L'Oroscopo di domani 19 marzo mette in evidenza l'ottimo periodo a cui andranno incontro alcuni segni. In primo piano i simboli astrali relativi alla sestina da Ariete a Vergine, valutati nei comparti dedicati all'amore e alle attività di lavoro. In questo caso la curiosità preme nel cercare di sapere quali saranno i segni fortunati di sabato. Da considerare anche il fatto che il periodo cade in concomitanza con la giornata dedicata alla Festa del Papà, perciò doppiamente sentito. Intanto questo sabato di inizio weekend sarà illuminato da una splendida Luna in Gemelli: l'Astro d'Argento risulta in uscita dal campo del Toro.

Diciamo subito che a godere della preferenza positiva da parte degli astri solamente pochi prescelti. In primo piano risulta Gemelli, considerato dagli astri al "top del giorno". Ottimo il frangente anche per gli amici del Cancro e del Leone, ambedue valutati a cinque stelle. Invece a fare da fanalino di coda, secondo le previsioni astrologiche di venerdì 19 marzo, il segno della Vergine, da considerare in periodo decisamente "sottotono".

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★★: Ariete, Toro;

4° posto - ★★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 19 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 19 marzo al segno dell'Ariete indica che partirà leggermente a marcia bassa questa Festa del Papà, riprendendo consistenza positiva solo a fine periodo.

In amore, se state cercando di attuare dei cambiamenti all'interno della vostra vita di coppia, le stelle suggeriscono che questo potrebbe essere un buon momento, seppur non il migliore in assoluto. Sfruttate al meglio anche le più piccole opportunità per dimostrare il vostro affetto, questo senz'altro sarà apprezzato da chi avete accanto. Single, la presenza della Luna in Gemelli metterà in primo piano la vostra vita sociale, forse rendendola anche un po' divertente.

Nonostante alcuni impegni di lavoro riuscirete a ritagliarvi del tempo libero da trascorrere nella maniera più piacevole possibile. Nel lavoro, le stelle consigliano di impegnarsi a fondo mostrandosi precisi e ben organizzati. Capirete finalmente cosa vi crea disagio agendo di conseguenza. Solitamente sono gli altri che vi invitano a reagire di fronte ai problemi: questo venerdì riuscirete a farlo da soli.

Toro: ★★★★. Giornata di fine settimana abbastanza generica, senza strappi o picchi di positività e tutta rivolta alla mediocre routine. In generale, potrebbe iniziare un periodo indirizzato soprattutto verso la ricerca della tranquillità, sotto ogni genere e forma. In amore, la vita di coppia procederà seguendo il ritmo di sempre e questo grazie ad un clima di completa distensione. Troverete così il modo per rivivere un rapporto di vecchia data in una nuova ed inaspettata dimensione. Single, di solito non riuscite ad evitare in nessun modo i coinvolgimenti sentimentali profondi, nemmeno quando giurate a voi stessi di volersi solo divertire. In effetti anche in questo periodo è molto probabile che il vostro cuore cominci a battere in maniera incontrollata, indirizzato verso una persona a voi molto cara...

Nel lavoro, tenete i piedi ben ancorati a terra e cercate di programmare per bene ogni aspetto della vostra attività professionale. Questo vi costerà un po' di fatica in più ma ne varrà sicuramente la pena.

Gemelli: 'top del giorno'. La giornata si preannuncia altamente favorevole, positiva e godibile in quasi tutti i comparti. A portare una buona ventata di positività e tanta fortuna, l'arrivo della Luna nel segno, in arrivo nel comparto alle ore 06:53. In amore, le stelle potrebbero regalare qualche inattesa sorpresa in campo affettivo. Diciamo che inizierete a vivere momenti di serenità e tranquillità. Fortunatamente la tempesta ha lasciato spazio ad un cielo sereno, e allora approfittate della Luna, l'unica capace di fare la differenza sulla vostra relazione.

Le stelle consigliano di darsi da fare se si vuole dare una svolta positiva al rapporto in generale. Single, un incontro quasi magico potrà rapire la vostra attenzione e conquistare il vostro cuore. Sarete spinti da un vento propositivo, il vostro intuito questa volta non sbaglierà anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore: pronti a godere di un periodo fortunato? Nel lavoro, grazie alla Luna favorevole, le occasioni professionali si moltiplicheranno abbastanza. Buoni i risultati anche per quanto riguarda un riscontro più immediato e materiale.

Oroscopo e stelle di venerdì 19 marzo

Cancro: ★★★★★. In arrivo una Festa del Papà tutta all’insegna del buon umore e dell’energia positiva. La giornata di fine settimana vi vedrà molto attivi specialmente in amore: sarete passionali, determinati e agguerriti come non mai.

In coppia poi, potrebbe essere un momento molto felice per tutti coloro che hanno una storia d'amore solida in corso. Saprete essere romantici, quanto basta per dare sapori e colori diversi alla vostra vita affettiva. Single, il coraggio e l'intraprendenza non vi mancheranno di sicuro: grazie agli influssi armonici della Luna sarete sotto i riflettori e riscuoterete un grande successo. Non passerà inosservato nemmeno quel vostro modo baldanzoso e sicuro che utilizzate per muovervi in mezzo alle difficoltà. Nel lavoro invece, la giornata inizierà molto bene per il vostro segno, soprattutto se si parla di progetti o di affari. Altresì, girerà bene a quanti operano nel settore commerciale: sarete indaffarati ma vi sentirete comunque realizzati.

Leone: ★★★★★. Nella giornata del 19 marzo, visto l'ottimo cielo a disposizione, riuscirete ad incanalare la vostra energia nel modo migliore possibile, raggiungendo così i vostri più ambiti scopi. In amore, la speculare positività di Sole e Venere vi sorriderà, quindi non abbiate paura di assecondare i loro preziosi suggerimenti lasciandosi andare serenamente. In coppia, approfittate per organizzare qualcosa di romantico allo scopo di trascorrere del tempo insieme a chi amate. Magari un buon film e tante coccole potrebbero davvero cambiare gli esiti del periodo a più di qualcuno di voi nativi. Single, il periodo ottimale vi farà sentire stimati ed apprezzati da tante persone, specie con quelle con le quali avete un rapporto da diverso tempo.

La parte centrale della giornata poi, vi renderà frizzanti e comunicativi con tana voglia di divertimento. Nel lavoro, sarà una giornata molto produttiva sotto vari aspetti. Largo allo spirito d'iniziativa, all'entusiasmo ed al coraggio: vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare. Non impigritevi, abbiate fiducia in voi stessi, rimboccatevi le maniche e cercate di cogliere a piene mani i doni che la sorte sarà disposta a concedervi .

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 19 marzo, preannuncia una giornata abbastanza pensierosa. Risolverete eventuali problemi solo se imparerete a gestire con equilibrio e remissività la parte debole del vostro carattere. Le predizioni giornaliere, parlando d'amore, vi vedono decisamente stanchi.

Dovrete sicuramente affrontare una serie di difficoltà in ambito familiare e relazionale, quindi non prendete decisioni affrettate. In merito al rapporto di coppia, in molti vi sentirete stretti nella solita routine. Per dare una scossa al periodo forse farete qualcosa di diverso dal solito: nuovi acquisti e tante idee che probabilmente non saranno condivisi dal partner. La serata infine non sarà troppo positiva a causa di un piccolo imprevisto: non temente, presto tutto questo si risolverà nel migliore dei modi. Single, sarete fuori forma. Diciamo che la fibra è robusta ma ogni tanto dà segnali di cedimento: forse un avviso perché vi rimettiate in riga, a cominciare dall'alimentazione sfasata e dal sistema nervoso da placare. Sessioni di yoga, anche online, e tazze di camomilla potrebbero aiutare molto.

Nel lavoro, niente di strano se nel periodo sarete confusi e vi inalbererete per un nonnulla. È l'effetto della situazione restrittiva a rendervi nervosi: tranquilli, siamo tutti sulla stessa barca!

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di venerdì 19 marzo.