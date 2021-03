L'Oroscopo di domani 30 marzo ha già pronto il responso dell'Astrologia in merito a come sarà la giornata di martedì. Dunque, attenzione tutta puntata sul secondo giorno dell'attuale settimana con un occhio di riguardo verso i comparti della vita interessanti l'amore e il lavoro. A fare da bilancino tra positività e negatività, quest'oggi, un transito di prim'ordine: il passaggio della Luna in Scorpione. Ottimo momento per il segno dell'Ariete: al generoso segno di Fuoco determinante sarà il Sole - presente nel comparto - nel contesto in trigono a Saturno e Marte. Ansiosi di sapere come è stata classificata la giornata nei riguardi dei segni della seconda sestina?

Vediamo di appurare qualcosa di più analizzando le previsioni astrologiche del 30 marzo, subito dopo aver preso visione della scaletta quotidiana provvisoria.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Cancro;

2° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

3° posto - ★★★: Toro;

4° posto - ★★: Vergine.

Previsioni zodiacali del 30 marzo, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 30 marzo al segno dell'Ariete predice l'arrivo di un giorno molto promettente in termini di fascino e positività. Gli astri, in gran parte efficaci e benevoli, provvederanno a sciogliere nodi e tensioni attualmente in essere nella vostra vita sociale sia privata che lavorativa. In amore, questo giorno rappresenta un'opportunità da sogno per ristabilire un'intesa perfetta con la persona amata: senz'altro sarete in grado di trasformare una situazione eventualmente delicata in questo momento, riportandola a vostro vantaggio.

Tenete presente che gli astri vi stanno aiutando non poco in questo periodo, siatene coscienti. Single, l'attuale configurazione astrale è particolarmente favorevole ai cuori ancora solitari. Sappiate che il destino vi aspetta (per l'ennesima volta) all'angolo di quel posto o in quella situazione che non sapete ancora vedere per adesso. Cercate di non perdere quest'ultima occasione, ok?

In massima parte comunque sarete allegri e il vostro spirito avrà voglia di sentire attorno un'atmosfera positiva. Siate capaci di trasmettere grinta e forza nell'affrontare la giornata. Nel lavoro, gli astri presenteranno aspetti favorevoli dandovi una carica notevole. Entusiasmo e intraprendenza premieranno con il successo eventuali iniziative che doveste prendere questo martedì.

Toro: ★★★. L'oroscopo del giorno prevede possa arrivare un giorno poco efficiente, proprio in questa parte della settimana appena iniziata. Diciamo che in prevalenza avrà un andamento "sottotono" con possibili momenti dominati da instabilità o malumori generalizzati. In amore, la Luna si troverà in aspetto dissonante in quanto in opposizione al vostro Urano nel segno. In coppia pertanto sarà molto probabile che il partner tiri fuori in vostra presenza un argomento scottante, il che vi potrebbe far soffrire o quantomeno innervosire non poco. Non alteratevi subito, anzi cercate di analizzare le cose in maniera lucida e distaccata allo scopo di instaurare un dialogo positivo e sereno. Single, fate molta più attenzione del solito in merito a come vi comporterete in questa giornata, poiché potreste generare negli altri un po' di astio e in questo periodo non sarebbe proprio il massimo per voi.

Se avvertiste un po' di movimento attorno a voi, lasciate correre e non provate a intervenire perché potreste generare un effetto contrario alle attese. Non lamentatevi se dovrete lavorare molto in questo periodo. Sappiate che tutto o quasi procede secondo le vostre aspettative, dunque reale la possibilità di consolidare l'attuale posizione. Otterrete molto presto cospicui guadagni.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo quotidiano preannuncia un periodo discreto, al limite della buona sufficienza. Sebbene la giornata di questa parte della settimana si preannunci positiva, occhio, non sarà certamente da prendere tutta alla leggera: l'intoppo o il problema saranno dietro l'angolo ad attendervi, sappiatelo. In amore, Venere riporterà seppur parzialmente un po' di serenità nella vostra vita sentimentale.

Forse riuscirete a mettere finalmente una pietra sopra ad alcuni vecchi e tormentati problemi di coppia. Grazie alla vostra buona predisposizione e ad una pazienza invidiabile riuscirete a dare nuovo smalto alla relazione. Di certo non avrete problemi a farvi capire dal vostro partner. Single, una ventata di positività solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi approva i vostri ideali o il vostro modo di vedere la vita. Questo è il tempo di dare ascolto agli amici (quelli veri!) disposti sempre ad aiutarvi oppure a fornire ogni informazioni che possa essere utile per prendere quella decisione che sapete. Nel lavoro, il cielo offrirà un buon supporto al vostro segno, soprattutto dal punto di vista finanziario. Potreste portare a termine un affare molto vantaggioso o sistemare una faccenda che aveva creato in passato qualche preoccupazione.

Oroscopo e stelle di martedì 30 marzo

Cancro: ★★★★★. Giornata tutta all'insegna dell'amicizia, dei rapporti d'amore e dei sentimenti in generale. Il lato legato alle affettività sarà molto appagante e l'intesa con la persona amata risulterà rigenerata: dove non arriverà l'uno, ci penserà l'altra. Una complicità celestiale e completa che vi regalerà una giornata appagante e una serata tranquilla. Fascino e carisma non mancheranno e vi aiuteranno a rendere perfetto e sereno il rapporto col partner. Single, in questa giornata sarete abbastanza altruisti con le persone bisognose, specialmente verso coloro con cui provate un particolare interesse. Questa occasione potrebbe essere ottima non solo per farvi notare, ma anche per stabilire un legame oppure per creare un clima positivo, fertile per una successiva conoscenza.

Nel lavoro, se avete idee parlate senza indugio; potrebbero concretizzarsi a tempo di record e segnare una felice svolta nella vostra professione. Sarete incredibilmente efficienti nel vostro lavoro e in grado di superare i colleghi più ardui.

Leone: ★★★★. Il secondo giorno della settimana non sarà affatto male per voi del segno. Diciamo che gran parte del periodo si incamminerà sul filo della pura normalità: insomma, una via di mezzo senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da portare a casa. In amore, se c'è qualcosa da chiarire fatelo adesso, visto che avete più tempo a disposizione e vi sentite più tranquilli. Anche il vostro partner avrà bisogno di avere con voi un dialogo quanto più sereno e sincero possibile. Solo così la giornata vi scorrerà in modo assolutamente rapido e piacevole con sorrisi e tanta complicità.

Single, con un pizzico di fortuna e qualche merito, un piccolo sogno si avvererà e sarà il risultato di un grande impegno. Potrebbe riguardare un nuovo stile di vita oppure un amore tanto atteso. La cosa fondamentale è che potrebbe nascere un cambiamento nella vostra routine, un nuovo ciclo di vita. Dal punto di vista del lavoro, grazie al discreto appoggio delle stelle, sarete in grado di utilizzare le vostre idee. La vostra intelligenza e la vostra indiscussa abilità per fini molto positivi favoriranno lo spirito competitivo, questo vi permetterà di tenere a distanza di sicurezza i più agguerriti concorrenti.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, martedì 30 marzo, indica una giornata non certo come da tanti di voi sperato: con il Pianeta Urano speculare negativo al segno, direttamente in quadratura alla Luna, non si andrà da nessuna parte!

In alcuni casi non riuscirete a controllare molto bene la sfera emotiva che nel periodo si presenterà particolarmente mutevole: prendetevi del tempo. In campo sentimentale sarete alle prese con alcune gatte da pelare: una bugia detta con troppa leggerezza potrebbe causare una discussione violenta. Cercate di trovare al più presto una giustificazione in modo da riportare l'armonia nella sfera di coppia. Single, giornata tutta in salita per il vostro segno; oltre a Urano di traverso, in questo giorno indirettamente ci si mette anche la Luna. Con tale ambiente astrale, state in guardia: potrebbe spuntare una vipera nella cerchia dei vostri amici intimi: perché lo sapete, non siete immuni da tradimenti e casi vari... Questa volta le preoccupazioni saranno rivolte al lavoro, in parte per la Luna e molto Urano, entrambi dissonanti al vostro segno, l'ansia ed il nervosismo potrebbero indurre a passi falsi.

Occhio alle azioni non ben meditate! Alto il rischio di trovarsi poi in posizioni critiche: cercate di porre rimedio o trovare soluzioni adatte.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di martedì 30 marzo.