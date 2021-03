La seconda settimana di marzo sta ormai per giungere al suo termine e l'Oroscopo di questo nuovo weekend - dal 12 al 14 marzo - non può che portare con sé aria di positività per alcuni segni zodiacali.

A potersi muovere tranquillamente con il sorriso sulle labbra, secondo le previsioni, sono i nati sotto al segno dell'Ariete grazie alle giornate fortunate che si paleseranno davanti a loro. Subito dietro ci sono i nativi del Capricorno, impregnati quasi completamente d'amore e pronti a tutto pur di rendere felice la persona che hanno al proprio fianco. Giorni di ripresa e di rinascita, invece, per due segni zodiacali che durante la settimana si sono ritrovati costretti a dover fare i conti con lo stress e il nervosismo, ovvero i Pesci e la Vergine.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio di tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Cancro

Ariete - come già anticipato, i nati sotto a questo segno zodiacale saranno in grado di godersi le prossime giornate senza troppe problematiche. La fortuna ha deciso di volgere il proprio sguardo nella stessa direzione intrapresa dall'Ariete, fornendo così ai nativi tutto il necessario per riuscire a raggiungere quelli che sono gli obiettivi prefissati.

Toro - nonostante qualche piccola nota di nervosismo, la dea bendata ha deciso di elargire il proprio favore anche al segno del Toro. Il nuovo weekend sembra essere, quindi, decisamente fortunato e non vi sarà niente e nessuno in grado di rovinare le prossime giornate. Attenzione però a non cullarsi troppo: circondarsi di persone negative non farà altro che portare un po' di tenebra nella vita.

Gemelli - attenzione a non forzare troppo la mano con il partner o con la persona di cui si è innamorati. Riuscire a trovare un equilibrio stabile non è così semplice come si potrebbe immaginare e basta veramente poco per mandare in fumo tutto il duro lavoro svolto fino ad ora. Meglio essere sinceri e mostrarsi per ciò che si è realmente, senza mentire.

Se è vero amore, niente gli impedirà di splendere.

Cancro - secondo quanto anticipato dall'oroscopo, durante il prossimo weekend l'energia positiva raggiungerà il limite e donerà ancora più sollievo ai nativi di questo segno zodiacale. Non è sempre semplice portare a compimento i vari impegni, lavorativi e non, ma grazie a questa nuova carica di energia ci si sentirà quasi imbattibili.

Non sarà complicato, quindi, raggiungere gli obiettivi prefissati all'inizio della settimana e perfino del mese.

Oroscopo dal Leone al Scorpione

Leone - la settimana è iniziata nel migliore dei modi, con il partner quasi sempre presente ed in grado di rendere le varie giornate indimenticabili. Il weekend che sta per sopraggiungere però non sembra essere tra i migliori. L'entusiasmo iniziale potrebbe lentamente scemare e la nascita di qualche problematica in ambito lavorativo potrebbe portare a un leggero innalzamento del livello di stress.

Vergine - secondo l'oroscopo, questo secondo weekend del mese di marzo sarà un periodo di vera ripresa per i nativi della Vergine. Nuove energie scorreranno all'interno del corpo e della mente, permettendo così di riprendere in mano la propria vita e riuscire finalmente a dare una svolta a quelle giornate considerate altrimenti troppo monotone e cupe.

Buoni propositi anche per quanto riguarda l'ambito relazionale.

Bilancia - varie opportunità lavorative sembrano ergersi all'orizzonte e con il passare dei giorni si fanno sempre più vicine. Ovviamente non potranno essere accettate tutte quante, ma alcune di esse potrebbero portare una svolta interessante alla vita dei nativi. L'importante, specialmente in questo periodo, è non abbassare mai la guardia e prepararsi a cogliere le opportunità considerate migliori.

Scorpione - l'oroscopo di questo nuovo weekend di marzo non sembra essere così positivo per il segno dello Scorpione. Il sopraggiungere di problematiche non preventivate potrebbe portare a un innalzamento dei livelli di stress che potrebbe rovinare le prossime giornate se non tenuto sotto controllo.

Chiedere aiuto alle persone di cui ci si fida potrebbe non essere una cattiva idea.

L'oroscopo del fine settimana da Sagittario a Pesci

Sagittario - la settimana non è stata decisamente tra le migliori, con la nascita di discussioni varie in ambito sentimentale che hanno portato qualche piccolo problema all'interno della vita di coppia. Fortunatamente non si tratta di situazioni difficili da gestire e grazie alla forza del vero amore sarà possibile superare le difficoltà con semplicità.

Capricorno - chi è nato sotto al segno del Capricorno si ritroverà pervaso dall'influenza di Venere. Un'ondata di romanticismo occuperà i prossimi giorni e renderà questo segno zodiacale decisamente positivo e dedito all'amore stesso. Non mancherà di certo di organizzare cenette romantiche o sorprese di vario genere alla persona amata, anche solo per vederla sorridere durante un periodo alle volte buio.

Acquario - anche per il segno dell'Acquario, stando alle previsioni dell'oroscopo, il nuovo weekend di questo mese riuscirà a donare un ammontare non indifferente di energie che permetteranno di affrontare le varie situazioni con il sorriso sulle labbra e senza troppi problemi.

Pesci - come per il segno della Vergine, anche quello dei Pesci si ritrova ad attraversare un periodo di continuo mutamento e rinascita. Ci si dovrà lasciare alle spalle situazioni poco positive: converrà abbandonare tutte quelle compagnie scomode e piene di negatività. Se si vuole guardare al futuro in maniera ottimale sarà necessario cambiare le proprie abitudini e rivedere interamente le proprie priorità.