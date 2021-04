Secondo le previsioni dell'oroscopo del 24 aprile 2021 i nati sotto il segno del Sagittario vivranno una giornata molto interessante. Per quanto riguarda i Gemelli, invece, vivranno un momento di calo. Battuta d'arresto anche per i Toro.

Oroscopo ultimi quattro segni

12° in classifica Toro: la giornata potrebbe cominciare con qualche cambio di programma improvviso. Cercate di essere flessibili e di non perdere la pazienza per le piccole incomprensioni. Sul lavoro è opportuno mantenere la calma.

11° in classifica Gemelli: non lasciatevi tediare da chi proverà a intralciare il vostro cammino.

È opportuno essere cauti e non trarre subito delle conclusioni affrettate. Potreste trovarvi a giudicare erroneamente delle persone con cui vi relazionerete.

10° in classifica Cancro: le opportunità che potrebbero crearsi dal punto di vista sentimentale non conciliano con quelle professionali. Sotto questa sfera, infatti, potreste trovarvi a vivere un po' di sofferenza. Cercate di non abbattervi.

9° in classifica Acquario: qualche incomprensione dal punto di vista sentimentale potrebbe rendere meno lieta la vostra giornata. In campo professionale, invece, ci sono dei risvolti interessanti che potrebbero crearvi delle opportunità.

Previsioni posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: alti e bassi in campo professionale.

Per emergere è necessario essere creativi e cimentarvi sempre in nuove esperienze. Non trascurate nulla. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, è meglio non essere troppo irruenti.

7° in classifica Bilancia: buon momento per iniziare un nuovo progetto. L'Oroscopo del 24 aprile 2021 vi esorta a darvi da fare per quanto riguarda i sentimenti.

In campo professionale, invece, potrebbe continuare a esserci qualche rallentamento.

6° in classifica Ariete: non siate troppo irruenti in amore. Il periodo è promettente, però, dovete cercare di essere meno invadenti. Sul lavoro è importante tenere sempre gli occhi aperti, ma non rischiate di essere troppo puntigliosi.

5° in classifica Leone: la giornata potrebbe cominciare in modo un po' fiacco.

Verso il pomeriggio, invece, ci sarà una ripresa, pertanto, è opportuno spostare a questa parte della giornata le cose più impegnative.

Oroscopo primi quattro segni

4° in classifica Pesci: l'oroscopo del 24 aprile vi invita a fare attenzione alle nuove opportunità. Il periodo è prospero sotto questo punto di vista. Non demordete e riuscirete a realizzare i vostri obiettivi. In amore è opportuno essere flessibili.

3° in classifica Vergine: talvolta è necessario scendere a compromessi su alcuni aspetti della vostra vita e voi lo sapete benissimo. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle questioni in sospeso che sarebbe opportuno risolvere quanto prima.

2° in classifica Capricorno: in campo lavorativo ci sono dei risvolti molto interessanti.

Non siate troppo esigenti da voi stessi. L'amore procede a gonfie vele, soprattutto per le coppie stabili. Buon momento anche per allargare la famiglia.

1° in classifica Sagittario: se stavate aspettando un esito importante, esso arriverà molto presto. Le cose cominciano a girare dalla vostra parte, pertanto, approfittate di questo momento positivo.