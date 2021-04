L'oroscopo del 9 aprile denota una giornata piena di risposte per Sagittario e Capricorno. Gemelli e Toro, invece, faranno un po' di fatica.

Oroscopo ultimi in classifica

12° in classifica Gemelli: giornata un po' sottotono, prestate attenzione alle dinamiche familiari in quanto potrebbero nascere delle incomprensioni. Non siate troppo testardi, specie se siete in errore. Battetevi solo per le cose per cui ne vale davvero la pena.

11° in classifica Toro: meglio mantenere la calma sulle vicende private. Non scaldatevi per ogni singola cosa e cercate di affrontare la vita con maggiore ottimismo.

Se le cose non girano nella direzione sperata, non aspettate che esse cambino il loro corso, ma fate voi qualcosa per raddrizzarle.

10° in classifica Capricorno: momento di svolta per quanto riguarda alcune situazioni in sospeso. Oggi potreste ricevere delle risposte molto attese, le quali potrebbero non dare l'esito sperato. L'Oroscopo del giorno 9 aprile vi consiglia di mantenere la calma.

9° in classifica Vergine: meglio soli che male accompagnati. Se una relazione è giunta al termine forse doveva andare così. Non provate in tutti i modi ad aggiustare un vaso rotto, le cose non possono tornare come prima una volta distrutte.

Previsioni posizioni centrali

8° in classifica Pesci: i nati sotto questo segno devono mostrare un po' di audacia in più.

Se state aspettando una risposta potreste mostrare un certo nervosismo. Cercate di ritagliare qualche ora da dedicare a voi stessi e alle cose che contano davvero nella vostra vita.

7° in classifica Leone: momento di riscatto in campo professionale. Se qualcuno ha provato a mettervi in difficoltà di recente, oggi potrebbe pagarla cara.

Siete tra i segni più vendicativi dello zodiaco, pertanto, guai a mettersi contro un Leone, specie se sta attraversando un periodo turbolento.

6° in classifica Scorpione: con un po' di coraggio e un pizzico di fortuna potrebbe andare in porto un affare. Non demordete e continuate a lottare per le cose in cui credete. Dal punto di vista sentimentale, invece, si respira un po' di piattezza, pertanto, cercate di ravvivare il rapporto in qualche modo.

5° in classifica Bilancia: l'oroscopo del 9 aprile vi esorta a godervi questo fine settimana, in quanto ci sono buone opportunità in vista per quanto riguarda l'amore. La Luna è favorevole e questo rende anche il vostro umore un po' più rilassato.

Oroscopo segni più fortunati

4° in classifica Ariete: periodo pieno di cose da fare e ciò non vi dispiace affatto. Avere la mente occupata è una cosa che vi ha sempre fatto bene in quanto vi allontana dai pensieri negativi. Nel lavoro siate propositivi. Serve spirito d'iniziativa, vedrete che sarete ricompensati.

3° in classifica Cancro: giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti. Delle questioni potrebbero essere risolte. In campo professionale, talvolta, è necessario scendere a compromessi.

Non perdete mai di vista i vostri ideali e la vostra morale, ma siate anche flessibili.

2° in classifica Acquario: grandi opportunità dal punto di vista lavorativo. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, questo è il momento giusto di cimentarsi in nuovi progetti. Le novità sono di vostro gradimento, specie in questo periodo. Attenti a non stravolgere troppo la vostra vita e le vostre priorità-.

1° in classifica Sagittario: una risposta che stavate attendendo da tempo è, finalmente, arrivata. L'oroscopo del 9 aprile vi annuncia che il vostro cuore adesso è più leggero, pertanto, approfittate per cimentarvi a fare quante più cose possibili. Risolvete le questioni in sospeso e dedicatevi a tutto ciò che avevate trascurato in questo periodo.