L'oroscopo della giornata di martedì 10 aprile prevede l'arrivo del pianeta Mercurio nel segno zodiacale del Toro, che nel lavoro sarà un po’ più a suo agio, mentre l'Ariete continuerà a svolgere abbastanza bene le proprie mansioni. La Luna nel segno del Leone porterà un pizzico di stabilità in ambito sentimentale, mentre la Vergine si lascerà andare alla pratica del corteggiamento. Scopriamo nel dettaglio le previsioni zodiacali della giornata di martedì 20 aprile 2021.

Previsioni oroscopo martedì 20 aprile 2021 segno per segno

Ariete: Mercurio ha terminato il transito nel vostro segno zodiacale secondo l'Oroscopo, passando avanti.

Questo non significa che sul posto di lavoro la situazione peggiorerà, semplicemente potreste avere bisogno di un po’ di tempo in più per raggiungere i vostri obiettivi. Ricordatevi inoltre che Giove e Saturno sono ancora favorevoli. Molto bene, invece, in amore, grazie alla Luna in trigono dal segno del Leone che accende la passione tra voi e il partner. I single potrebbero finalmente trovare qualcuno con cui condividere sentimenti molto intimi. Voto - 7,5

Toro: oroscopo di martedì che vedrà alcuni cambiamenti nel vostro cielo. Mercurio arriverà nel vostro segno zodiacale, questo vorrà dire che per quanto riguarda il settore professionale, potreste anche provare a mettere in pratica alcune vostre idee, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In amore Venere continua il suo transito, e regalare belle emozioni al partner sarà ancora possibile. Attenzione solamente alla Luna in cattivo aspetto. Se siete single non mancano sensazioni positive, ma per il momento forse è meglio aspettare. Voto - 7+

Gemelli: di rallentare non se ne parla proprio, non quando avete Marte in congiunzione.

Secondo l'oroscopo della giornata di martedì 20 aprile, in ambito professionale non vi fermerete davanti a nulla, anzi, la voglia di continuare e ottenere ulteriori soddisfazioni si farà sentire. In amore la Luna in sestile aumenta la complicità tra voi e il partner, anche se potreste essere un po’ esigenti. Se siete single, romanticismo, ma anche po’ sensibilità e nostalgia si faranno sentire parecchio.

Voto - 8-

Cancro: previsioni astrali che vedranno discreti miglioramenti dal punto di vista professionale grazie a Mercurio che si sposta in posizione favorevole. Potrebbe essere arrivato il momento di cambiare marcia e prendere le cose con maggior serietà. In amore, se siete single dimostrerete maturità, prendendo le nuove iniziative con calma. Se avete una relazione stabile, invece, sarete molto fiduciosi nei confronti del partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8-

Leone: configurazione astrale che prevede la Luna spostarsi nel vostro segno secondo. Non ci saranno grandi miglioramenti in amore, ma almeno sarete in grado di evitare litigi con il partner. Per quanto riguarda i single, i rapporti sociali saranno piuttosto buoni, anche se sarà meglio non toccare l'argomento amore.

Nel lavoro, purtroppo, Mercurio si sposterà in quadratura, e insieme a Giove e Mercurio opposti, la vostra posizione professionale potrebbe peggiorare. Voto - 6

Vergine: avrete modo di sentirvi protetti, amati dalla vostra anima gemella secondo l'oroscopo del 20 aprile. Con Venere nel segno del Toro non avrete nulla da temere per il vostro rapporto, che funzionerà davvero bene. Se siete single, magari potreste trovare interesse proprio in alcune vecchie conoscenze. Anche nel lavoro la situazione migliorerà grazie a un benefico Mercurio in trigono che vi terrà piuttosto attivi. Voto - 8+

Bilancia: previsioni astrali di martedì piuttosto buone per voi nativi del segno. Ora che la Luna si trova nel segno del Leone, in amore sarete più sciolti, non solo chi è già impegnato, ma anche i single, che avranno modo di rimettersi in gioco e trovare interesse in certe persone.

Per quanto riguarda il lavoro, con questo cielo non vi farete problemi a imbarcarvi in nuovi incarichi. Voto - 8-

Scorpione: non solo Giove e Saturno, ma anche Mercurio adesso si metterà a fare danni secondo l'oroscopo. Nel lavoro, dunque, non sarà tutto così semplice, e trovare la soluzione ad alcuni problemi non sarà facile. Per quanto riguarda i sentimenti, se siete single tentare l'approccio con chi amate non sarà una buona idea. Se invece siete già impegnati, Venere opposta e la Luna in quadratura non vi metteranno nelle giuste condizioni per andare d'accordo con il partner. Voto - 5,5

Sagittario: se ci sono delle novità nella vostra vita sentimentale, con questa Luna in trigono dal segno del Leone, sarà il caso di sfruttarle appieno, non solo se siete già impegnati, ma anche per chi è single ed è innamorato e vuole capire cosa significa amare nella sua forma più pura.

Per quanto riguarda il lavoro, qualche inceppamento può capitare, ma avrete le competenze necessarie per rimettervi subito in pista. Voto - 8

Capricorno: forse le vostre dichiarazioni d'amore non saranno perfette, ma i vostri sentimenti saranno piuttosto chiari verso la persona che vi piace. Se avete una relazione stabile è normale che ci siano dei difetti, ma sappiate che il partner vi accetterà comunque così come siete, dunque non fatevi tanti problemi. Nel lavoro avrete meno dubbi sulle vostre mansioni, ora che Mercurio si troverà in trigono dal segno del Toro. Voto - 7,5

Acquario: una giornata no sotto tutti i fronti per voi nativi del segno. In amore, non solo Venere ma anche la Luna si metterà contro di voi, e potreste avere a che fare con delle piccole discussioni con il partner, in particolare i nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single, potreste essere un po’ troppo indulgenti con voi stessi. Anche nel lavoro potrebbe esserci qualche difficoltà a causa di Mercurio in quadratura. Voto - 6

Pesci: una giornata nel complesso stabile secondo l'oroscopo, senza particolari problemi o difficoltà. In amore sarete perfettamente in grado di prendervi cura del partner, che si sentirà felice, protetta, in sintonia con voi. Se siete single sarà un periodo molto positivo per le vostre relazioni sociali. In ambito lavorativo potrebbero arrivare notizie e novità interessanti, ora che Mercurio si trova in buon aspetto. Voto - 7,5