Cosa prevede l’Oroscopo di domani venerdì 19 marzo? Nel giorno della festa del papà avremo la Luna in Gemelli, pronta a fare luce su tutto e a portare una ventata di sorprese e cambiamenti. Festeggiamenti e novità invaderanno le abitazioni di molti segni zodiacali. I nativi del Capricorno si sentiranno affamati mentre i Cancro dovranno far luce su alcuni attanaglianti dubbi. In seguito le previsioni dello zodiaco di questa giornata.

Previsioni astrologiche 19 marzo, dall'Ariete al Cancro

Ariete - A distanza di un anno da quando la vostra vita è cambiata, vi ritroverete a riflettere sugli aspetti positivi e negativi che ci sono stati.

Chi ha dei figli, in giornata riceverà maggiore attenzione da parte loro, sarà infatti possibile festeggiare la Festa del papà in armonia.

Toro - Giornata delicata per le questioni economiche o immobiliari. A quanto sembra, siete preoccupati per qualcosa che non vi fa chiudere gli occhi la notte. Avere successo è possibile anche e soprattutto di questi tempi, dovete solamente imparare a pensare in maniera alternativa e ad uscire fuori dai soliti schemi.

Gemelli - La Luna nel vostro segno vi donerà empatia e profondo acume. Il traguardo è più vicino di quanto crediate, perciò dovete continuare a marciare. Dimostrerete affidabilità e sicurezza, quindi qualcuno potrebbe aprirsi a confidenze con voi. Se c'è qualcosa che vi preme nella mente, vuotate il sacco con una persona fidata.

State lottando da tempo per una giusta causa.

Cancro - L’oroscopo di venerdì 19 marzo dice che vi è capitato qualcosa che ha rimesso in dubbio quelle certezze maturate negli ultimi tempi. Non importa che età abbiate, è sempre il momento giusto per cambiare percorso e rinnovarsi. C'è qualcuno o qualcosa che vi sta prosciugando le energie, sbarazzatevene in fretta e regalatevi un nuovo inizio.

Oroscopo festa del papà dal Leone allo Scorpione

Leone - Basta pensare a che cosa potrebbero dire gli altri su di voi. La vita è una sola e meritate di viverla come meglio crediate. In giornata, ponete un freno al solito trantran e apportate dei miglioramenti. Se siete stufi di vivere in famiglia, allora è giunto il tempo di volare via dal nido. Se siete stanchi del vostro mestiere, allora guardatevi attorno e cercate una migliore alternativa.

Vergine - Venerdì carico di impegni e novità, non avrete un secondo di pace. Mettete in conto degli imprevisti, soprattutto se ci sono dei lavori in corso. Una persona, forse un capo o un collega, potrebbe urtarvi l'umore in queste 24 ore, ma le stelle invitano a tenere la rabbia sotto controllo. Ritagliatevi del tempo per leggere o meditare, in tal modo nutrirete la mente.

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 19 marzo rivelano che in casa si celebrerà la festa del papà. Chi vive da solo, avrà modo e tempo di pensare al proprio genitore e sarà invaso dalla nostalgia, specie se quella persona non c'è più o è distante. Ve la state prendendo troppo comoda, non bisogna mai sprecare tempo chiedendosi cosa fare, come farlo e quando partire.

Scorpione - Niente migliora o cambia se non siete voi a darvi da fare.

Questa sarà la giornata giusta per prendere il toro per le corna e dire basta a ciò che vi fa stare male. L'amore per la famiglia vi spingerà a raggiungere quelle vette che sognate da tempo. Chi è in pensione da pochi anni o è disoccupato, nella stagione primaverile troverà qualcosa di significativo da fare.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario al Pesci

Sagittario - Quando una situazione non va, è inutile insistere e aspettare che le cose migliorino spontaneamente. Rompete ogni indugio e sistemate definitivamente quella questione che vi reca angoscia e tensione. Chi lavora sta avendo non poche difficoltà a sbarcare il lunario e c'è sempre l'incertezza di cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Capricorno - La Luna in Gemelli invita a cambiare approccio, specie se ci sono dei blocchi che vi impediscono di progredire.

Chi lavora, sembra essere stufo di ciò che fa e vorrebbe cambiare. In giornata avrete molta fame e sarete poco concentrati.

Acquario - Giornata divertente, a quanto pare ci sarà movimento. Qualcuno potrebbe sorprendervi o emozionarvi. Sarete più allegri e aperti, specie se siete innamorati. Riceverete quella spinta che cercate da tempo e presto potreste anche rilanciarvi nell'inseguimento di nuovi traguardi. Lasciate andare il vecchio per le novità che stanno per sopraggiungere.

Pesci - La giornata sarà allegra e piena di scambi verbali pacati. Una persona dei Gemelli o del Cancro vi sarà più vicina che mai. Ogni preoccupazione, riguardante la casa, il lavoro o la salute, si rimpicciolirà lasciando spazio alla spensieratezza. Chi cerca un lavoro, in giornata potrebbe finalmente trovare qualcosa di interessante.

Abitudini di spesa da migliorare, avete le mani bucate.