Cosa prevede l’Oroscopo di domani, mercoledì 17 marzo? La Luna ancora in Toro creerà un po' di scompiglio generale. C'è chi si rimetterà in discussione, chi sarà in attesa di risposte o risultati, chi dovrà fare i conti con delle novità o dei feedback. Insomma, si prospettano 24 ore particolari. In seguito le previsioni dello zodiaco di questa giornata.

Previsioni astrologiche 17 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Giornata che riserva qualche sorpresa. Qualcuno potrebbe porgervi una critica oppure qualcosa potrebbe andare storta, ma anziché infuriarvi cercate di prenderla nel verso giusto. Avete bisogno di novità positive e di ricevere delle buone risposte, tenete duro.

Toro - Cercate di non farla tanto lunga, perché questa sarà una giornata di alti e bassi. La Luna nel segno vi renderà lunatici e poco attenti. Tuttavia, bene o male, entro venerdì riuscirete a risolvere quel problema che vi sta tormentando.

Gemelli - Secondo l'oroscopo delle stelle del 17 marzo, qualunque tormento potrà essere eliminato, ma dovete combattere con tutte le vostre forze. Magari vi sentite troppo vecchi per fare una determinata cosa, ma quella dell'età è soltanto una bugia che dovete smetterla di raccontarvi. L'oroscopo della primavera 2021 annuncia una stagione vigorosa.

Cancro - L’oroscopo dice che niente piove dal cielo, perciò dovete cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno. Attualmente vi sentite scoraggiati e apatici, non ne potete proprio più di questo trantran!

Entro domenica i vostri problemi potranno essere lasciati alle spalle.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - In giornata sarà richiesta la vostra presenza per via di una certa questione pratica o familiare. Dovrete rimettere in ordine delle cose e dovrete farlo senza perdervi troppo nei dettagli. Attenzione maggiore ai figli o al partner.

Vergine - Le vostre qualità saranno accentuate in queste magiche 24 ore dall'odore primaverile.

Dentro di voi vi sentirete rinascere, anche se i tempi non risultano positivi. Potrebbe spuntare una notizia interessante, ma non lasciatevi frenare dalla paura.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 17 marzo parlano di scontri in famiglia, nel lavoro o con il partner. Qualcosa non sta andando come sperato, forse per colpa vostra che vi siete rinchiusi nel vostro guscio.

Prima che sia troppo tardi, rompete gli schemi.

Scorpione - Ci sono delle questioni spinose, magari di vecchia data, che in giornata potrebbero anche ritornare alla ribalta. Dentro di voi si cela un vulcano e siete pronti a esplodere da un momento all'altro. Cercate di non tirare troppo la corda e prendetevi cura di voi stessi.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Ultimamente la voglia di parlare, lavorare o badare alla casa è piuttosto scarna. Lasciatevi andare, siete al limite della sopportazione e avete proprio bisogno di prendervi una lunga pausa. Telefonate o messaggi in arrivo.

Capricorno - Dopo un pesante avvio della settimana, in queste 24 ore la musica comincerà a cambiare. Aspettatevi un mercoledì positivo e carico di entusiasmo, ma occhio agli attacchi di fame improvvisi.

Acquario - La voglia di trasgredire e di non pensare a niente sarà elevata. Questo sarà un mercoledì in cui rimetterete in discussione ogni cosa dentro di voi. Possibili litigi in famiglia o con una persona vicina a voi.

Pesci - In queste 24 ore dovrete correre per recuperare terreno. A quanto pare c'è un certo ritardo. Occhio alle rappresaglie in famiglia o con il partner, qualcuno potrebbe porgervi una critica. Ciononostante la situazione migliorerà dalla seconda metà del pomeriggio. Soldi in arrivo per i liberi professionisti!