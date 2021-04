L'Oroscopo settimanale dal 19 al 25 aprile mette in rilievo il probabile andamento dei prossimi sette giorni. Pronta per essere sviscerata in profondità la quarta settimana del corrente mese, studiata nei minimi dettagli in base alle effemeridi corrispondenti in questo caso agli ultimi sei segni zodiacali. Ansiosi di scoprire come sono state valutate le giornate da lunedì a domenica? Bene, andiamo subito al sodo analizzando in modo mirato le previsioni della settimana da lunedì 19 a domenica 25 aprile, per poi chiudere in bellezza svelando la classifica della settimana con relative pagelle segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Questa settimana, merito della Luna in arrivo nel segno, mettetevi pure comodi e aspettate che sia l’amore a venire da voi. Siete pronti ad affrontare questo sentimento? Bene, allora non preoccupatevi di quello che proverete, poiché tutto è bello quando c’è qualcosa da condividere. Le coppie potrebbero non apprezzare qualche comportamento del partner, ma per questa volta ci passerete su, in quanto non vorrete rovinare l’idillio creato con tanta fatica e la predisposizione dell’altro a fare progetti per il futuro. I single hanno una marcia in più in questo periodo, per cui in sette giorni dovranno tentare il tutto e per tutto se c’è un qualcosa che li lega a qualcuno.

Dice il saggio: "Tentar non nuoce!". Lavoro in netta ripresa da mercoledì/giovedì in poi, pertanto organizzatevi.

La scaletta giorno per giorno:

Top del giorno sabato 24 aprile - Luna in Bilancia;

sabato 24 aprile - Luna in Bilancia; ★★★★★ mercoledì 21, venerdì 23, domenica 25;

★★★★ lunedì 19, martedì 20, giovedì 22.

♏ Scorpione: voto 5. Nella settimana che sta entrando si prospetta la reale possibilità di dover prendere delle importanti decisioni, in amore o nel lavoro.

Intanto qualcuno del segno potrebbe trovare difficoltà nell'esprimere i propri sentimenti verso una persona speciale. Se così fosse, significa che qualcosa non va o che avete alcune cose in sospeso che dovreste chiarire quanto prima. Le coppie attraverseranno uno di quei soliti momenti fermi nel quale tutto e nulla potrà accadere.

Attenzione all’influenza di alcune persone non molto in grado di dispensare consigli, poiché si potrebbe fare la scelta sbagliata. I single ancora una volta avranno campo libero, ma solo con alcune persone. Tanti non si spingeranno al punto da chiedere loro di uscire, forse per paura di un rifiuto. Non è assolutamente questo lo spirito giusto, per cui è tempo di cambiarlo. In ambito lavorativo sappiate che essere tropo convinti di se stessi potrebbe essere una mossa inutile.

La classifica da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 19 aprile;

★★★★ martedì 20, venerdì 23, sabato 24;

★★★ mercoledì 21, domenica 25;

★★ giovedì 22 aprile.

♐ Sagittario: voto 6. In questa settimana avrete tutto il tempo per riflettere attentamente su alcune questioni afferenti le vostre relazioni sentimentali passate, presenti e future.

È ovvio che non potete assolutamente pretendere troppo da chi vi sta vicino adesso. Alcune coppie avranno da discutere sui problemi quotidiani che si ripresentano periodicamente. Forse non avete dato mai l’incisività giusta alla questione che continua a dare fastidio a tutti anche ai vostri familiari. Invece i single hanno la possibilità di farsi conoscere e di dimostrare a se stessi e agli altri di non essere così superficiali come hanno dato impressione di essere ultimamente. Nel lavoro anche "gli altri" hanno capito che informarsi è un buon modo per essere sempre in linea, quindi fate attenzione.

★★★★★ sabato 24, domenica 25;

★★★★ lunedì 19, giovedì 22, venerdì 23;

★★★ martedì 20 aprile;

★★ mercoledì 21 aprile.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6.

Nella settimana in analisi potreste ottenere molto di più con le buone, che con un atteggiamento indisponente. In fondo non tutto può sempre filare liscio come sperate e soprattutto le persone intorno a voi non possono sempre mostrarsi disponibili. Le coppie hanno qualcosa in sospeso con il partner, il quale potrebbe destarsi e farvelo notare, in quanto non c’è motivo di sopportare inutilmente. All’interno di una relazione è sempre meglio parlare e discutere. I sigle hanno occasioni molto più importanti che in passato, quindi dovrebbero proprio darsi da fare piuttosto che nascondersi dietro giustificazioni. Insomma: è ora di concedersi al sentimento. Nel lavoro assicuratevi sempre che gli altri sappiano cosa pensate e perché agite in un certo modo piuttosto che in un altro, altrimenti ci potrebbero essere dei fraintendimenti spiacevoli tra voi e queste terze persone.

Il responso quotidiano, giorno per giorno:

★★★★★ lunedì 19, martedì 20;

★★★★ mercoledì 21, giovedì 22, domenica 25;

★★★ venerdì 23 aprile;

★★ sabato 24 aprile.

♒ Acquario: voto 7. In arrivo una settimana discretamente buona. Diciamo che avete ancora qualcosa da apprendere in campo affettivo: la vita è fatta per imparare, sappiate comunque che avete il tempo necessario per (re)agire. Intanto potreste iniziare a farvi delle domande su come migliorare (quanto meno) il vostro umore. Le coppie potrebbero doversi allontanare per esigenze diverse, tuttavia non dovranno lasciarsi influenzare o innervosire troppo nel momento in cui dovesse sopravvenire qualche problema. I single non possono proprio permettersi di prendere delle cantonate, quindi sarà il caso di stare molto attenti a chi si incontrerà prossimamente e a chi verrà data la propria disponibilità.

Nel lavoro date alla vostra quotidianità un tocco di originalità, poiché la settimana potrebbe rivelarsi abbastanza impegnativa. Tranquilli, riuscirete a gestire sia le persone che le situazioni.

Il responso degli astri:

Top del giorno mercoledì 21 aprile;

mercoledì 21 aprile; ★★★★★ martedì 20, giovedì 22;

★★★★ lunedì 19, venerdì 23;

★★★ sabato 24 aprile;

★★ domenica 25 aprile.

♓ Pesci: voto 7. In questa settimana non pretenderete molto dalla vostra vita sentimentale e questo potrebbe essere un bene, ma anche un punto a vostro sfavore, nel momento in cui l'altra parte sarà invece molto propensa. Le coppie potrebbero rischiare qualcosa di più nel momento in cui ci saranno delle buone condizioni per pensare al futuro e a qualcosa che non riguardi alcun problema superfluo della quotidianità.

I single non sentiranno nulla nei confronti delle persone che incontreranno e questo non perché non ne sono capaci o le persone non sono quelle giuste, ma soltanto perché questo non è il momento giusto. Nel lavoro cercate di essere più pazienti che potete, poiché in questo frangente della vostra vita potete benissimo tentare il tutto e per tutto senza affrettarvi a diventare qualcuno, poiché già avete raggiunto bei traguardi.

Le stelline della settimana:

Top del giorno venerdì 23 aprile;

venerdì 23 aprile; ★★★★★ giovedì 22 e sabato 24;

★★★★ mercoledì 21 e domenica 25;

★★★ lunedì 19 aprile;

★★ martedì 20 aprile.

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronta da consultare, è arrivata in modo puntuale e precisa come sempre la nuova classifica della settimana valida per l'intero comparto zodiacale.

Il periodo in analisi è quello interessante il lasso temporale compreso da lunedì 19 a domenica 25 aprile. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana sarà la Bilancia, al quale l'Astrologia ha assegnato la meritatissima prima posizione in scaletta. Ansiosi di scoprire qual è la valutazione degli altri segni? Andiamo a scoprire il resto della scaletta.

La quotazione astrologica e le pagelle dei dodici segni:

1° Bilancia, voto 10 segno al "top della settimana";

2° Toro e Leone, voto 9;

3° Vergine, voto 8;

4° Ariete, Acquario e Pesci, voto 7;

5° Gemelli, Cancro, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° Scorpione, voto 5.

La previsione astrale relativa all'oroscopo settimanale dal 19 al 25 aprile, nel contesto incentrata sulla penultima settimana del mese corrente è giunta a fine.

Il prossimo incontro con le indicazioni astrologiche, le pagelle e la classifica finale riguarderà la parte finale di aprile e l'inizio del nuovo mese di maggio, ossia dal 26 al 2.