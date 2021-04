L'Oroscopo di domani 24 aprile mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni di inizio weekend in esclusiva per i primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? A dare risposta è l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento. Bene, iniziamo pure a sistemare sul piedistallo più alto, quello ovviamente dedicato ai segni più fortunati del momento, il Cancro e la Vergine.

Ambedue i predetti simboli astrali potranno contare su un fine settimana molto fortunato, sia nel lavoro che nei riguardi delle situazioni legate all'amore o agli affetti in generale.

Intanto, vista la qualità non proprio eccelsa delle relative effemeridi, le previsioni astrologiche del 24 aprile annunciano una giornata abbastanza impegnativa per coloro aventi nel proprio Tema Natale il segno del Leone: a quest'ultimi gli astri hanno messo in conto momenti abbastanza sottotono, probabilmente destinati a generare una certa ansia.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Cancro, Vergine;

2° posto - ★★★★: Ariete, Toro, Gemelli;

3° posto - ★★★: Leone.

4° posto - ★★: NESSUNO

Previsioni zodiacali del 24 aprile, amore e lavoro

Ariete: ★★★★.

L'oroscopo del 24 aprile al segno dell'Ariete preannuncia una giornata poco sensibile a sogni o desideri, anche se valutata con la positiva sigla riservata ai momenti di routine. Le stelle in questo caso invitano ad osservare una certa cautela pur non rinunciando a fare quello che di solito normalmente si fa. In amore, trovare la giusta sintonia con la persona amata sarà molto facile, grazie agli influssi armonici della Luna in Bilancia.

Intanto, mostrate pure alla persona amata il vostro carattere esuberante, in modo tale di riuscire ad andare d’accordo finalmente su alcuni punti un po' controversi del menage. Un pensiero dolcissimo del partner dedicato a voi sarà tra i vostri ricordi più belli in futuro: fatene tesoro e godetevi l'attimo. Single, l'amicizia è un valore importante: ora più che mai confidatevi con le persone che ritenete più care e di cui vi fidate maggiormente.

Nel lavoro, non sottovalutate le vostre capacità e fatevi avanti nel proporre i vostri progetti: alcune idee potrebbero essere prese sul serio e portare un aumento di lavoro, sia a livello qualitativo che quantitativo. Redigete adeguatamente un piano di interventi e proponetelo a colleghi e superiori.

Toro: ★★★★. Si preannuncia abbastanza discreto il periodo di fine settimana. Per gran parte della giornata sarete di buonumore e riuscirete anche a fare le cose che vi piacciono in modo facile ed anche abbastanza veloce (come piace a tanti di voi!). In serata invece, qualcosa o qualcuno potrebbe mettere addosso un po’ di nervosismo: cercate di tenerlo a bada, ok? In amore, qualcuno finalmente si sta ricredendo nei vostri confronti.

Il merito sarà anche della presenza di pianeti capaci di mettere in evidenza i lati migliori della vostra personalità. Siete affidabili, concreti e molto tenaci: verrete apprezzati ed amati soprattutto dal vostro partner. Single, trovate il tempo di svagarvi perché questo sarà un giorno molto piacevole se ne saprete approfittare. L'amore promette una girandola di situazioni, di flirt, di corteggiamenti, fatevi avanti e non rinunciate a nulla. Nel lavoro, avrete i riflettori stellari puntati sul settore professionale. Marte in trigono al vostro Sole assicurerà piccole ma significative gratificazioni. Per qualcuno ci potrebbe essere una novità piacevole, in particolare se si ha un'attività in proprio.

Gemelli: ★★★★. Giornata della parte iniziale di questa settimana valutata bene, nel senso che si prevede mediamente positiva. In pratica avrete a che fare con la solita routine, sia ben chiaro, anche se non vi saranno momenti troppo pesanti con i quali doversi confrontare. Come pure non mancheranno piccoli sprazzi di fortuna, ovviamente da saper individuare e poi cogliere sul nascere. In amore, sarete pronti a riempire il vostro cuore di emozioni intense e positive. Chi è già impegnato vivrà una fase più passionale all'interno del proprio rapporto di coppia, godendosi ogni momento in felicità e spensieratezza. Single, stuzzicate la persona che vi piace con qualche piccola sorpresa, ok? Non dovete aspettare che a muoversi per primo sia la persona che vi piace, perché chi si ferma è perduto e ad aspettare finireste con l'invecchiare!

Prendete in mano la vostra vita senza timore, tutto fa esperienza, anche gli eventi dai risvolti diversi da quelli auspicati. Nel lavoro, sarà una bella giornata per parecchi di voi. Se siete autonomi nella professione, potreste trovarvi nella necessità di farvi aiutare da qualcuno, magari temporaneamente per fronteggiare una situazione imprevista.

Oroscopo e stelle di sabato 24 aprile

Cancro: ★★★★★. Partirà molto bene la giornata di sabato 24 aprile, rendendo questa parte della settimana particolarmente in linea con i vostri migliori auspici. In generale, diciamo che eventuali slanci collaborativi, d'aiuto o gesti affettuosi saranno in grado di stupire le persone che avete attorno. La buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte di vita.

In amore, la positiva vitalità della Luna in Bilancia riempiranno la giornata di eventi positivi. La passione si risveglierà nel vostro cuore ed avrete il forte desiderio di dedicarvi anima e corpo alla persona amata: lasciate da parte ogni dubbio e qualsiasi esitazione e datevi da fare... Single, fidatevi dei vostri riflessi, di quello che la vostra mente vi suggerisce, delle intuizioni che vi spingono verso un comportamento o l'altro: gli astri vi aiuteranno alla grande, guidandovi verso le soluzioni appropriate. Infatti, quando si è sereni tutto va bene e ogni cosa sembra soddisfare le attese: finalmente in voi potrebbe prendere quota una sensazione di sicurezza e di sana tranquillità. Nel lavoro vi sentirete bene, sicuri di voi e delle vostre scelte professionali.

Avrete intuito e senso pratico nello stesso tempo: una combinazione vincente ribadita da Giove in aspetto favorevole in quanto in trigono al vostro Marte.

Leone: ★★★. Giornata messa in conto dalle stelle come senz'altro "sottotono". Quindi questo sabato è stato valutato nelle predizioni zodiacali con le solite tre stelline riservate ai periodi sottoposti alla svogliatezza, alla noia ed in qualche caso anche allo stress. In linea generale diciamo che la giornata in analisi si presume possa portare più intoppi e contrattempi che momenti positivi. In amore, non alleatevi con la pigrizia, ma combattetela e se avete preso un impegno con la famiglia dovrete portarlo a termine, anche se la voglia sarà scarsa.

Più darete spazio all'ozio e più sarà difficile riprendere la routine e se il partner cercherà di coinvolgervi in uscite o iniziative varie accettate al volo l'offerta, vi farà bene! Single, vi sveglierete di malumore, niente di trascendentale ma questa giornata si prefigura uggiosa. Ci saranno pochi stimoli entro i limiti dalla quotidianità e qualche preoccupazione per i conti e per il benessere personale e famigliare. Dedicate una parte del vostro tempo alla cura del corpo e della mente, vi aiuterà a rilassarvi. Nel lavoro, avrete un sacco di faccende da sbrigare, ma non fatevi travolgere, anzi cercate di creare dei punti di riferimento più solidi, soprattutto dal punto di vista finanziario.

Forse ci sarà qualche sacrificio da fare, ma vedrete che sarà ben ricompensato.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 24 aprile, indica un inizio weekend sicuramente ottimo, per non dire che potrebbe rasentare la perfezione per tanti di voi del segno. La stanchezza dei giorni scorsi è ormai passata, adesso datevi da fare con eventuali progetti, se ancora interessano: saranno finalmente alla vostra portata. In campo sentimentale, la Luna in aspetto positivo vi regalerà alcuni momenti magici da passare col partner. Approfittate della sua calda e potente energia per ridare al rapporto di coppia quel tocco di passione e di complicità in più che da qualche tempo gli mancava. Single, vi sentirete vivaci e pieni di voglia di fare.

A rendervi così euforici ed ottimisti, saranno degli antichi nodi che si scioglieranno, mentre nuovi legami stanno per essere stretti, il tutto all'insegna di una rinnovata fiducia nell'universo. Nel lavoro, non abbiate timore ad avanzare le vostre richieste perché gli astri saranno dalla vostra parte, perché i vostri colleghi si dimostreranno attente alle vostre parole e le aspettative non andranno deluse.

