. I voti, emersi nell'oroscopo della settimana, fanno segnare ottime giornate quelle di martedì 16, sabato 20 e domenica 21 marzo, tutte sottoscritte con cinque stelline: possibili buone nuove in arrivo. Leggermente da meno, seppur anch'esse positive, saranno quelle a quattro stelle di lunedì 15 e mercoledì 17. Pagella con tre stelle intanto, relativamente alla giornata di giovedì 18 marzo: in questa fase ascoltate solo i buoni consigli.

La scala di valori attribuita dagli astri al segno dei Gemelli:

Top del giorno venerdì 19 marzo - Luna nel segno;

venerdì 19 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 16, sabato 20 e domenica 21;

★★★★ lunedì 15 e mercoledì 17;

★★★ giovedì 18 marzo.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7.

L'oroscopo della settimana per molti di voi nativi il periodo si prospetta più che discreto. Gli astri saranno benevoli nella parte centrale e finale della settimana. Intanto consolatevi con una domenica 21 marzo valutata al ''top del giorno'': l'arrivo della Luna nel segno darà ottime prospettive in campo sentimentale. Giornate altrettanto positive risulteranno quelle di venerdì 19 e sabato 20 marzo, valutate con cinque stelle. Non male nemmeno mercoledì 17 e giovedì 18, segnate con quattro stelle. Attenti solo al sottotono, segnalato da tre stelle e relativa a lunedì 15 marzo. Piccola (grossa!) parentesi negativa: il 16 marzo è prevista da due stelle.

La scala di valori interessante i giorni da lunedì a domenica:

Top del giorno domenica 21 marzo - Luna nel segno;

domenica 21 marzo - Luna nel segno; ★★★★★ venerdì 19 e sabato 20;

★★★★ mercoledì 17 e giovedì 18;

★★★ lunedì 15 marzo;

★★ martedì 16 marzo.

♌ Leone: voto 5.

Si profila all'orizzonte una settimana abbastanza pesante per la maggior parte di voi del segno. Preoccupati? Non è proprio il caso: pensate positivo e puntate tutto sul vostro carattere, potrebbe trarvi d'impaccio in più di qualche occasione. Intanto, iniziamo pure con la giornata peggiore: mercoledì 17 marzo porterà scompiglio negli affetti, decisamente indicata con le due stelline dei periodi da ''ko''. Leggermente migliori, anche se con tre stelle del 'sottotono', quelle relative a martedì 16 e domenica 21 del mese. La risalita inizierà con le quattro stelle di lunedì 15, giovedì 18 e sabato 20 marzo. Proseguendo la rimonta verso la positività piena, quest'ultima sarà assicurata da venerdì 19 marzo e la splendida ''top del giorno'' in onore della festa del papà.

Il report astrale imperniato sulle stelline quotidiane:

★★★★★ venerdì 19 marzo;

★★★★ lunedì 15, giovedì 18 e sabato 20;

★★★ martedì 16 e domenica 21;

★★ mercoledì 17 marzo.

♍ Vergine: voto 6. Sette giornate valutate sulla media sufficienza, con lievi i miglioramenti in campo lavorativo. L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 di marzo prevede un inizio buono, fino a metà periodo: lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17 marzo saranno a pari merito con cinque stelle. Leggermente al di sotto della buona positività, viste le quattro stelline a corredo, le due giornate relative a giovedì 15 e domenica 21 marzo. Tra le giornate sotto la media intanto, ci sarà solo il 19 marzo: festa del papà penalizzata dagli astri, nel contesto segnalata con tre stelline.

Decisamente negativo infine risulterà sabato 20 marzo, con due stelle e relativo ''ko''.

Le stelle di competenza della Vergine, da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 15, martedì 16 e mercoledì 17;

★★★★ giovedì 15 e domenica 21;

★★★ venerdì 19 marzo;

★★ sabato 20 marzo.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.