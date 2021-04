L'Oroscopo del giorno 16 aprile annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni, in primis per quelli facenti parte della ristretta cerchia relativi ai ''baciati dalle stelle''. A questo punto in base a quanto appena esplicato la domanda è: quali saranno i segni che beneficeranno del completo supporto astrologico? Vi invitiamo a proseguire la lettura di questa seconda parte delle previsioni zodiacali del 16 aprile iniziando a togliere il velo all'oroscopo di venerdì su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 16 aprile

Bilancia: ★★★★. L'oroscopo annuncia che questo venerdì avrete garantita una discreta positività da quattro stelle, buone e già pronte da sfruttare. In amore pertanto, l'Astrologia promette sufficienti momenti da sfruttare, alcuni anche abbastanza appaganti, probabilmente in grado di dare una lieve felicità. Il consiglio: non stuzzicate il cane che dorme (leggasi pure 'il partner'), ma godete di ogni briciolo di felicità che dovesse arrivare fino a voi in questo momento, facendone tesoro. Single, le predizioni relative alla giornata di venerdì annunciano la nascita di nuovi feeling proprio a ridosso della ripartenza del nuovo weekend: un desiderio impellente sarà alla base di una giornata abbastanza movimentata e per voi resistere sarà difficile.

Nel lavoro invece, riuscirete a semplificare ed a rendere scorrevoli anche i compiti più onerosi.

Scorpione: ★★★★★. Una giornata sicuramente oltre le aspettative in ambito amoroso. Il periodo andrà giocato sul fatto che avrete a fianco una parte importante dell'universo, quella buona. Quindi, tutta sull'onda positiva della fortuna questo punto della settimana, diciamo pure fin dalle prime ore dell'alba.

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, il rapporto di coppia potrebbe dare molto di più di quello che da attualmente, e di questo dovete esserne più che convinti. Contate pure sulla Luna in Gemelli, favorevole a tal punto da aiutare a farvi stare più leggeri e meglio disposti: pronti ad affrontare gli impegni e le difficoltà del momento?

Single, una situazione sentimentale creerà ancora qualche problema: cercate di appianare le cose ma fatelo con molta calma. Se impazienti di dichiararvi e fatevi avanti. Nel lavoro, novità importanti potranno bussare alla vostra porta e, a loro volta, potrebbero dare una svolta importante alla vostra vita.

Sagittario: ''top del giorno''. L'oroscopo del giorno 16 aprile al Sagittario indica una giornata al top in ambito sentimentale. Per qualcuno tutta questa fortuna potrebbe essere non facile da gestire, almeno in prima battuta, poi le idee si schiuderanno verso una luce diversa. L'Astrologia guarda con interesse ad una vostra intenzione: per fare centro mettete da parte l'irascibilità. Parlando in merito all'amore invece, sarà sicuramente una splendida giornata, per vari motivi.

Regolatevi di conseguenza e andate avanti senza paura, consapevoli di avere dalla vostra la parte migliore dell'universo astrale. In coppia tutto sarà perfetto e il periodo potrebbe favorire il nascere di momenti davvero magici. Single, con la complicità dei pianeti a voi favorevoli e anche di alcune vecchie conoscenze, a fine giornata potreste incontrare una persona davvero interessante: scommettiamo? In campo lavorativo sarete sostenuti da una notevole creatività, spirito di iniziativa e tempismo, doti che vi permetteranno di agire al momento giusto.

Oroscopo e stelle di venerdì 16 aprile

Capricorno: ★★★. In questo periodo il Sole e Mercurio in Ariete risultano per voi dissonanti e potrebbero favorire la nascita di situazioni sfavorevoli, non facili da gestire.

Il periodo spingerà affinché prendiate iniziative rilassanti da portare avanti con amici fidati. Un giusto feeling con una persona che sapete sarà ricambiato con azioni sincere. In amore invece, l'oroscopo indica che la Luna sarà abbastanza agitata sopra il vostro cielo e vi complicherà la vita. La parolina magica in grado di dare conforto sarà senz'altro quella relativa alla 'calma'. Evitate di mettere troppa carne al fuoco, il rischio di bruciare tutto sarà molto alto. Potrebbe essere scarsa la pazienza in ambito di coppia. In questo periodo potrebbe mancare la capacità di saper sopportare, unita ad un'esigua disponibilità al dialogo. Single, una persona sembra volervi ostacolare in tutti i modi, ma per fortuna in serata vi rifarete sicuramente.

Nel lavoro, non cambierà di molto l'atmosfera astrale rispetto ai giorni scorsi. Non aggirate gli ostacoli ma affrontateli di petto!

Acquario: ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì prevede un periodo abbastanza buono sotto il profilo puramente astrologico. Avrete occasioni per migliorare i rapporti con gli altri, specialmente quelli non troppo idilliaci: se vi sentiste in debito con qualcuno, cercate di rimediare anche per 'vie traverse'. L'amore intanto dovrebbe restare stabile ed in linea con i giorni scorsi. Saranno favoriti abbastanza quasi tutti i rapporti di coppia. Chi ha vissuto dei problemi in passato potrà finalmente approfittare di questa giornata per tentare di risolverli insieme al partner e rilassarsi.

Single, le predizioni astrali indicano che ci saranno buone opportunità per voi che vorreste fare nuovi incontri: una conoscenza intrigante potrebbe farvi battere il cuore all'impazzata. Nel lavoro, forte intuito ed abbastanza capacità di leggere nel cuore delle persone. Due qualità queste che vi permetteranno di conquistare la fiducia degli altri e ottenere il sostegno di chi conta

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 16 aprile, indica a voi nativi un periodo leggermente 'sottotono'. Come comportarsi? Senza remore o timori riverenziali, cercate di trovare validi punti di riferimento: le soluzioni ai problemi arriveranno più facilmente. In amore, alcune contraddizioni del partner non vi faranno molto piacere.

Se avete paura di ferire, tranquilli, sappiate che per mandare avanti un rapporto serve maggiore sincerità e tantissima pazienza. Single, se l'umore dovesse tingersi di grigio, non abbiate timore. Gli amici vi offriranno l'occasione per tornare a sorridere. Sarà questo un momento ideale per fare un'accurata cernita delle persone da frequentare: non tutte saranno sintonizzate con le vostre idee e quelle che resteranno vi aiuteranno a valorizzare la vostra persona. Nel lavoro, questa sarà una giornata dinamica con discrete possibilità da cogliere. Avrete mille cose da fare, dunque cercate di rimanere concentrati sulle principali evitando di strafare.

Classifica 16 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 16 aprile evidenzia tra i segni più fortunati il Sagittario. In seconda posizione troviamo quattro segni alla pari, in questo frangente considerati in giornata a cinque stelle: ottimi i comparti relativi all'amore e al lavoro. Curiosi di sapere come sono stati valutati i restanti segni? A seguire il responso astrologico relativo all'intero arco zodiacale.

Le stelline di venerdì 16 aprile: