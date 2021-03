Il mese di aprile del 2021 interesserà maggiormente i segni di fuoco e di terra, perché baciati dalla fortuna sia di Giove che di Venere, a seconda della posizione astrologica. L'amore sarà alla base della sintonia di coppia, anche se con poca passionalità, mentre i segni di acqua purtroppo vivranno un periodo difficile, anche se ne usciranno. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di aprile.

Sorprese per Ariete

1° Vergine: la fortuna che in questo mese vi accompagnerà per mano verso tante occasioni lavorative sarà anche un eccellente supporto per le riappacificazioni all'interno della famiglia, ma anche per far sbocciare nuovamente l'intesa amorosa con la persona amata.

2° Ariete: in amore vivrete un mese pieno di sorprese che renderanno la vostra relazione decisamente più forte e solida, in grado di superare molte tempeste. Il lavoro vi darà qualche piccola incombenza trascurabile e che non intaccherà la serie di successi che in questo momento saranno alla vostra portata.

3° Sagittario: avrete dalla vostra parte entrambi i pianeti della fortuna, Giove e Venere. Ciò significherà che non dovrete faticare molto per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati da tanto tempo. In amore il romanticismo e le occasioni per i single la faranno da padrone.

4° Toro: la fortuna per il vostro segno vi darà quella marcia in più che si assommerà alle vostre capacità e vi darà la possibilità di districarvi da eventuali illusioni, purtroppo “fornite” da Giove.

In amore coglierete ciò che c'è di più semplice ed autentico, ignorando totalmente l'artificiosità.

Amore per Acquario

5° Cancro: finalmente troverete un equilibrio di cui potrete essere pienamente fieri, a partire dalla vostra relazione amorosa che raggiungerà una sintonia ottimale per concludere con tanti affari che ora costituiranno gran parte delle vostre ore lavorative.

Le energie vi aiuteranno a fare il resto.

6° Acquario: l'amore giocherà un ruolo fondamentale nella vostra vita, nel corso di questo aprile. Potreste fare una o più conoscenze che potrebbero rivoluzionare le vostre giornate quasi tutte monotone e prede della routine. Arriverà qualche piccolo affare fortunato.

7° Capricorno: Mercurio in particolare, ma anche tanta fortuna di Venere, sarà essenziale per la creatività di stampo personale ma anche per le collaborazioni sia in ambito familiare che in quello professionale.

Ci sarà qualche attimo di stanchezza che però non sarà particolarmente forte.

8° Leone: la passionalità sarà a portata di mano per tutta la prima parte del mese, ma potrebbe scemare negli ultimi giorni di aprile. Sarete molto determinati sul lavoro e creativi ogni volta che se ne presenterà l'occasione, ma d'altro canto potreste trovare qualche ostacolo significativo.

Pesci impegnati

9° Pesci: siete in una posizione abbastanza critica in questa classifica semplicemente perché sarà opportuno impegnarvi di più. Avrete un equilibrio ottimale nelle relazione di stampo familiare, anche se talvolta la pazienza non riuscirà a tenere contro qualche piccola provocazione.

10° Bilancia: questo mese potrebbe presentare molteplici criticità sul piano sentimentale con qualche gelosia non del tutto sopita e delle piccole discussioni.

Gli sprazzi di fortuna che arriveranno saranno perlopiù incentrati sulla possibilità di fare qualche affare molto redditizio.

11° Gemelli: le prospettive di vedere crescere e maturare la vostra relazione saranno poche ed incerte. Se invece focalizzerete la vostra attenzione sull'ambito professionale Giove avrà in serbo per voi tante occasioni fortunate che non dovrete assolutamente lasciarvi sfuggire.

12° Scorpione: purtroppo avrete a che fare con qualche problematica in più che coinvolgeranno soprattutto l'aspetto sentimentale. Sul lavoro potreste andare incontro all'irritazione e allo stress, non del tutto “digerito” e al tempo stesso in sensibile aumento.