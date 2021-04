L'Oroscopo della giornata di mercoledì 28 aprile riserverà delle previsioni positive per quanto riguarda il segno zodiacale della Vergine. Giornata giù di tono invece per il segno dell'Ariete e del Toro. Scorpione sotto stress, novità in arrivo per il Cancro e giornata monotona per il Sagittario. Scopriamo in dettaglio cosa riserverà l'oroscopo per la giornata di mercoledì.

Oroscopo del giorno 28 aprile, da Ariete a Cancro

Ariete: mercoledì potrebbe esserci una giornata alquanto difficoltosa, soprattutto per quanto riguarda le coppie dell'Ariete.

Alcune avversità presenti nella coppia impediscono la realizzazione di progetti importanti per il vostro futuro. Fortunatamente si tratta di una crisi temporanea che si risolverà in breve tempo.

Toro: non riuscite a colmare un vuoto che ultimamente sta alimentando negativamente il vostro umore. Mercoledì potrebbe essere una giornata un po' sottotono a causa del transito di Marte; in compenso avrete un leggero miglioramento in serata.

Gemelli: passionalità e romanticismo sono aspetti che non dovete mai fare mancare nel vostro rapporto, questo aiuta a mantenere sintonia e armonia nella coppia. Anche l'apprensione verso il vostro partner è importante: mai trascurare l'aspetto comunicativo.

Cancro: mercoledì sarà una giornata poco stimolante ma nel compenso discreta.

Qualche cambiamento che riguarda la vostra carriera lavorativa potrebbe arrivare, tuttavia potrebbe esserci anche la possibilità di dover prendere delle decisioni importanti.

Previsioni astrologiche di mercoledì 28 aprile, da Leone a Sagittario

Leone: può succedere di essere un po' troppo impulsivi e di agire d'istinto, senza prima pensare.

Mercoledì potrebbe essere il giorno giusto per fare dei chiarimenti riguardo una discussione avuta recentemente, oppure, per scusarsi se è necessario.

Vergine: mercoledì si prospetta una giornata nel complesso, positiva. Il rapporto con il vostro partner ha ancora bisogno di maturare prima di prendere iniziative importanti.

Il tempo, in questo caso, vi sarà amico: non correte troppo, cercate di fare un passo per volta.

Bilancia: gli ultimi avvenimenti sembrano aver in qualche modo ostacolato i vostri progetti futuri. Sarà difficile mantenere un alto ottimismo, cercate di non fermarvi di fronte alle difficoltà e provate a trovare una soluzione anche quando sembra non esserci.

Scorpione: mercoledì sarà una giornata abbastanza estenuante per il segno dello Scorpione. Gli impegni di lavoro sembrano non darvi tregua e questo sta aumentando di gran lunga il vostro livello di stress. Prendetevi qualche momento per recuperare.

Sagittario: spesso è bene ascoltare il vostro buon senso per evitare comportanti scorretti nei confronti di qualcuno che vi sta a cuore.

Mercoledì sarà una giornata alquanto tranquilla e monotona, in compenso, avrete modo di trascorrere una piacevole serata.

Oroscopo giornaliero di mercoledì 28 aprile, da Capricorno a Pesci

Capricorno: amore e serenità sono aspetti che non devono assolutamente mancare nella vostra vita. La rottura di un rapporto o l'allontanamento di una persona a cui tenete particolarmente vi rattrista parecchio e questo alimenta anche la vostra malinconia. Cercate di voltare pagina soprattutto se si tratta di qualcuno che in realtà non vi merita.

Acquario: siete stanchi di portare avanti una situazione molto vincolante per voi e senza avere nulla in cambio. È tempo di riflettere e di prendere delle decisioni in merito ai vostri obiettivi futuri.

Pensateci bene e con calma: prendetevi del tempo se è necessario.

Pesci: le giornate sembrano essere tutte uguali e il tempo, a volte, sembra quasi non trascorrere mai. Cercate un buon modo per impegnare meglio il vostro tempo: rendetevi utili, vi accorgerete presto che le vostre giornate saranno molto più piacevoli e appaganti.