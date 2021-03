Le previsioni dell'Oroscopo per la prossima settimana, ovvero quella che andrà da lunedì 15 a domenica 21 marzo 2021, rivelano buoni propositi per i segni zodiacali del Leone, della Bilancia e dell'Acquario mentre potrebbero esserci delle difficoltà in arrivo per il segno dello Scorpione e dei Pesci. Novità professionali per il segno del Toro. Scopriamo in dettaglio cosa rivelerà l'oroscopo dei dodici segni per la settimana prossima .

Oroscopo settimanale dal 15 al 21 marzo, da Ariete a Cancro

Ariete: siate pazienti con il vostro partner, a volte hanno bisogno di una maggiore comprensione quando vi trovate nel bel mezzo di un litigio.

Anche il dialogo è importante per risolvere le questioni: curate maggiormente l'aspetto comunicativo.

Toro: sono attese buone notizie per l'inizio settimanale. In particolare, in ambito professionale, potrebbe esserci una svolta importante della vostra carriera lavorativa oppure semplicemente l'arrivo di una notizia positiva.

Gemelli: non trascurate le esigenze della coppia, cercatevi un momento per stare in intimità con il vostro partner, gli impegni meno importanti possono anche aspettare.

Cancro: non cercatevi degli obiettivi troppo lontani dalla vostra portata ma piuttosto raggiungete i risultati a cui aspirate con il giusto tempo, senza fare passi troppo lunghi: rischierete di cadere.

Previsioni zodiacali della settimana da Leone a Sagittario

Leone: settimana promettente per il segno zodiacale del Leone. Venere e Marte vi tramanderanno energia positiva che vi aiuterà a dare il massimo sul lavoro e ad essere maggiormente produttivi.

Vergine: riuscirete sempre, in un modo o nell'altro, ad ottenere la vostra ragione. Tuttavia non dovete mai dimenticare che anche il punto di vista degli altri, come il vostro, ha una certa importanza e dunque va considerato.

Bilancia: settimana brillante per i nati sotto questo segno. La Luna vi tramanderà buona luce per cui avrete modo di passare giornate tranquille e positive. Anche il vostro umore trarrà giovamento da questa energia positiva.

Scorpione: lunedì potrebbe aspettarvi una giornata alquanto stressante. L'inizio settimanale sarà particolarmente irritante per lo Scorpione a causa di qualche intoppo sul lavoro, tuttavia si prospetta un miglioramento nel fine settimana.

Sagittario: avete grandi aspettative per il futuro ma poco spirito di iniziativa. Prendetevi una pausa per riflettere sui vostri prossimi progetti e, quando avrete finalmente deciso, prendete l'iniziativa ma, questa volta, con una maggiore determinazione.

Previsioni astrologiche dal 15 al 21 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: alcune strane conversazioni avute sull'ambiente di lavoro o in quello familiare, stanno particolarmente aumentando i vostri dubbi, così rischierete di perdere completamente la fiducia in una persona con la quale avevate instaurato un ottimo rapporto.

Acquario: l'inizio della settimana risulterà alquanto positivo per l'Acquario. Avete da poco intrapreso un nuovo percorso nella vostra carriera lavorativa e questo vi darà modo di aspirare ad ambizioni più grandi.

L'importante sarà non perdere mai l'entusiasmo e la voglia di crescere professionalmente.

Pesci: riflettete prima di prendere decisioni troppo affrettate, potrebbero rivelarsi sbagliate in un secondo momento. Vi attende una settimana abbastanza tranquilla, eccetto qualche piccolo intoppo che potrebbe farvi saltare qualche impegno.