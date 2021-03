L'Oroscopo di domani 25 marzo è pronto a mettere in chiaro come andrà la giornata. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del periodo? In questo contesto, come da titolo, andremo a valutare i soli simboli interessanti la seconda sestina. Diciamo subito che ad avere ottime possibilità di successo tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, sia in campo sentimentale che professionale/lavorativo, secondo le ultime analisi astrologiche sarà il Toro. La giornata altresì, annuncia splendide opportunità da sfruttare in amore e nel lavoro anche per coloro nati sotto ai favolosi segni dell'Ariete e del Leone, entrami considerati a cinque stelle.

Invece, le previsioni astrologiche del 25 marzo svelano che ad avere un giovedì preventivato come "difficile", saranno gli amici del Cancro costretti a lottare contro flussi negativi provenienti da astri poco amichevoli.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalle previsioni zodiacali di giovedì segno per segno, subito dopo la scaletta quotidiana posta a seguire.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Toro;

2° posto - ★★★★★: Ariete, Leone;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Vergine;

4° posto - ★★★: NESSUNO

3° posto - ★★: Cancro.

Previsioni zodiacali del 25 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 25 marzo al segno dell'Ariete predice felicità e tanto buon umore, come mai prima di adesso. Inseguirete i vostri sogni senza preoccuparvi troppo di quello che verrà.

Oggi e domani tutto scorrerà tranquillamente, con le stelle pronte finalmente a cancellare eventuali inquietudini. L'amore tornerà ad essere il bene più prezioso e chi vive già una storia felice, alla luce del sole, trascorrerà ore deliziose grazie ad un rapporto di coppia assolutamente idilliaco. Vi farete carico di alcuni problemi inerenti il rapporto, specie quelli che spesso tendete a delegare alla persona amata.

Avrete un buon accordo con i familiari e gli amici, questo favorirà la tranquillità che di questi tempi non è affatto da disprezzare. Single, la giornata sarà allietata da un evento piacevole, forse la visita di un amico/a che non vedete da tempo. Purificate l'organismo e rafforzate le difese scegliendo trattamenti naturali, come ferro e magnesio, che sono particolarmente adatti alla stagione primaverile.

Nel lavoro, qualunque sia la vostra attività professionale, vi sentirete pronti a sfondare. L'invito è di mettercela tutta per riuscire, visto che sarete ricchi di energia e di buona volontà. Con tali premesse non sarà difficile centrare l'obiettivo sperato.

Toro: 'top del giorno'. Le previsioni astrali di giovedì annunciano un periodo molto positivo, sicuramente "appetitoso" per tantissimi aspetti. Su tutti spicca l'arrivo della Luna in Leone, da venerdì nel segno della Vergine. In amore pertanto si consiglia di vivere la giornata con un po' più di convinzione, puntando tutto sulle proprie sensazioni. In merito ai rapporti di coppia, nella giornata in oggetto apprezzerete in modo particolare l'arrivo della primavera. In molti sentirete dentro di voi un risveglio dei sensi, come se foste rinati.

Vi lascerete alle spalle tutte le preoccupazioni e le paure, sarete dunque incredibilmente felici con la vostra metà. Single, da sempre adorate le belle giornate, questo giovedì lo apprezzerete ancor di più perché qualcuno/a vi regalerà bellissime emozioni. Abbandonerete qualsiasi remora sentimentale e lascerete libero il vostro cuore che verrà accolto e custodito dalla persona a voi cara. Nel lavoro, dei transiti fantastici firmeranno un giorno frizzante, ricco di idee, di proposte e di novità, la strada sarà in discesa e potrete raccogliere ottimi risultati per carriera e tasche.

Gemelli: ★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì preannunciano un periodo non troppo facile da portare a termine, anche se ha tratti avrà i contorni della giornata positiva.

Cercate di invertire la rotta finché siete in tempo, ok? Un buon consiglio: evitate nel modo più rigoroso di farvi dei nemici. In amore, momento ideale per dare uno scossone al rapporto di coppia storico. Con il partner inventate modalità e parametri nuovi, perché sarete carichi e vitali come non mai, invogliati a trascorrerete una magnifica giornata. Non incontrerete alcun tipo di difficoltà a relazionarvi con le persone che avete accanto, superando con disinvoltura anche eventuali questioni spinose. Single, grazie all'influsso semi-positivo di Marte, questa nuova giornata vi porterà discrete occasioni per dare una svolta alla vostra vita. Qualcuno potrebbe davvero trovare trovare l'altra metà del cielo. Potreste ricevere anche proposte allettanti, magari da parte di persone che vi giudicano molto interessanti.

Nel lavoro, accoglierete con piacere questo giovedì. Per la testa vi frulleranno un sacco di idee. Progetti stimolanti e innovativi potrebbero rappresentare deviazioni interessanti del vostro percorso. Parlatene con qualche persona fidata per razionalizzare il tutto e ricevere qualche suggerimento utile.

Oroscopo e stelle di giovedì 25 marzo

Cancro: ★★. L'oroscopo di giovedì 25 marzo predice possa arrivare un po' di stanchezza fisica e in parte anche psichica. Tale stato, forse dovuto a colpi di coda da situazioni o stress più o meno recenti. In amore ripensamenti e incertezze saranno da mettere all'ordine del giorno, anche perché la Luna alimenterà le vostre insicurezze, oppure vi indurrà a tornare sui vostri passi. In coppia, cercate il dialogo con la persona che amate e confidate senza riserve ogni vostro segreto o timore.

Perché il non detto molto spesso comporta delle incomprensioni, non permettete a niente e a nessuno di minare il vostro rapporto oppure di rovinare il vostro umore. Ritagliatevi anche del tempo per il vostro benessere. Non avventuratevi in situazioni che non conoscete più che bene, ma rilassatevi cercando l'aiuto di lui. Single, la forma non sarà eccezionale, accuserete stanchezza e nervosismo, il che potrebbe avere come effetto immediato una serie di disturbi. Quindi prendetevela comoda, perché niente ha più valore del vostro benessere. Perciò gli impegni ed i problemi potranno sicuramente attendere. Nel lavoro, l'attenzione che normalmente dedicate ai doveri quotidiani, in questo periodo apparirà un po' affievolita: magari sarà soltanto il frutto di una passeggera stanchezza.

Visti i ritmi serrati, è prevedibile che ci siano dei momenti in cui vi fermerete a riprendere fiato.

Leone: ★★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì, visto l'ottimo quadro astrale del momento, esprimono grande gioia nei vostri confronti. Le stelle sapranno come farvi ritrovare la passione profonda e, soprattutto alla sera, vi attende un'ottima intesa non solo a livello affettivo. Tutto evolverà nella passione più dolce, con un partner che si rivelerà fin da subito molto disponibile nei vostri confronti. In amore, questo è il tempo di ridere e di osservare la realtà che vi circonda, con leggerezza e con un senso dell'umorismo molto spiccato. La presenza armonica della Luna nel segno vi aiuterà a comunicare in maniera efficace e spiritosa, portando un sorriso anche sulla bocca del partner.

Single, sarete elettrizzati al massimo da un probabile cambiamento in arrivo, questo renderà più lunghe e luminose le vostre giornate. Buttate giù una lista di attività che vorreste fare, spingetevi oltre i soliti confini e sperimentate cose nuove! Il lavoro sarà un toccasana per il vostro umore: vi sentirete allegri, brillanti ed al centro dell'attenzione. Con carisma e tempestività potrete superare agevolmente eventuali ostacoli, ribaltando l'intera situazione a vostro vantaggio.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 25 marzo, preannuncia una giornata classificata come normale. In campo sentimentale evitate di dormire sugli allori, anzi, dovreste prendere saldamente in pugno la situazione e agire in prima persona, anziché aspettare che l'altra metà faccia la prima mossa.

Se avete una bella storia d'amore in corso e ci tenete a rendere felice il partner, evitate di fomentare inutili discussioni. In campo sentimentale, Venere in aspetto armonico vi renderà languidi e romantici più che mai. Avrete voglia di trasmettere i vostri sentimenti alla persona amata e riuscirete a farlo in modo delicato ed emotivamente coinvolgente che ricorderete a lungo. Single, le stelle vi prenderanno per mano e vi regaleranno una bellissima giornata. Percepirete tutto il calore delle persone intorno a voi, soprattutto quelle che provano per voi un affetto sincero. Sarete particolarmente dolci ed avrete degli slanci emotivi molto forti verso una persona a voi cara. Nel lavoro, sarete un vero e proprio concentrato di energia, pronti a vivere in pieno la stagione primaverile e tutto ciò che di bello e buono potrà portarvi.

Il vostro spirito sarà positivo ed andrete oltre qualsiasi avversità con estrema facilità.

