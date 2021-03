Giovedì 1° aprile troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi del Sagittario, mentre il Nodo Lunare assieme a Marte stazioneranno in Gemelli. Giove e Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Acquario, così come Urano permarrà in Toro. Plutone continuerà la sosta nel segno del Capricorno come il Sole insieme a Venere resteranno stabili in Ariete, mentre Nettuno e Mercurio rimarranno nel segno dei Pesci. Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Gemelli e Cancro.

Sul podio

1° posto Sagittario: amore top. Sebbene Marte in opposizione tenderà presumibilmente a offuscare la propensione nativa verso le arti amatorie, il terzo segno di Fuoco potrà contare su una buona dose di romanticismo nel ménage amoroso che verrà accolto a braccia aperte dal partner.

2° posto Leone: spensierati. Il Luminare notturno nell'amico Sagittario assieme al benevolo terzetto Marte-Sole-Venere sanciranno, con ogni probabilità, l'inizio di un approccio verso il quotidiano decisamente più spensierato rispetto alle ultime settimane.

3° posto Acquario: novità. Aprile potrebbe cominciare con una notizia inaspettata quanto gradita in casa Acquario, malgrado la stessa non riguarderà direttamente i nativi bensì una persona a loro cara.

I mezzani

4° posto Ariete: lavoro top. La terza decade del primo segno di Fuoco avrà ottime chance, nel giorno inaugurale d'aprile, di avanzare col vento in poppa nelle faccende professionali, specialmente per coloro che hanno da poco intrapreso un progetto che strizzi l'occhio alle nuove tecnologie.

5° posto Bilancia: sereni. Una ventata di tranquillità potrebbe invadere il mercoledì di casa Bilancia, in particolar modo nel luogo di lavoro dove gli attriti e le incomprensioni delle ultime settimane parranno sciogliersi come neve al sole.

6° posto Scorpione: riflessivi. Più che comunicare con partner e figli, i nati sotto il segno dello Scorpione preferiranno, c'è da scommetterci, limitarsi ad osservare i comportamenti delle persone care traendone le proprie conclusioni in religioso silenzio.

7° posto Pesci: rassicurazioni. Il sestile Mercurio-Plutone in ottava dimora potrebbe parlarci, in questo caso, di una perdita di sicurezze per i nati Pesci che, di conseguenza, cercheranno rassicurazioni in alcune figure amicali o genitoriali.

8° posto Capricorno: ostinati. La tenacia, spesso e volentieri, è un'arma a proprio favore ma, durante questo giovedì, i nati Capricorno sfodereranno presumibilmente una determinazione troppo spiccata che non sarà affatto gradita dai vertici aziendali.

9° posto Vergine: chiarimenti. Giovedì ideale per intraprendere un dialogo chiarificatore con l'amato bene cercando di appianare i contrasti dei giorni precedenti, sebbene i nati Vergine si renderanno conto che la dolce metà avrà bisogno di più tempo per metterci una pietra sopra.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: bizzosi. Il Nodo Lunare Nord guarderà in faccia il Luminare notturno in opposizione dal Sagittario e, per merito anche di Marte nel segno, tale aspetto non potrebbe far altro che fomentare un controproducente nervosismo in casa Gemelli.

11° posto Cancro: arrendevoli. La tendenza al pessimismo che avranno, con ogni probabilità, i nativi in questa giornata non produrrà alcun risultato degno di nota, com'è lecito aspettarsi, specialmente nei rapporti amicali dove il loro mood arrendevole farà storcere qualche naso.

12° posto Toro: pigri. L'accidia potrebbe essere l'indesiderata protagonista del giovedì di casa Toro, coi nativi che preferiranno crogiolarsi nella loro comfort zone piuttosto che fiondarsi nel tran tran quotidiano.