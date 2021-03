L'oroscopo del 12 marzo presenterà un momento di svolta per diversi segni zodiacali. Istanti di tensione si alterneranno a successi inattesi. Per avere un quadro completo dell'influenza degli astri, sarà necessario osservare la mappa celeste di domani. In particolare, le posizioni planetarie che spiccheranno vedranno:

Sole, Luna, Venere e Nettuno in Pesci;

Mercurio, Giove e Saturno in Acquario;

Marte in Gemelli;

Urano in Toro;

Plutone in Capricorno.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani, con la conseguente classifica zodiacale.

Oroscopo di venerdì 12 marzo: i segni meno fortunati

Sagittario (12° posto): avrete bisogno di aprire gli occhi su una persona che vi starà molto accanto.

Avrete piena fiducia in lei, ma qualcosa potrebbe mettere in discussione il vostro legame. Anche se non vorrete pensare subito al peggio, sarà il caso di indagare e di porvi delle domande. L'invidia, a volte, può essere davvero uno tra i peggiori sentimenti.

Scorpione (11° posto): non riuscirete ad accontentarvi molto facilmente dei vostri traguardi. Non sarà una giornata negativa, ma farete fatica a vedere il bello che vi circonda. Vi concentrerete sugli insuccessi, tralasciando i momenti di vittoria e le soddisfazioni personali. Per fortuna, il partner vi darà forza e cambierà la vostra prospettiva.

Toro (10° posto): anche se non sarà una giornata molto faticosa, avvertirete il bisogno di recuperare le energie. Vi sentirete giù di tono e cercherete conforto nelle persone che vi saranno accanto.

Forse un amico non soddisferà le vostre aspettative e vi deluderà. Non sarà facile scendere a patti con i vostri sentimenti, ma se affronterete la situazione di petto, ce la farete.

Ariete (9° posto): non sarà facile raggiungere un compromesso nel rapporto di coppia. Il partner sarà molto esigente e cercherà, più volte, di farvi cambiare idea. Voi, però, resterete fermi sulle vostre posizioni.

Per uscire da questa situazione, occorrerà collaborazione e rispetto reciproco. Senza la partecipazione di entrambi, i problemi resteranno irrisolti.

I segni al centro della classifica secondo l'oroscopo di domani

Bilancia (8° posto): il lavoro vi metterà a dura prova perché presenterà delle sfide di non facile risoluzione. Forse vi farete coglierete impreparati dall'ansia e avrete bisogno di qualche ora per riprendervi.

Però non avrete intenzione di gettare la spugna e continuerete a lottare per i vostri sogni. Una persona, in particolare, vi sarà di grande aiuto.

Capricorno (7° posto): l'amore con il partner sarà caratterizzato da alti e bassi. Vi sentirete molto vicini a lui, ma allo stesso tempo avrete bisogno di risposte sensate. Vorreste che tutto andasse per il meglio, ma sarà importante prepararvi a possibili delusioni. Se eviterete di parlare con la persona amata, non riuscirete mai a liberarvi dei vostri dubbi.

Leone (6° posto): dovrete trovare il modo migliore per sfruttare il vostro tempo. Il fatto di essere molto impegnati sarà qualcosa di positivo perché vi consentirà di allontanare i cattivi pensieri e di fare progressi, soprattutto a livello personale.

Non sarete inclini a occuparvi di questioni romantiche: per il momento vorrete solo godere della vostra libertà.

Acquario (5° posto): ci saranno dei miglioramenti tangibili sul posto di lavoro. Riuscirete a farvi valere con i superiori e con i colleghi. Forse il vostro desiderio di successo vi renderà meno inclini al dialogo e all'ascolto. In amore la situazione rimarrà stabile, anche se vorrete riuscire a risolvere tutte le questioni lasciate in sospeso con il partner.

I segni più fortunati secondo l'oroscopo di venerdì 11 marzo:

Gemelli (4° posto): le piccole difficoltà economiche non vi spaventeranno, perché saprete di poterle affrontare senza problemi. Il vostro impegno nel lavoro sarà ammirevole, tanto da spingere colleghi e amici a farvi numerosi complimenti.

In famiglia, vi sentirete sereni e ricoperti di attenzioni. Voi ricambierete con affetto e partecipazione.

Vergine (3° posto): sarete totalmente rapiti dal partner. Vi basterà un suo sorriso per avvertire la fiamma della passione. Il rapporto romantico con lui vi coinvolgerà e vi influenzerà in modo positivo. Con la persona amata vicino, potrete affrontare tutte le difficoltà, che siano sul lavoro o in altri ambiti della vostra vita. Attenzione, però, a non diventare dipendenti dall'amore.

Cancro (2° posto): sarete molto dolci nei confronti delle persone care. Guarderete il positivo e cercherete di limitare le critiche. Vi mostrerete disponibili e desiderosi di aiutare il prossimo. Il lavoro vi darà numerose soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista personale.

Crescerete molto e sarete pronti ad affrontare nuovi incarichi importanti.

Pesci (1° posto): sarete alla ricerca di piccole novità, che possano rivoluzionare questa giornata. Vi sveglierete con tanta voglia di fare e di dimostrare il vostro valore. Il rapporto di coppia andrà a gonfie vele grazie all'amore che vi lega. Vedrete nel partner un punto di riferimento insostituibile e cercherete di essere lo stesso per lui.