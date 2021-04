L'Oroscopo della settimana dal 19 al 25 aprile 2021 è disponibile a essere spulciato a dovere da chi ama l'astrologia applicata ai segni. Sotto la nostra lente astrologica c'è la quarta settimana del mese corrente, analizzata punto per punto in relazione ai simboli astrali della prima sestina. In primissimo piano nel periodo indicato due cambi di segno molto importanti: il Sole lascia l'Ariete per il Toro e l'arrivo di Marte nel segno del Cancro. Diamo pure inizio alla previsione settimanale, ovviamente subito dopo aver dato informazioni sui prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come sempre, prima di cominciare a decantare le nuove previsioni astrologiche della settimana da lunedì 19 a domenica 25 aprile, ci preme dare spazio agli imminenti spostamenti della Luna nei segni interessati. La settimana avrà inizio con l'ingresso della Luna in Leone, nel segno di Fuoco martedì 20 aprile alle ore 08:10. A seguire, giovedì 22 aprile alle ore 15:08, vedremo nel firmamento del periodo la presenza della Luna in Vergine. La settimana lunare sarà da ritenersi chiusa con il transito della Luna in Bilancia prevista per sabato 24 aprile.

Da segnalare altresì, anche se non riguardano in modo diretto la Luna, il passaggio di Marte in Cancro, in agenda per questo prossimo venerdì 23 aprile alle ore 11:48 della tardissima mattinata.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. In questa settimana potreste avvertire delle sensazioni ambigue, ma questo non può assolutamente essere causa di particolari disguidi nella vostra vita sentimentale la quale procederà come sempre. Le coppie potrebbero vivere dei momenti molto dolci e romantici ma non in tutte le giornate poiché si sarà troppo impegnati con tutto il resto che la vita offre.

Attività varie fuori casa e soprattutto in famiglia saranno i principali impieghi oltre all'amore. I single hanno qualcosa in sospeso con qualcuno/a che hanno incontrato da poco e che per un motivo o per l'altro non hanno potuto frequentare a fondo, come invece sarebbe davvero stato interessante. Nel lavoro ci sono diversi approcci che durante la settimana potreste adottare per avere successo.

Badate, questo non significa che quello che sceglierete sia più o meno giusto rispetto alle scelte che faranno gli altri.

La scaletta con le stelline:

Top del giorno domenica 25 aprile;

★★★★ mercoledì 21 e sabato 24;

★★★ lunedì 19 aprile;

★★ martedì 20 aprile.

♉ Toro: voto 9. Forse questa settimana che sta per iniziare porterà esattamente ciò che volete ma di certo darà la possibilità di aggiustare in modo definitivo più di qualche situazione. Visto il periodo ottimo, ci dovreste quanto meno provare, giusto per non avere rimpianti. Tentate pure il tutto per tutto con chi amate. Le coppie potrebbero avvertire qualcosa di nuovo nel rapporto, come una sensazione di miglioramento, anche se questo per il momento non cambierà di una virgola il proprio modo di fare.

Sarebbe un peccato non approfittare dello splendido cielo settimanale, sappiatelo. I single avranno altresì molto più spazio per dedicarsi alle questioni sentimentali. Questo non implica assolutamente che ci si possa in qualche modo dare alla pazza gioia, intendiamoci: divertirsi è una cosa ma essere vulnerabili a fattori esterni è un'altra. Nel lavoro, questa settimana potreste sentirvi molto più apprezzati del solito, giustamente ricompensati di tutti gli sforzi che avete fatto finora. A beneficiare di tale stato saranno soprattutto quelle persone che hanno grande stima di se stessi: voi ne avete moltissima!

Il resoconto quotidiano da lunedì a sabato:

Top del giorno lunedì 19 aprile - Sole in Toro;

★★★★ giovedì 22 e sabato 24;

★★★ venerdì 23 aprile.

♊ Gemelli: voto 6.

Se vi chiuderete nel vostro piccolo mondo, questa settimana di certo non vi divertirete. Sicuramente non troverete nessuno tanto pazzo da seguirvi nel vostro silenzio e nelle vostre inappropriate introspezioni. Al contrario, dovreste proprio cambiare il vostro approccio nei confronti della vita: siate positivi! Le coppie intanto potrebbero tentare un approccio diverso con le problematiche quotidiane, in modo tale da non continuare a pesare sulle spalle di altre persone: qualcuno di vostra conoscenza prima o poi potrebbe esplodere. I single intanto dovrebbero cercare di mostrarsi più allegri in società, nonostante questo comporti un grande sforzo e malgrado non vi siano ancora i presupposti adatti per questo tipo di reazione.

Nel lavoro, questa settimana parlare con colleghi o amici di qualche questione che vi sta tenendo in ansia potrebbe aiutare a focalizzare meglio alcuni punti in un vostro progetto. Soprattutto un collega potrebbe aiutare a trovare una via d'uscita a ciò che ben sapete.

Le stelle della settimana:

★★★★★ martedì 20 e venerdì 23;

★★★★ lunedì 19, giovedì 22 e sabato 24;

★★★ mercoledì 21 aprile;

★★ domenica 25 aprile.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana preannuncia l'arrivo do Marte nel segno. In generale, visto il periodo, dovreste provare a fare delle osservazioni più attente in merito a ciò che vi sta a cuore. Cercate di non prendere troppa distanza dalle persone che vi vogliono bene o che vogliono ad ogni modo starvi vicino, senza essere troppo di peso.

Le coppie potrebbero avere quelle tipiche reazioni di chi si è stancato di ripetere sempre gli stessi concetti o di fare sempre le stesse cose. Avete decisamente bisogno di rinnovarvi e di introdurre qualcosa di nuovo: fatelo! Molti single hanno i numeri giusti per piacere alle persone, solo che non lo hanno ancora capito e pertanto continuano ad essere quasi sempre scorbutici e poco affabili. Siate gentili e premurosi con tutti, almeno fino a che non troverete la persona giusta. Nel lavoro, potreste iniziare qualcosa di nuovo senza per questo essere troppo in tensione per ciò che avete lasciato a metà. In fondo riuscite benissimo a fare due cose contemporaneamente, per cui...

La scaletta dei prossimi sette giorni:

★★★★★ lunedì 19 e sabato 24;

★★★★ martedì 20, venerdì 23 (Marte in Cancro) e domenica 25;

★★★ giovedì 22 aprile;

★★ mercoledì 21 aprile.

♌ Leone: voto 9.

In questo periodo ci potrebbero essere delle persone che tenteranno in ogni modo di sminuire la vostra bella persona. Se starete al loro gioco allora vuol dire che non avete capito nulla della vita e cadrete nelle loro grinfie con tutte le scarpe; diversamente, usando il buon senso e l'appoggio della Luna presente nel segno senz'altro risulterete vincenti su tutta la linea! Le coppie poi potrebbero vivere dei momenti splendidi, in primis nella prima parte della settimana ma dovranno. L'importante sarà credere nelle proprie possibilità e nell'auto delle stelle. Infatti non avrebbe alcun senso provare certe emozioni e poi non avere un riscontro reale. I single proveranno ad essere romantici e forse qualcuno lo farà con la persona sbagliata o meglio, con chi proprio non merita tanta considerazione.

Se così fosse, pazienza, si potrà sempre fare marcia indietro. Nel lavoro, avrete spazio e tempo per mettere in pratica un progetto. Se non lo farete vorrà proprio dire che non ne avete voglia e non che non ne abbiate le possibilità.

Il resoconto astrologico giorno per giorno:

Top del giorno martedì 20 aprile - Luna in Leone;

★★★★ venerdì 23 e domenica 25;

★★★ sabato 24 aprile;

♍ Vergine: voto 8. L'oroscopo della settimana 19-25 aprile mette in evidenza un ottimo periodo per voi nativi. A dare una spinta vincente alle situazioni sentimentali l'arrivo della Luna nel segno, proprio a metà settimana. L'unica raccomandazione è quella di tenere sotto controllo la giornata di martedì, messa in conto dall'Astrologia come 'sottotono' e poi quella di lunedì considerata da 'ko'.

Le coppie dovrebbero essere più attente ad una persona subdola che da tempo 'scodinzola' attorno al partner: fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio, in questi casi. I single potrebbero iniziare a rilento questa settimana ma avranno tutto il tempo per carburare per poi riprendersi felicemente da qualsiasi stress o evento negativo. E' tempo di amare e non di odiare, sappiatelo! Nel lavoro, questa settimana l'Astrologia indica che ci saranno pochi problemi da risolvere. Quel vostro ultimo affare o quelle persone con le quali avete preso accordi restituiranno a breve una splendida soddisfazione: tenetevi pronti a gongolare.

Le stelle di competenza della Vergine:

Top del giorno giovedì 22 aprile - Luna in Vergine;

★★★★ mercoledì 21 aprile;

★★★ martedì 20 aprile;

★★ lunedì 19 aprile.

