Il mese di marzo sta continuando la propria avanzata e si prepara ad accogliere una nuova settimana, lasciando all'Oroscopo il compito di anticipare ciò che potrebbe accadere ai vari segni zodiacali. Gli astri sembrano aver cambiato la propria posizione e si prodigano per infondere il proprio favore in alcuni segni, come nel caso dei Pesci, pronti a riprendere in mano la propria vita e riportare alla luce il proprio nome. Una nota di romanticismo sembra aver deciso di occupare le varie giornate della settimana per i nati sotto al segno del Capricorno, mentre i nativi della Vergine potranno prepararsi ad accogliere l'arrivo di qualche complicazione di varia natura.

Un'ondata di emozioni nuove e rare da provare coglierà invece il Cancro, rendendo le sue giornate molto interessanti e sicuramente prive di monotonia.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio per ogni singolo segno zodiacale.

L'oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - con un oroscopo così delicato non si può consigliare altro che muoversi con molta cautela. Lo stress giungerà già dalla giornata di lunedì, per poi scemare con il passare dei giorni. La vita sentimentale non subirà variazioni, se non qualche impennata momentanea della voglia di palesare i propri sentimenti al partner. Concedersi qualche attimo di intimità, specialmente quando si è un po' giù di tono, potrebbe non essere una cattiva idea.

Toro - la fortuna non sembra mancare, specialmente per quanto riguarda la cerchia relazionale e sentimentale.

In amore, come appena accennato, ci si ritroverà travolti da un turbinio di emozioni e sensazioni positive che renderanno splendenti le prossime giornate e riusciranno a portare il sorriso non solo sulle labbra del Toro, ma anche sulle labbra delle persone che avranno la fortuna di stargli attorno.

Gemelli - problemi di cuore sembrano essere in arrivo per i nativi dei Gemelli.

La troppa convinzione nelle proprie capacità ha portato qualcuno a chiudersi in sé e a rifiutare l'aiuto delle persone care, ritrovandosi proprio in questo momento nel bel mezzo di una situazione poco piacevole. Tutto sembra essere sfuggito al proprio controllo e quella routine che sembrava studiata nel minimo dettaglio ha abbandonato già da qualche giorno questo segno.

Meglio ascoltare quanto consigliato dall'oroscopo e concedere un'apertura ai propri cari.

Cancro - chi è nato sotto al segno del Cancro avvertirà una carica di nuove energie farsi strada nei meandri del proprio corpo e della propria mente, garantendo la possibilità di portare avanti il proprio lavoro e donando una settimana mai vista prima. Le emozioni non mancheranno di certo e che si guardi all'ambito lavorativo od alla sfera sentimentale si potrà sempre parlare di una emozione nuova e giovane.

Leone - Venere ha deciso di entrare nuovamente nel segno del Leone, facendo così dono ai nativi di una settimana forse indimenticabile. In ambito relazionale non sembrano esserci grosse problematiche in arrivo, specialmente con una persona di cui ci si può fidare al proprio fianco, ma per quanto riguarda il lavoro e la carriera ci si potrebbe ritrovare di fronte a situazioni più o meno spiacevoli.

Vergine - l'oroscopo di questa nuova settimana di marzo non sembra essere molto positiva per i nativi di questo segno zodiacale, costretti a dover fare i conti con qualche complicazione che prenderà il sopravvento nei prossimi giorni. In amore ci potrebbero essere dei leggeri battibecchi che, superabili quanto possano essere, potrebbero portare ad un accumulo eccessivo di stress, mentre sul lavoro non ci sarà alcuna scusante. Probabili scontri con i colleghi o con i superiori sembrano essere in rapido avvicinamento.

Oroscopo settimanale da Bilancia a Pesci

Bilancia - nuove opportunità sembrano ergersi all'orizzonte per i nati sotto a questo segno zodiacale, specialmente se si volge il proprio sguardo in direzione del lavoro. Guardare al futuro aiuterà di certo a ritrovare la voglia di mettersi in gioco e di sfruttare al meglio le proprie capacità per riuscire ad affermarsi in ambito lavorativo e non solo.

Secondo le previsioni dell'oroscopo, non sarà semplice riuscire a mostrarsi migliore degli altri, ma con un po' di impegno si potrebbe riuscire nel proprio intento.

Scorpione - chi è nato sotto al segno dello Scorpione si potrebbe ritrovare in una situazione leggermente spiacevole. In ambito lavorativo potrebbero nascere delle problematiche più o meno serie che potrebbero portare ad un accumulo eccessivo di stress. Riuscire a mantenere la calma potrebbe non essere un compito semplice e ci si potrebbe ritrovare in netto contrasto con il pensiero di qualche collega.

Sagittario - attenzione alla nascita delle varie discussioni che potrebbero mettere a dura prova il rapporto con il partner. Riuscire a fidarsi ciecamente della dolce metà, od anche solo conquistare nuovamente la sua fiducia, non sarà semplice e spesso ci si ritroverà costretti a dover fare i conti con qualche piccola incomprensione.

L'oroscopo consiglia di non portare alla luce il passato e di guardare direttamente al futuro.

Capricorno - il romanticismo sembra essere nell'aria e pare essere deciso a non abbandonare il segno del Capricorno per tutta la durata della nuova settimana del mese di marzo. In questo periodo è consigliabile, secondo le previsioni di un oroscopo lontano dalla negatività, sfruttare le proprie energie e la propria fantasia per mettere in gioco cenette romantiche e serate indimenticabili per il proprio partner.

Acquario - anche i nativi dell'Acquario si ritroveranno in grado di sfruttare al meglio le nuove energie messe a disposizione dagli astri. Il relax dei giorni appena trascorsi è servito per preparare il corpo e la mente ad accogliere questa nuova ondata di energie rinnovate.

Si potrà quindi rimettere in moto il proprio essere per portare a compimento compiti lasciati in sospeso nei giorni precedenti e raggiungere così parte dei propri obiettivi.

Pesci - si parla di giornate in risalita per i nati sotto al segno dei Pesci. La settimana in questione permetterà ai nativi di questo segno zodiacale di riscoprire le proprie capacità e la fiducia in sé e di utilizzarle nel migliore dei modi per riportare alla luce il proprio nome e la propria persona. Mai abbandonare la speranza, specialmente se ci sono persone fidate sulle quali si può sempre fare affidamento.