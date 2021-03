Da lunedì 22 a domenica 28 marzo troviamo sul piano astrologico la Luna spostarsi dal segno del Cancro alla Bilancia, nel frattempo Saturno e Giove risiederanno sui gradi dell'Acquario. Plutone permarrà in Capricorno, così come Venere assieme al Sole resteranno stabili in Ariete. In ultimo, Nettuno e Mercurio proseguiranno il domicilio in Pesci, mentre Marte ed il Nodo Lunare continueranno il moto in Gemelli.

Oroscopo della settimana favorevole per Acquario e Leone, meno entusiasmante per Sagittario e Vergine.

Lavoro a gonfie vele per i Gemelli

Ariete: umore top. Malgrado Urano e Mercurio disarmonici, i nati Ariete godranno a piene mani dei benevoli influssi del terzetto Marte-Venere-Sole che potrebbero fomentare il loro entusiasmo, rendendoli più frizzanti che mai.

Unico neo settimanale sarà presumibilmente rappresentato dalla giornata di domenica, quando sarebbe bene tenere a freno la lingua.

Toro: svogliati. Alle routinarie prime tre giornate seguiranno, c'è da scommetterci, giovedì e venerdì dove il primo segno di Terra non avrà granché voglia di rimboccarsi le maniche sul fronte lavorativo. Nel weekend, invece, il focus nativo virerà su qualche spinosa questione legata alla famiglia d'origine.

Gemelli: lavoro a gonfie vele. Da segnare sul calendario saranno, con tutta probabilità, le giornate del 24 e 25 marzo dove, grazie al sostegno del duetto Luna-Marte, i liberi professionisti del segno rispolvereranno un asso nella manica per sbaragliare la concorrenza.

Cancro: inizio smart. La settimana parrà dividersi in due tronconi per i nati Cancro: sino alla mattinata di giovedì la Luna e Nettuno renderanno un gioco da ragazzi svolgere le faccende pratiche e lavorative, mentre dall'ora di pranzo del 25 in poi il mood nativo diverrà malinconico.

Leone grintoso

Leone: grintosi. Ad eccezione delle nervose giornate di venerdì e sabato, la determinazione e l'entusiasmo potrebbero essere due compagne fidate del secondo segno di Fuoco in questa settimana, in particolar modo nel settore lavorativo dove parranno instancabili.

Vergine: destabilizzati. Il più bersagliato del periodo tra i segni Mobili è la Vergine che, durante questa destabilizzante settimana, potrebbe dover affrontare qualche imprevisto amoroso di difficile risoluzione.

Bilancia: a testa bassa. La Bianca Signora ed il Sole in opposizione e, come se non bastasse, sabato e domenica Venere formerà uno scomodo sestile con Saturno saranno probabilmente gli artefici di un'ostica settimana professionale in casa Bilancia. Per raggiungere qualche risultato degno di nota, difatti, il secondo segno d'aria potrebbe dover sudare le fatidiche sette camicie.

Scorpione: acuti. Dopo il probabile stordimento iniziale delle prime tre giornate, i nati Scorpione dal 25 marzo avranno buone chance di poter tornare a fare affidamento sulla loro acutezza mentale, dono gradito di Nettuno e Mercurio che sembreranno firmare per una tregua armata.

Amore top per l'Acquario

Sagittario: indecisi. Da una parte Venere nell'esuberante Ariete intimerà ai nativi di compiere una scelta sentimentale, dall'altra parte invece il saggio duetto Saturno-Giove d'Aria gli consiglierà di rinviare qualsiasi decisione in tal senso. Malgrado la probabile titubanza dei nativi in merito a questa battaglia astrale, farebbero bene a protendere per i suggerimenti dei pianeti in Acquario.

Capricorno: ultima parola. Intraprendere un dialogo col terzo segno di Terra in questi sette giorni potrebbe non essere semplice, in quanto i nativi esigeranno avere l'ultima parola in ogni discussione, rendendo lo scambio di vedute tutt'altro che complementare.

Acquario: amore top. La vena romantica del quarto segno Fisso sarà, c'è da scommetterci, stimolata dallo sfavillante sestile che Saturno nel segno ingaggerà con Venere di Fuoco, e ciò renderà i nativi oltremodo attenti alle esigenze della dolce metà.

Pesci: weekend flop. La settimana avrà buone chance di cominciare con 48 ore particolarmente indicate per lanciarsi in un chiarimento affettivo, mentre dal 24 al 26 marzo le energie native saranno perlopiù indirizzate sul versante pratico. Attenzione, infine, al weekend dove nervosismo ed ansia potrebbero essere le indesiderate protagoniste di casa Pesci.