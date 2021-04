La nuova settimana è appena iniziata, scopriamo quali sono i presagi delle stelle per la giornata di domani 27 aprile per quanto riguarda amore, lavoro e salute. Gli influssi del plenilunio riaccendono la passione per i Pesci e il Cancro, che riscoprono la propria sensualità e l'arte della seduzione. È un momento interessante per gli affari del Sagittario, che può fare affidamento sugli influssi di un Mercurio pratico e affarista, ma anche per la Bilancia, che ha l'occasione di concludere interessanti trattative. Di seguito l'Oroscopo completo di martedì 27 aprile per i dodici segni.

Previsioni astrologiche del 27 aprile per tutti i segni

Ariete: la passione si risveglia e risolve tutte le possibili incomprensioni nate in amore. Anche per i single alla ricerca di nuovi incontri è un buon momento. Bene il fisico.

Toro: le prossime 24 ore potrebbero riservare delle preoccupazioni al segno, che potrebbe scontrarsi con vecchie problematiche, come il ritorno di un ex socio o ex coniuge. Meglio essere cauti.

Gemelli: l’oroscopo di martedì 27 aprile consiglia al segno di non esitare a mostrare le proprie incertezze. Se qualcosa non vi è chiaro, in amore o in ambito lavorativo, fate le domande giuste.

Cancro: gli influssi della Luna Piena accendono il segno di passione e sensualità, rendendolo una calamita per i nuovi incontri.

Nel lavoro si può ottenere molto, al contrario occorre cautela dal punto di vista fisico.

Leone: una forte scossa emotiva giunge dall’esterno e spinge il segno a riprendere il controllo delle proprie emozioni. In amore si possono trovare dei chiarimenti e anche in famiglia le cose migliorano. Bene il lavoro.

Vergine: il plenilunio accende il segno di romanticismo, rendendo questa giornata ricca di emozioni e colpi al cuore.

Anche per quanto riguarda la sfera professionale il cielo è dalla vostra parte e presenta interessanti opportunità.

Bilancia: l’oroscopo di martedì 27 aprile consiglia al segno di concentrarsi sulla sfera pratica e lavorativa. È un ottimo momento per chi intende avviare degli investimenti o concludere degli affari redditizi.

Scorpione: il plenilunio invita alla calma e alla serenità, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali, dove è meglio non lasciarsi prendere dal nervosismo ed evitare gli scontri. Bene il fisico.

Sagittario: gli influssi di Mercurio favoriscono il segno per ciò che riguarda la sfera lavorativa e gli affari. Sarete creativi, determinati e niente potrà distogliervi dai vostri obiettivi. Ok l’amore.

Capricorno: l’oroscopo di martedì 27 aprile lascia presagire una giornata interessante per gli incontri sociali e le collaborazioni lavorative. Il segno ha l’occasione di allargare la propria rete di contatti.

Acquario: le prossime 24 ore potrebbero rivelarsi leggermente sottotono per il segno, alle prese con un calo di energie.

Qualcuno potrebbe anche accusare qualche dolore fisico, in particolare a gambe e schiena, meglio restare a riposo.

Pesci: il plenilunio rende il segno seducente e di conseguenze lo aiuterà a riaccendere la passione all’interno del rapporto di coppia, favorendo i nuovi incontri. In ambito lavorativo prosegue un momento di grande produttività e creatività, che porterà solo soddisfazioni.