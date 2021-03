Per il segno dei Gemelli, il mese di aprile 2021 non sarà particolarmente fortunato per il settore amoroso. Sul lavoro questo Mercurio sarà preponderante per le collaborazioni, gli accordi e gli affari. Sarà utile stringere conoscenze e rendersi più attivi dal punto di vista lavorativo e professionale. Giove potrebbe portare qualche occasione in più e concluderla in modo più semplice. Di seguito le previsioni dell'oroscopo per il segno dei Gemelli.

Amore

Ci sarà una relativa stabilità in amore che potrebbe reggere molto, ma purtroppo Marte nella costellazione dell'Ariete sarà indice di una situazione che potrebbe sensibilmente “peggiorare”.

Infatti si potrebbe andare incontro a delle riflessioni da parte del partner. Se ci sarà una separazione, comunque sarà tranquilla e senza troppi contrasti. Gli incontri saranno decisamente scarsi, ma qualcuno di questi avrà più possibilità di trasformarsi in una amicizia sincera, che sappia essere di supporto nei momenti più difficili, almeno rispetto ad una storia che probabilmente potrebbe non decollare o non andare a buon fine.

Lavoro

Mercurio in sestile per il periodo centrale del mese, ovvero a partire dal giorno 5, sarà essenziale per i vostri affari. Le vostre finanze potrebbero risollevarsi in modo significativo e darvi modo di affrontare spese di ogni genere molto più agevolmente.

Anche se la situazione complessiva sarà favorevole e non necessiterà di tanti sforzi, fare qualche sacrificio in più potrebbe effettivamente costituire un giro di vite per la vostra carriera.

Essere in contatto con tante persone, vi sarà utile e produttivo per il lato più pratico del vostro lavoro, anche per accrescere la vostra creatività e per costruirvi una base solida per affrontare qualche sfida futura. Le sorprese arriveranno più avanti, con la fine del mese oppure con l'inizio del successivo, ovvero maggio 2021.

Fortuna e salute

Per quanto concerne la fortuna, sarà necessario evidenziare che Giove è dalla vostra parte e precisare che l'ottimismo non arriverà subito.

La prima parte del mese infatti potrebbe trovarvi alle prese con qualche progetto rimandato da parecchio tempo, oppure qualche situazione problematica che non avete risolto nel mese precedente, quello di marzo. Senza dubbio però si apriranno molte strade davanti a voi, l'importante è cogliere le occasioni anche se prevedono qualche sacrificio.