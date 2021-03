Prima di accogliere il weekend, scopriamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di domani. Le stelle lasciano presagire una giornata interessante per l'Acquario, che in ambito lavorativo può finalmente riscuotere i frutti del lavoro svolto. Un cielo romantico e passionale protegge la Bilancia, favorendo anche i nuovi incontri. Soluzioni per lo Scorpione, Pesci affaticati. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo di venerdì 19 marzo 2020 per i dodici segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 19 marzo 2021

Ariete: questa giornata potrebbe rivelarsi faticosa per quanto concerne la gestione dei rapporti con gli altri. In particolare è in famiglia e in amore che potrebbero nascere o protrarsi accesi conflitti. Bene il lavoro.

Toro: secondo le stelle questa giornata si rivela molto proficua per chi ha delle questioni economiche o bancarie da chiarire. In generale è un quadro astrale positivo quello che protegge il segno, che sia in amore che in ambito lavorativo, può affidarsi alla protezione delle stelle.

Gemelli: la primavera è alle porte e il vostro buon umore si risveglia, insieme ad un'accesa vitalità e una gran voglia di rimettersi in gioco. Sono 24 ore produttive per la sfera lavorativa. L'amore è romantico e passionale.

Cancro: l'oroscopo di venerdì 19 marzo consiglia al segno di guardarsi le spalle. La vostra strada non è priva di ostacoli e qualcuno tramare contro di voi. In amore dovete lasciarvi andare un po' di più. Bene il fisico.

Leone: il consiglio dell'oroscopo per questa giornata è quello di tirare fuori il vostro carattere. Non rimanete fermi a guardare, è il momento di contrattaccare.

In amore avete bisogno di maggiori sicurezze. Meglio il fisico.

Vergine: potrebbero essere 24 ore sottotono per il segno. Il vostro cielo è tappezzato da nuvole di pioggia e non mancano i momenti di tensione e agitazione. Meglio cercare di combattere questa sensazione di nervosismo, evitando di sfogarla sulle persone a voi vicine.

Bilancia: l'oroscopo di venerdì 19 marzo 2021 lascia presagire 24 ore vantaggiose per l'amore e i rapporti con gli altri.

La passione si riaccende, chi vive in coppia potrebbe iniziare a parlare di progetti futuri, mentre i single potrebbero fare degli incontri interessanti. Ok il lavoro.

Scorpione: questa giornata si rivela ideale per portare tutti i nodi al pettine. Se siete in attesa di un pagamento o di una somma di denaro, fatevi valere. È un ottimo momento per parlare d'amore, dichiararsi alla persona amata o fare un grande passo.

Sagittario: l'oroscopo di venerdì 19 marzo lascia presagire una giornata faticosa pe il segno. Qualcuno potrebbe risentire di un pesante calo fisico, accusando fastidi e dolori soprattutto a gambe e stomaco. Meglio restare a riposo ed evitare contrasti nei rapporti con gli altri, per non accumulare altro nervosismo.

Capricorno: le prossime 24 ore potrebbero portare grandi novità al segno, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe ricevere una proposta interessante.

Le stelle proteggono l'amore e favoriscono gli incontri.

Acquario: questa giornata vi scalda il cuore. Durante le giornate precedenti avete dato molto in ambito lavorativo ed ora è arrivato il momento di riscuotere i frutti di quanto seminato. L'amore necessita di maggiori cure e attenzioni, non trascuratelo.

Pesci: l'oroscopo del 19 marzo lascia presagire una giornata di alti e bassi per il segno. È un buon momento dal punto di vista lavorativo e sentimentale, al contrario il fisico potrebbe giocare qualche scherzetto. Siate cauti ed evitate gli sforzi.