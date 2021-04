L'Oroscopo del giorno 21 aprile è pronto per dare vita ad una nuova classifica, nonché a mettere in luce le attesissime previsioni giornaliere. In analisi in questo contesto i sei segni dello zodiaco appartenenti alla seconda sestina, messi 'sottosopra' relativamente ai comparti interessanti l'amore e il lavoro. Dite la verità, siete o no ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno? Bene, allora togliamo subito dubbi a riguardo: la giornata in questione vedrà svettare su tutti gli altri il simbolo astrale dell'Acquario, giudicato nel frangente al "top del giorno".

Meritevoli di lode, senz'altro preventivati con ottime referenze sia in ambito sentimentale che lavorativo, gli amici della Bilancia, valutati nel periodo con le cinque stelle della buona fortuna. Riguardo invece coloro con probabili difficoltà messe in conto dagli astri, le previsioni zodiacali di mercoledì 21 aprile indicano sotto le attese questo giro di boa settimanale per coloro aventi il simbolo astrale dello Scorpione o del Sagittario nel proprio Tema di Nascita.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del giorno 21 aprile

Bilancia: ★★★★★. Il prossimo mercoledì certamente riuscirete a dare un colpo di mano alle difficoltà più impellenti.

Diciamo che sarà facile seppellire l'ascia di guerra, risolvere eventuali problemi o trovare un terreno d’intesa con la controparte. Questo sarà un buon momento anche per fare oppure per stare insieme alle persone che più vi piacciono. In campo sentimentale vi sentirete come se foste in un piccolo paradiso tutto vostro. In molti avrete come la sensazione di vivere quasi in un sogno: tutto ciò che vorrete potrebbe realizzarsi.

Il saper esprimere al meglio i propri sentimenti sarà decisivo per il miglioramento della vita di coppia. Single, ve la spasserete alla grande! In molti preferirete divertirvi con gli amici di sempre, magari molto presto tornerete a viaggiare facendo nuove esperienze. Conoscerete persone speciali con le quali condividerete passioni o progetti.

Nel lavoro, sono in arrivo dei cambiamenti da prendere con grande entusiasmo: da tempo ne sentivate il bisogno vero?

Scorpione: ★★★. Giornata negativa, su questo non ci piove! Purtroppo gli astri hanno messo in luce il frangente come "sottotono" e questo è quanto. Ce la farete a sopportare gli alti e bassi previsti per questo mercoledì di metà settimana? Diciamo che, se osserverete una certa calma non dando peso eccessivo a problemi che vi toccano solo parzialmente, allora potreste anche avere un lieve senso d'appagamento. In amore, visto il periodo poco affidabile cercate di mantenere la calma, lasciate perdere le discussioni inutili e in serata mettete in conto di andare a letto abbastanza presto...

La giornata in alcuni casi vi vedrà affaticati: soprattutto in amore potrebbe instaurarsi un clima di insoddisfazione o di distacco. Single, se avete qualche motivo di risentimento, tirate fuori il rospo e chiedete un chiarimento a viso aperto a chi sapete. Di certo giungerete a una conclusione positiva: il vostro cuore certamente vi ringrazierà. Nel lavoro, il rischio peggiore sarà quello della dispersione. Alcune vostre risorse potrebbero sparpagliarsi qua e là senza che abbiate la possibilità di ottenere risultati.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del giorno 21 aprile al Sagittario mette in luce un periodo abbastanza pesante, valutato nelle predizioni astrali con il poco simpatico simbolo del "ko".

Diciamo che una qualche possibile impennata di orgoglio potrebbe piazzarvi di fronte a un problema imprevisto: ce la farete solo riuscendo a mettere insieme lucidità, tatto e tanto coraggio. In amore, la giornata sarà abbastanza agitata complicandovi abbastanza la vita sentimentale. Difficile dire come andrà a finire, sicuramente con un po' di tensione per coloro in coppia. Anche se l'Astrologia non sarà completamente dalla vostra parte, sappiate che la stessa vi esorta a credere che il meglio deve ancora venire. Single, la Luna in parte vi ignorerà, è vero, perciò non passate il tempo solo a rimuginare ma cercate di vedere gente e fare le cose che più vi piacciono, ok? Nel lavoro, non lasciatevi prendere dalla fretta, dalla voglia di concludere rapidamente.

Siete persone emotive, impulsive e non sempre riuscite a riflettere con calma sulle vostre azioni.

Oroscopo e stelle di mercoledì 21 aprile

Capricorno: ★★★★. Guardate con sufficiente fiducia al futuro sentimentale, economico e professionale in questo mercoledì 21 aprile. Per parecchi di voi nativi in questi giorni dietro l'angolo ci saranno novità positive (qualcuna anche negativa, non lo neghiamo), solo che non tutti avranno la fortuna o l'opportunità di poterle cogliere per tempo. Le predizioni di mercoledì in amore intanto, annunciano una giornata piena di impegni, anche se è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e familiari. Energia e buona volontà non mancheranno, permettendovi di dedicare tempo e attenzioni dove sarà richiesto.

Single, a più di qualcuno di voi del segno potrebbero verificarsi delle turbolenze astrali in grado di rendere meno scontate, ma anche più problematiche, eventuali relazioni a scopo affettivo. Calma, ragionate prima di reagire d'istinto, come solo voi nativi sapete fare! Nel lavoro infine, avrete la possibilità di dimostrare il vostro valore e/o di rendervi indispensabili nel vostro ambiente professionale.

Acquario: 'top del giorno'. Questo mercoledì per voi nativi dell'Acquario partirà quasi certamente "col botto". In moltissimi casi comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel soprattutto grazie al vostro impegno messo in campo ultimamente. La vostra vita sentimentale si illuminerà di buona energia e le vostre azioni saranno istintivamente gentili per opera e merito della Luna, in questo periodo presente nel segno del Leone.

In amore dunque, sarà una giornata briosa per i rapporti affettivi: si consiglia pertanto di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante. Single, le cose inizieranno a prendere la piega che volete: in molti forse avete già intuito che la strada possa diventare presto meno tortuosa. Diciamo che non avrete problemi a trasformare i sogni in realtà, anche perché le stelle indicano che sicuramente sarà così. Nel lavoro, avrete energia da vendere e tanto ottimismo: le vostre idee senz'altro verranno valutate positivamente.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 21 aprile, preannuncia un periodo discretamente agevole. In moltissimi casi diciamo pure che andrete incontro ad una giornata positiva a sufficienza per essere gestita al meglio dalla maggior parte di voi nativi.

In amore gli astri indicano che (forse) avrete bisogno di parlare o magari di confrontarsi con il proprio partner su alcune questioni aperte. La razionalità vi consentirà così di sorvolare sui dettagli che in genere provocano reazioni negative: siate predisposti a sorridere eventualmente a qualche battuta poco felice... Intanto, un chiarimento renderà più sereno i rapporti di qualsiasi genere. Single, emozioni importanti in arrivo per chi non ama perdere tempo in convenevoli: sarà possibile evitare corteggiamenti o cose simili. Chi è solo da un po’ di tempo a questa parte potrà guardarsi di nuovo intorno per valutare la possibilità di intrecciare una nuova relazione. Le previsioni del giorno, nel lavoro, indicano un cielo capace di sostenere egregiamente.

Eventuali aspirazioni potranno concretizzarsi a breve.

Classifica 21 aprile, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 21 aprile è pronta per essere analizzata. In primo piano risulta l'Acquario, segno indicato dall'Astrologia al primo posto. Molto bene anche Toro, Leone e Bilancia, tutti da considerare in giornata fortunata, in questo caso sottolineata da un meritatissimo secondo posto e relative cinque stelle a corredo del segno. I dettagli completi nel prosieguo.

Le stelline di mercoledì 21 aprile: