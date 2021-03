L'Oroscopo di domani 2 marzo è pronto a svelare le previsioni zodiacali di martedì. In questo caso l'Astrologia quotidiana sarà applicata ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di sapere quali, tra i sei appena enunciati, saranno i segni più fortunati in amore e nel lavoro? Ebbene, il periodo si annuncia molto positivo per tre simboli astrali: Gemelli, Cancro e Vergine. Dunque si prospettano ottime performance in ambito sentimentale e non solo; anche il settore lavorativo potrebbe portare splendide soddisfazioni, anche se in misura minore rispetto alla parte affettiva.

Per quanto concerne invece la parte poco positiva del frangente sotto analisi, le previsioni astrologiche del 2 marzo invitano gli amici nativi in Leone a tenere un atteggiamento guardingo, soprattutto basato sulla massima concentrazione.

Previsioni zodiacali del 2 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 2 marzo al segno dell'Ariete indica l'arrivo di una giornata decisamente positiva, vicina alla perfezione. Un solo appuntino: alcuni sprazzi interessanti questa parte della settimana potrebbe presentare piccoli intoppi a livello di questioni pratiche, oppure problemi economici: quest'ultimi potrebbero creare disagi che richiederanno attenzione ed anche una certa cautela. In amore, chi è già legato ad un'altra persona potrà ritrovare pieno entusiasmo verso il partner, rinnovando il rapporto con passione o sanando eventuali stanchezze dovute all'abitudine.

Single, sarà una giornata buona: finalmente chiarirete eventuali incomprensioni con la persona che sapete: questo vi rasserenerà notevolmente. Ricordatevi che di fronte a discussioni o litigi non sempre vi sono colpe assolute; a volte si deve solamente parlare di responsabilità e magari fare un passo indietro per poter vivere serenamente. Nel lavoro, sulla scia delle recenti configurazioni planetarie, potrete contare su una giornata brillante e anche fortunata.

Si prevede un martedì benevolo, soprattutto per chi lavora a contatto con il pubblico.

Toro: ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì vedono in buona prospettiva questo secondo giorno della settimana per gran parte di voi nativi. Grazie a pianeti favorevoli, certamente in aspetto convincente, forse riuscirete ad avere la meglio nelle situazioni a stampo affettivo.

Per quelli che fossero attratti da persone - purtroppo per loro - già impegnate, potrebbe essere necessario rivedere alcuni aspetti del rapporto. In famiglia ed in coppia soprattutto, puntate di più sul dialogo, sulla comunicazione e vi accorgerete che alla fine sarà più facile ottenere esattamente quello che desiderate. Single, sarà una giornata tranquilla, silenziosa e meditativa, magari un po' noiosa per voi, priva com'è di iniziative o di trofei da conquistare. Ritroverete però un'equilibrio e una serenità interiore lasciando andare le cose per il loro verso, senza ostinarsi a forzarle. Nel lavoro, potrebbe essere l'ora di fare il punto della situazione, magari di tracciare un bilancio degli ultimi mesi trascorsi non sempre con lucidità e fiducia nel futuro.

Potrete capire a mente fredda quali sono le persone su cui poter contare, quali sono gli aspetti che vanno e quelli che non vanno e, altresì, trovare rimedio.

Gemelli: ★★★★★. Martedì si prevede al massimo delle possibilità per tantissimi di voi del segno. In amore, sicuramente rientrerete nelle grazie della persona amata in questa giornata decisamente promettente, rosea e senza troppe difficoltà a cui dover porre rimedio. In generale sarete sempre motivati e molto impegnati a dare soddisfazione alla persona amata: tranquilli, riuscirete lo stesso ad essere dolci ed affettuosi. Basterà anche solo un piccolo pensiero o un gesto inaspettato e subito riconquisterete il partner: non aspetta altro che queste piccole attenzioni da parte vostra. Single, sarete semplicemente effervescenti e brillanti quanto basta: starvi accanto sarà per tutti un piacere.

Tanti saranno i complimenti che riceverete e questo non farà altro che migliorare l'umore, rendendo più facili e leggeri i compiti che sarete chiamati a svolgere. Nel lavoro, sarete frizzanti e pieni di entusiasmo: la possibilità di mettere in atto un desiderio che da tempo arde in voi e che pensavate di non poter realizzare finalmente verrà esaudita. Le stelle saranno per voi in ottima posizione. Sono previste novità liete, il che vi renderà più positivi e disponibili verso i colleghi.

Oroscopo e stelle di martedì 2 marzo

Cancro: ★★★★★. Un giorno davvero fantastico, diciamo pure a tutto tondo con la parte iniziale di questa settimana. In amore, sarete determinati e vorrete essere sempre voi a decidere di ogni cosa. Il consiglio è quello di non mettere in un angolo la vostra metà ma di renderla partecipe alle vostre idee.

In amore, gli influssi della Luna, armonica al segno, favorirà tutte le attività ricreative. Così, nonostante gli impegni lavorativi saprete come ritagliarvi dei momenti liberi da trascorrere insieme ai vostri cari e magari anche da dedicare alle attività che più apprezzate. Single, una splendida volta celeste regalerà sensibilità e percettibilità e vi consiglia di fare spazio all'amore: assecondate i suggerimenti dell'intuito! E se l'amore non sarà al primo posto dei vostri pensieri, incanalate queste buone energie planetarie verso di voi, regalandovi attimi di puro relax. Nel lavoro, ci sarà grande fermento nel vostro cielo. La giornata sarà all'insegna dell'ambizione: avrete la forza necessaria per raggiungere degli obiettivi importanti: per realizzarli basterà solamente puntare sulla programmazione degli impegni che avete in agenda.

Leone: ★★. Questa parte della settimana per voi nativi potrebbe essere davvero poco positiva. Il motivo? Ovvio: si presume possa essere un frangente sotto scacco da astri poco affabili: il "ko" è servito! Intanto, ricominciare daccapo dando spago solo a coloro che vi meritano veramente potrebbe essere un inizio convincente. In amore, con il partner sarete ai ferri corti, un po' per colpa di qualche persona che sapete e un po' per il vostro crescente nervosismo di fondo che creerà inevitabili problemi nel rapporto. Così l'atmosfera non sarà delle migliori: una serie di imprevisti, discussioni per cose di poco conto soprattutto con chi avete accanto potrebbero maturare a metà periodo. Single, intensificate gli sforzi per evitare di lasciare troppe cose in sospeso in questo martedì.

Vi sentirete alleggeriti e con la coscienza a posto. Nel lavoro, mettete in conto un'uscita imprevista di denaro. Anche se il cielo sopra di voi stimola l'ambizione professionale, fate attenzione a non fare il passo più lungo della gamba!

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 2 marzo, prospetta una giornata decisamente in linea con le vostre più rosee attese. Senz'altro potrebbe essere l'occasione adatta per chiudere "un cerchio": spenderete poco in termini di energia cercando con intelligenza di dare il massimo con minimo sforzo. In campo sentimentale, una situazione abbastanza promettente sbocciata da poco potrebbe far battere forte il cuore. La presenza di Venere in aspetto armonico (specularità positiva al 75%) sarà portatrice sana di felicità e di emozioni molto intense, proprio quelle di cui avevate bisogno.

Single, per voi ci potrebbe essere la possibilità di trascorrere una giornata veramente divertente e avventurosa. Non sarà necessario fare grandi cose per svagarsi perché anche in attività semplici troverete un lato divertente e coinvolgente. L'importante sarà farlo insieme alle persone giuste. Nel lavoro, per chiudere, la giornata solleciterà la vostra naturale creatività ed intuizione: avrete una gran voglia di combattere per ottenere ciò che più vi preme.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 2 marzo.